حسینی نسب: صیانت از «اتحاد مقدس»از اولویت های جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با اشاره به اهمیت و جایگاه خانواده از منظر حضرت امام رضا (ع) گفت: محبت و عشق ورزیدن همسران به یکدیگر، حُسن خُلق، گشایش برای خانواده و آراستگی و نظافت از عوامل تحکیم خانواده است.

وی با تبیین انواع دشمنی های دشمنان با ایران اسلامی و ملت ایران گفت: جدایی بحرین از ایران، کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق و بازگرداندن شاه و به شهادت رساندن رهبر شهید معنای جز دشمنی دشمنان ندارد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه نزدیک به شش ماه از شهادت و چهل روز از تدفین امام شهید گذشت و چهل روز است که جسم پاره پاره‌ی پیشوای شهیدمان پس از سال‌ها مجاهدتِ بی‌وقفه در جوار مضجع نورانی سرور عالی مقام و بزرگوار آرام گرفته است، گفت: امروز حرم رضوی(ع) همچون حرم حسینی(ع) که مضجع حبیب بن مظاهر دارد، مضجعی یافته است که میعادگاه تجدید عهدی تازه است.

وی با بیان اینکه انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از دشمنان خواهیم گرفت و امت مبعوث خونخواه امام شهید هستند، افزود: موضوع خونخواهی امام شهید، هم حق الله است و هم حق الناس، چون امام المسلمین بود و لذا علاوه بر خانواده، امت اسلامی نیز اولیای دم محسوب می‌شود و لذا حتما باید در سطح بین المللی نیز پیگیری شود و جهاد دیپلماتیک خونخواهی امام شهید به راه بیفتد.

خطیب جمعه سلطانیه سلطانیه با گرامیداشت اربعین فرماندهان شهید که همراه رهبر شهید به شهادت رسیدند، گفت: فرماندهان جایگزین توسط فرمانده کل قوا منصوب شدند و راه شهیدان را پر قدرت ادامه خواهند داد.

حسینی نسب گفت: کودتای آمریکا علیه دولت مصدق برای بازگرداندن شاه اولین مداخله جنگ نرم علیه ایران و نقطه شروع دشمنی آشکار آمریکا علیه ملت ایران بود و از طرفی نشان می دهد شاه پهلوی هم دست نشانده آمریکا و هم وابسته کامل به آمریکا بود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه وابستگی شاه به آمریکا طوری خیال آمریکا را راحت کرده بود که کارتر رئیس جمهور آمریکا ایران را جزیره با ثبات برای آمریکا اعلام کرد که کاملا در اختیار آمریکاست، افزود: اما دشمنان از اراده خدا غافل بودند که خدا در مقدرات ملت ایران نوشته بود که در سال ۵۷ ننگ وابستگی را از ایران محو خواهد کرد.

حسینی نسب با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، کارتر سی و نهمین رئیس جمهور آمریکا آرزوی تسلط بر ایران را با خود به گور برد، ادامه داد: قطعا ترامپ تروریست بعنوان چهل و هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا نیز آخرین مگس مزاحمی خواهد بود که ملت ایران آن را نابود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه همانطور رهبر معظم انقلاب تصریح فرموده این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد و لذا ترامپ زندگی راحتی ندارد، گفت: ترامپ از ترس ایران در زمین بازی اختصاصی، پدافند هوایی مستقر کرده و از ترکیه هم با ماشین حمل غذا فرار کرده، البته اجداد او از جمله ابن مرجانه هم بعد از شهادت امام حسین (ع) از ترس خونخواهی فرار کرد ولی در نهایت به درک واصل شد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه درس کودتای ۲۸ مرداد این است که هر کس به آمریکا اعتماد کرد، آمریکا خیانت کرد، افزود: لیبی یک نمونه از کشورهای تسلیم شده در برابر آمریکاست حتی طبق خواست آمریکا از تمام حقوق هسته ای خود دست برداشت اما آمریکا و انگلیس به لیبی حمله کردند و لیبی به بدترین وضعیت گرفتار شد.



