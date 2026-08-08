۲ هزار سند میراث فرهنگی اصفهان در مسیر ثبت و حفاظت دیجیتال

سیدروح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فرآیند دیجیتال‌سازی این مجموعه اسنادی اظهار کرد: با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شعبه اصفهان فرآیند دیجیتال‌سازی اسناد مرکز اسناد میراث فرهنگی آغاز شده و در مرحله نخست حدود ۲ هزار نسخه از آثار و اسناد این مرکز برای انجام این فرآیند در اختیار مجموعه مربوط قرار گرفته است.

وی افزود: اهمیت این اقدام از آن جهت است که اسناد موجود در مرکز اسناد، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان را در خود ثبت کرده‌اند و حفظ اطلاعات موجود در آن‌ها، در کنار نگهداری فیزیکی اسناد، ضرورت دارد. دیجیتال‌سازی این منابع امکان حفاظت بهتر از اطلاعات و مستندات را در برابر آسیب‌های احتمالی فراهم می‌کند و زمینه نگهداری پایدارتر آن‌ها را به وجود می‌آورد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: اولویت‌بندی اسناد برای مرحله نخست، با توجه به اهمیت مستندات مربوط به مرمت‌ها، اطلاعات مربوط به اقدامات مرمتی، تصاویر و نقشه‌های تاریخی انجام شده است. بخشی از این نقشه‌ها و مستندات به دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بازمی‌گردد و اطلاعات ارزشمندی درباره روند اقدامات و مداخلات انجام‌شده در بناهای تاریخی اصفهان در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

سیدالعسگری با اشاره به جایگاه اسناد مرمتی در فعالیت‌های حفاظتی و پژوهشی گفت: بسیاری از مستندات مربوط به پروژه‌های مرمت بناهای تاریخی در مرکز اسناد نگهداری می‌شود. برای نمونه، سوابق و مستندات مربوط به دوره‌های مختلف مرمت مجموعه‌هایی مانند چهلستون در این مرکز موجود است و پیمانکاران، ناظران، متخصصان و پژوهشگران در جریان اجرای طرح‌های مرمتی برای دسترسی به سوابق و روش‌های مورد استفاده در دوره‌های گذشته به این منابع مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: این اسناد می‌توانند اطلاعاتی درباره شیوه اجرای مرمت، نحوه برخورد با سازه‌های چوبی، تزئینات و دیگر بخش‌های بناهای تاریخی در دوره‌های پیشین ارائه کنند و به عنوان مرجعی برای مطالعات و اقدامات مرمتی مورد استفاده قرار گیرند.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین به ظرفیت کتابخانه مرکز اسناد اشاره کرد و گفت: کتابخانه این مرکز حدود ۷۵۴۰ جلد کتاب دارد که برخی از آن‌ها بسیار کمیاب هستند و نمونه‌هایی از این آثار با شمارگان بسیار محدود در سطح کشور وجود دارد. دانشجویان، پژوهشگران و محققان نیز از این منابع استفاده می‌کنند و مراجعه به کتابخانه و مرکز اسناد برای انجام مطالعات تخصصی ادامه دارد.

سیدالعسگری با اشاره به تجربه همکاری پیشین برای دیجیتال‌سازی اسناد تصویری افزود: در سال گذشته یا دو سال اخیر نیز با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان، نزدیک به ۸ هزار نسخه از اسناد تصویری مربوط به مرمت‌های گذشته اسکن و دیجیتال‌سازی شد. این اقدام طی یک فرآیند چندماهه انجام گرفت و اطلاعات مربوط به بخشی از مرمت‌های گذشته را در قالب منابع دیجیتال ثبت و مستندسازی کرد.

وی با بیان اینکه فرآیند جدید، مجموعه‌های دیگری از اسناد را نیز دربرخواهد گرفت، اظهار کرد: پس از مرحله نخست، مطالعات و اسناد مربوط به پروژه‌های بین‌المللی و مطالعات انجام‌شده توسط گروه‌های خارجی در اصفهان نیز در بسته‌های مختلف برای دیجیتال‌سازی ارائه خواهد شد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در مراحل بعدی تلاش می‌شود مطالعات انجام‌شده توسط گروه‌های بین‌المللی، به‌ویژه گروه‌های ایتالیایی فعال در اصفهان، نیز مستندسازی و برای ثبت و نگهداری دیجیتال در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرار گیرد.

سیدالعسگری، یکی از اهداف اصلی این همکاری را ایجاد امکان دسترسی گسترده‌تر پژوهشگران به منابع اسنادی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، پژوهشگران برای استفاده از بسیاری از این منابع باید به اصفهان مراجعه کنند، اما با دیجیتال‌سازی و قرار گرفتن این منابع در بستر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، امکان دسترسی پژوهشگران در سراسر کشور به این مستندات فراهم خواهد شد.

وی افزود: قرار گرفتن اسناد دیجیتال‌شده در یک بستر ملی، علاوه بر حفاظت از اطلاعات، امکان استفاده گسترده‌تر از ظرفیت این منابع را برای محققان و پژوهشگران فراهم می‌کند و می‌تواند مراجعه به مستندات تاریخی و مرمتی را برای انجام مطالعات تخصصی تسهیل کند.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: اولویت نخست در این فرآیند، اسناد مرتبط با مرمت‌ها، اطلاعات مربوط به اقدامات مرمتی و اسناد تصویری بوده است و در ادامه، سایر مجموعه‌های اسنادی نیز بر اساس اهمیت و اولویت در بسته‌های مختلف برای دیجیتال‌سازی ارائه خواهند شد.

وی گفت: فرآیند دیجیتال‌سازی مرکز اسناد میراث فرهنگی اصفهان محدود به یک مرحله نخواهد بود و مجموعه‌ای از اسناد، نقشه‌ها، مطالعات، تصاویر و مستندات تاریخی و مرمتی در مراحل مختلف مورد پردازش قرار می‌گیرد. هدف از این روند، حفظ اطلاعات موجود در منابع تاریخی و فراهم کردن امکان استفاده پژوهشی گسترده‌تر از آن‌ها در یک بستر ملی است.

سیدالعسگری ادامه داد: اهمیت این اقدام در شرایطی است که اسناد موجود در مرکز اسناد میراث فرهنگی اصفهان، صرفاً منابع اداری نیستند، بلکه بخشی از مستندات مربوط به تاریخ بناها، مطالعات انجام‌شده، شیوه‌های مرمت و روند مداخلات حفاظتی در اصفهان را در خود جای داده‌اند. ثبت و نگهداری دیجیتال این اطلاعات، امکان حفاظت از محتوای اسناد و استفاده مستمر از آن‌ها در مطالعات آینده را افزایش می‌دهد.

وی در پایان گفت: پس از تکمیل مرحله نخست دیجیتال‌سازی، سایر مجموعه‌های اسنادی مرکز اسناد میراث فرهنگی اصفهان نیز در بسته‌های مختلف برای ثبت و نگهداری دیجیتال ارائه خواهد شد و مطالعات و مستندات تهیه‌شده توسط گروه‌های بین‌المللی، از جمله گروه‌های ایتالیایی، نیز در مراحل بعدی این فرآیند قرار خواهند گرفت تا بخشی از حافظه مستند میراث فرهنگی اصفهان در یک بستر ملی قابل نگهداری و استفاده پژوهشی باشد.