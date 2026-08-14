آیت الله دژکام: «قانون» نباید قربانی ملاحظات سیاسی و پوپولیستی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به ویژگیهای انسانهای باتقوا و جایگاه عبادت شبانه در سیره اهلبیت(ع) اظهار کرد: میان احوال عمومی مردم و آنچه از دل شب اهلبیت(ع) گزارش شده، فاصله بسیار زیادی وجود دارد و افق معنوی امیرالمؤمنین(ع) برای بسیاری از ما قابل دسترسی نیست.
وی با اشاره به عبادت شبانه امام خمینی(ره) در دوران بیماری و بستری بودن در بیمارستان افزود: حتی در شرایط سخت بیماری، ارتباط با خدا و عبادت شبانه برای امام راحل جایگاه ویژهای داشت و این موضوع نشان میدهد که انسانهای الهی در هر شرایطی رابطه خود با پروردگار را حفظ میکنند.
نماز شب رهبر شهید؛ پشتوانهای فراتر از محاسبات سیاسی
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به خاطرهای از یکی از مسئولان سابق سیاست خارجی کشور درباره دیدار با مقامهای الجزایری گفت: در اوج فشارها و تحریمها، وقتی درباره ایستادگی جمهوری اسلامی سؤال شد، پاسخ داده شده بود که «ما آقایی داریم که دلش به خداست و نماز شب میخواند».
دژکام با بیان اینکه این موضوع نشان میدهد در محاسبات سیاسی، نباید از پشتوانههای معنوی غافل شد، افزود: گاهی آنچه در ظاهر محاسبات سیاسی و اقتصادی قابل توضیح نیست، ریشه در ارتباط انسانهای مؤمن با خداوند دارد.
وی ادامه داد: انسان نباید به دلیل داشتن یک توفیق یا برخورداری از بصیرت بیشتر، دیگران را کوچک بشمارد؛ ممکن است فردی کاری انجام داده باشد که مورد قبول خداوند قرار گرفته و ما از آن بیخبر باشیم.
نماینده ولیفقیه در فارس با استناد به روایاتی از کتاب شریف اصول کافی درباره درجات ایمان گفت: امام صادق(ع) از اینکه شیعیان از یکدیگر تبری بجویند، گلایه کردهاند؛ بنابراین باید مراقب باشیم اختلافات سیاسی و اجتماعی موجب دشمنی میان مؤمنان نشود.
وی افزود: برخی مؤمنان ممکن است از نظر بصیرت، انقلابیگری، تعهد دینی یا فهم مسائل سیاسی در درجات متفاوتی باشند، اما این تفاوت به معنای آن نیست که کسی حق دارد دیگری را لعن یا از او تبری کند.
دژکام با انتقاد از برخی رفتارها در فضای مجازی تصریح کرد: اگر آبروی فردی را ببریم، این ظلم است و نمیتوان به بهانه دلسوزی برای انقلاب، آبروی دیگران را هدف قرار داد.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی گفت: ممکن است کسانی با اخلاص و از سر خیرخواهی نسبت به عملکرد برخی مسئولان انتقاد داشته باشند، اما باید مراقب باشند این رویکرد به ظلم در حق بیگناهان یا شکست وحدت و انسجام اجتماعی منجر نشود.
اخلاق دینی باید در رفتار اجتماعی مؤمنان دیده شود
امام جمعه شیراز تأکید کرد: همه ما باید به گونهای رفتار کنیم که وقتی ولیعصر(عج) به جامعه دینی نگاه میکند، مشخص باشد که دوستان اهلبیت(ع) اخلاق دینی و رفتار قرآنی دارند و روایات اهلبیت(ع) بر رفتار آنان اثر گذاشته است.
دژکام افزود: یکی از وجوه تقوا همین است که انسان در برخورد با دیگر مؤمنان، اخلاق و رفتار خداپسندانه را رعایت کند و اجازه ندهد اختلاف برداشتها، جامعه مؤمنان را از یکدیگر دور کند.
چهلم رهبر شهید؛ فرصتی برای بازخوانی مفهوم انتقام
نماینده ولیفقیه در فارس در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز دفن پیکر رهبر شهید اظهار کرد: چهلمین روز دفن پیکر رهبر عزیز و شهیدمان در هفته پیش رو قرار دارد و این مناسبت با شهادت امام حسن عسکری(ع) نیز مقارن شده است؛ بنابراین مؤمنان باید متناسب با این مناسبتها، ادب و احترام لازم را به جا آورند.
