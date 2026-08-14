ضرورت حفظ وحدت در مواضع و تبعیت از رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، به روایتی از امام حسن مجتبی(ع) درباره انفاق و زکات اشاره کرد و گفت: بخشش زکات و انفاق از مال انسان کم نمی‌کند، بلکه خداوند متعال آن را جبران کرده و به مال انسان برکت می‌دهد.

وی با اشاره به روایت دیگری از امام حسن مجتبی(ع) درباره فضیلت کمک به نیازمندان پیش از درخواست آنان افزود: بهترین نوع بخشش آن است که انسان پیش از آنکه نیازمند درخواست کند، نیاز او را بشناسد و به یاری‌اش بشتابد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه مؤمن باید در میان خانواده، بستگان و همسایگان نسبت به نیازمندان حساس باشد، اظهار کرد: نباید منتظر بمانیم تا فرد نیازمند دست نیاز دراز کند؛ اگر نیاز کسی را می‌شناسیم، باید پیش از درخواست او به کمکش بشتابیم.

آیت الله محمدی‌لائینی با اشاره به فرا رسیدن اول ماه ربیع‌الاول گفت: این روز یادآور هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه است؛ هجرتی که به پیشنهاد امیرالمؤمنین(ع) مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفت و نقطه عطفی در تاریخ اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: در دوران ۱۳ ساله حضور پیامبر(ص) در مکه، اسلام هنوز فرصت تشکیل حکومت و ظهور کامل وجه سیاسی خود را پیدا نکرده بود، اما با هجرت به مدینه، حکومت اسلامی شکل گرفت و اسلام وارد مرحله جدیدی شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به مراحل مختلف تاریخ اسلام اظهار کرد: می‌توان از هجرت به عنوان روز شکل‌گیری اسلام ناب، از غدیر به عنوان روز اسلام کامل و از ظهور حضرت مهدی(عج) به عنوان روز پیروزی و غلبه اسلام یاد کرد.

آیت الله محمدی‌لائینی در ادامه با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، از آزادگان، جانبازان و خانواده شهدای این عرصه تجلیل کرد و گفت: آزادگان در حالی جسمشان در اسارت بود که روح و ایمانشان آزاد و سرافراز باقی ماند.

وی با یاد آزادگان آسمانی‌شده، برای سلامتی و عزت آزادگان حاضر در جامعه دعا کرد و افزود: آزادگان همچنان از سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی هستند و باید از این عزیزان قدردانی شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به فرارسیدن اربعین شهادت رهبر شهید و برگزاری مراسم بزرگداشت این شهیدان، بر حضور باشکوه مردم در برنامه‌های اربعین تأکید کرد و گفت: لازم است مردم و مسئولان وظیفه خود را در بزرگداشت این مناسبت به بهترین شکل انجام دهند و مراسم اربعین با شکوه برگزار شود.

۲۸ مرداد؛ نماد دخالت آمریکا و انگلیس در ایران

آیت الله محمدی‌لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث تاریخی ۲۸ مرداد و جدایی بحرین از ایران اشاره کرد و گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران تنها به تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بازنمی‌گردد، بلکه ریشه‌های این دشمنی را باید در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جست‌وجو کرد.

وی افزود: در کودتای ۲۸ مرداد، دولت مردمی مصدق با دخالت آمریکا و انگلیس سرنگون و حکومت پهلوی مجدداً تثبیت شد و این حادثه یکی از نمونه‌های روشن دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت ایران بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران اظهار کرد: بحرین یکی از آخرین بخش‌هایی بود که پیش از انقلاب اسلامی و در پی سیاست‌های استعماری انگلیس از ایران جدا شد.

وی با اشاره به خسارت‌های تاریخی استعمارگران به تمامیت ارضی ایران گفت: در حدود ۲۰۰ سال دوره استعمار و دخالت بیگانگان، بخش‌های قابل توجهی از سرزمین ایران جدا شد؛ اما ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت‌ساله اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

آیت الله محمدی‌لائینی ادامه داد: در جنگ‌های اخیر نیز ملت ایران نشان داد که از تمامیت ارضی و استقلال کشور خود دفاع می‌کند و این تفاوت آشکار میان عملکرد نظام جمهوری اسلامی و رژیم طاغوت است.

وی با بیان اینکه دوران بازگشت مزدوران بیگانگان به قدرت در ایران به پایان رسیده است، تصریح کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد وابستگان و عوامل بیگانگان بار دیگر بر سرنوشت کشور مسلط شوند.

ضرورت حمایت اقتصادی از مردم در شرایط جنگ

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به مصرف بالای بنزین در کشور گفت: روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و با ادامه این روند، حتی اگر منابع انرژی بسیار گسترده‌ای نیز داشته باشیم، این وضعیت پایدار نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی ضروری است، افزود: هر اصلاح اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و اگر در زمان نامناسب اجرا شود، به جای حل مسئله می‌تواند به تهدید تبدیل شود.

آیت الله محمدی‌لائینی خاطرنشان کرد: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و جنگ نیازمند صبر، تحمل و افزایش تاب‌آوری مردم است؛ بنابراین تصمیم‌هایی که موجب افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم شود، می‌تواند به جبهه داخلی آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه اصلاحات حوزه انرژی باید تدریجی و از سال‌های قبل انجام می‌شد، گفت: می‌توانستیم هر سال بخشی از این اصلاحات را اجرا کنیم تا امروز با انباشت مشکلات مواجه نباشیم؛ اما در شرایط فعلی، زمان مناسبی برای اجرای تصمیم‌های سنگین اقتصادی نیست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران از دولت و مسئولان خواست اصلاحات اقتصادی را به شرایط مناسب‌تری موکول کنند و گفت: در شرایط فعلی باید تصمیم‌هایی در جهت رفاه بیشتر مردم گرفته شود؛ از جمله پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران و تقویت حمایت‌های معیشتی.

وی درباره کالابرگ نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید حمایت معیشتی به شکل مؤثرتری انجام شود.

محمدی‌لائینی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره جنگ، صلح و آتش‌بس گفت: خوشبختانه در میان صاحب‌نظران و مسئولان کشور درباره اصل تبعیت از نظر رهبر معظم انقلاب و مواضع کلی کشور، وحدت قابل توجهی وجود دارد و این یکصدایی بسیار ارزشمند است.

وی در عین حال نسبت به شکل‌گیری دوصدایی در کشور هشدار داد و افزود: ممکن است در میان برخی مسئولان تمایل‌هایی برای انتقام وجود داشته باشد و در مقابل، برخی نیز بر التیام روابط و احترام متقابل تأکید کنند؛ وجود این دیدگاه‌ها تا زمانی که به دو صدای رسمی و متعارض تبدیل نشود، خطر جدی ایجاد نمی‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تصریح کرد: اگر روزی کشور شاهد دو صدایی رسمی، یکی با عنوان انتقام و دیگری با عنوان التیام و سازش باشد، زمینه اختلاف و تفرقه فراهم می‌شود و این همان چیزی است که دشمن دنبال می‌کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و دیگر صحنه‌های ملی اظهار کرد: ملت ایران در این عرصه‌ها صدای واحد خود را نشان داده است و پیام رهبر معظم انقلاب نیز بر همین وحدت و ایستادگی تأکید داشت.