حسینی نسب از مصر بعنوان یکی دیگر از کشورهای تسلیم شده در برابر آمریکا نام برد و افزود: مصر پس از امضای پیمان کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی و نزدیکی به آمریکا، عملاً استقلال سیاسی و راهبردی خود را از دست داد. این کشور امروز در زمره‌ی فقیرترین کشورها قرار دارد و نقش تاریخی خود را به عنوان یک قدرت مؤثر در جهان عرب از دست داده است.

امام جمعه سلطانیه به وضعیت عربستان اشاره کرد و گفت: عربستان امروز با زور و تحمیل از آمریکا میلیاردها دلار سلاح خریده و امنیتش را وارداتی کرده و با وجود هزینه‌های هنگفت مالی و کرنش‌های مداوم، نه تنها به عزت نرسیده، بلکه روزبه‌روز بیشتر تحقیر شده است بطوری که ترامپ میگوید عربستان بدون کمک آمریکا دو هفته هم دوام نمی‌آورد.

وی با اشاره به وابستگی برخی کشورهای عربی به آمریکا گفت: سرنوشت کشورهای وابسته منطقه نظیر امارات، قطر، بحرین، اردن، عمان و از همه مهم‌تر عربستان، چیزی جز سرنوشت محمدرضا پهلوی نخواهد بود.

خطیب جمعه سلطانیه گفت: خداوند به کسانی که استقامت می کنند، وعده نصرت و یاری داده است. وَ لَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ». و این باور، بزرگ‌ترین پشتوانه روحیه مقاومت به شمار می‌آید.

حسینی نسب با بیان اینکه حقیقتا ایران پیروز میدان جنگ است و حتی سرسخت‌ترین دشمنان به پیروزی ایران اذعان دارند. پیروزی ایران در میدان، به ویژه در بستن تنگه هرمز، قدرت موشکی ایران و ناکامی آمریکا در جنگ با ایران، حقایق غیرقابل‌انکار است، گفت: در جنگ ترکیبی، نظامی، اقتصادی و رسانه ای، جهاد تبیین پادزهر هجمه های رسانه ای دشمنان است و باید هم آفندی و هم پدآفندی باشد.

وی با بیان اینکه صیانت از «اتحاد مقدس» بعنوان اصلی‌ترین عامل حفظ کشور از اولویت های جهاد تبیین است، گفت: مردم خصوصا مسئولان باید از هر اقدامی که اتحاد و انسجام را خدشه می کند، از جمله مواضع نسنجیده، پیام ضعف به دشمن، تصمیمات غیر کارشناسی در بحث انرژی و... باید بشدت پرهیز کنند.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به جدایی بحرین از ایران گفت: تقریبا ۲۰۰ سال است که راهبرد دشمنان کوچک سازی ایران است. سیاستشان این است ایران نباید قدرتمند شود بلکه باید تضعیف و حتی تجزیه شود؛ بنابراین با همه ابزارها سخت افزاری مثل جنگ و نرم افزاری مثل ایجاد تفرقه برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه انگلستان طی ۲۰۰ سال گذشته یک میلیون و دویست و شصت هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را جدا کرد و آخرین آن بحرین است که هفت سال قبل از انقلاب از ایران جدا کردند، افزود: بحرین سال‌ها است که میزبان مقر فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا است. این یعنی بزرگ‌ترین دشمن منطقه، درست در همسایگی ایران و در منطقه‌ای مستقر است که زمانی بخشی از ایران بود.

حسینی نسب با بیان اینکه تصمیم شاه خائن در جدایی بحرین از ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی در تاریخ معاصر ایران است. چرا که این تصمیم حماقت‌آمیز، امروز به یک تهدید امنیتی جدی برای ایران تبدیل شده است، افزود: امروز هم دلیل اصلی حملات دشمنان تجزیه ایران است اما هر بار هیچ غلطی نتوانستند بکنند و هیچ وقت هم نخواهند توانست.