وی با تأکید بر اینکه خونخواهی رهبر شهید باید به یک فرهنگ تبدیل شود، گفت: همانگونه که در مورد امام حسین(ع) طالب خونخواهی صالح حضرت هستیم، درباره رهبر شهید نیز باید مسئله انتقام تا رسیدن به نتیجه نهایی در قالب یک فرهنگ دنبال شود.
انتقام خون شهدا فراتر از کشتن یک فرد است
دژکام با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: انتقام خون حاج قاسم تنها به معنای کشتن قاتلان او نیست؛ بلکه انتقام واقعی، مفهومی بسیار بزرگتر دارد و خروج آمریکا از غرب آسیا بخشی از تحقق این هدف است.
وی افزود: نباید مفهوم انتقام را کوچک کنیم و تصور کنیم اگر فردی را در مقابل به شهادت رساندیم، مسئله تمام شده است؛ هدف خونهای مقدسی که در راه دین و انقلاب ریخته شده، بسیار بزرگتر از این است.
امام جمعه شیراز ادامه داد: البته اقدامات نظامی و دفاعی در جای خود انجام میشود و نیروهای نظامی، مسئولان و ملتهای آزاده هر اقدامی را که در این مسیر لازم باشد انجام خواهند داد، اما نباید هدف نهایی را به یک اقدام محدود تقلیل دهیم.
کشور با قانون اداره میشود
نماینده ولیفقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرحشده درباره بنزین و انرژی اظهار کرد: مسئله بنزین تنها بخشی از موضوع اقتصادی کشور است و مسئله اصلیتر، سیاست انرژی است که باید درباره آن تصمیم روشن و مبتنی بر قانون اتخاذ شود.
وی با انتقاد از برخی واکنشها به تصمیمات دولت گفت: گاهی در فضای رسانهای و مجازی به گونهای صحبت میشود که گویی دولت فعلی بهتازگی تصمیمی گرفته و مردم باید صرفاً نسبت به آن واکنش نشان دهند، در حالی که مسائل مربوط به انرژی سالهاست در قوانین کشور مطرح شده است.
دژکام تأکید کرد: دولتهای مختلف ممکن است نماینده نگاههای سیاسی متفاوت باشند، اما در یک مسئله مشترکاند و آن، ضرورت حرکت در چارچوب قانون است؛ قانون بر همه حاکم است.
وی افزود: اگر دولتی اصولگرا باشد، نمیتواند قانون را رعایت نکند و اگر دولتی اصلاحطلب باشد نیز نمیتواند بگوید قانون برای من موضوعیتی ندارد؛ همه دولتها باید در چارچوب قانون حرکت کنند.
نمایندگان مجلس نمیتوانند خود را از مسئولیت اجرای قانون کنار بکشند
امام جمعه شیراز با تأکید بر نقش مجلس در سیاستگذاری و تصویب قوانین گفت: نمایندگان مجلس نمیتوانند در موضوعات قانونی خود را کنار بکشند و بگویند دولت خودش میداند چه کار کند؛ نمایندگان به قوانین رأی دادهاند و دولت نیز موظف به اجرای آنهاست.
وی ادامه داد: ممکن است در مرحله اجرا درباره کیفیت اجرای قانون اختلافنظر وجود داشته باشد که این اختلافات باید از مسیر قانونی حل شود، اما اصل قانون نمیتواند هر بار که قرار است اجرا شود، محل جنجال و هیاهو قرار گیرد.
دژکام با اشاره به فصل نهم قانون برنامه هفتم توسعه درباره انرژی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم درباره موضوع انرژی تکلیف مشخص شده و دولت باید قانون هدفمندسازی یارانهها را عملیاتی کند؛ بنابراین نمیتوان قانون تصویب کرد و سپس هنگام اجرای آن، اصل قانون را نادیده گرفت.
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر مسئولیت همه جریانهای سیاسی در قبال قانون گفت: احزاب و جریانهای سیاسی نیز وظیفه دارند نسبت به قانون پایبند باشند و نمیتوان هر زمان که قانونی با سلیقه سیاسی ما سازگار بود از آن حمایت و هر زمان که اجرای آن دشوار شد، مقابل آن ایستاد.
وی افزود: اگر قانونی در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، ملاک عمل باید قانون باشد و اگر ایرادی در آن وجود دارد، اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی انجام شود.
دژکام خاطرنشان کرد: کشور با قانون سامان پیدا میکند و همه دولتها، مسئولان، جریانهای سیاسی و شهروندان باید خود را در برابر قانون مسئول بدانند.
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