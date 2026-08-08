به گزارش خبرنگار مهر، حسین سرچاهی پیش از ظهر شنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: به منظور تقویت امنیت غذایی بخش دامپروری در خراسان جنوبی، پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۴۸ هزار تن ذرت علوفهای از سطح ۹۹۰ هکتار مزارع استان برداشت شود.
وی افزود: این میزان تولید حاصل تلفیق استفاده از ارقام اصلاحشده، مدیریت علمی مزارع و توسعه زیرساختهای نوین آبیاری در اقلیم خشک استان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: افزایش بارندگیهای ابتدای سال در کنار توسعه سامانههای نوین آبیاری و استفاده از ارقام اصلاحشده، موجب ارتقای تولید این محصول راهبردی شده است.
سرچاهی با اشاره به نقش ذرت علوفهای در تأمین خوراک دام و پایداری صنعت دامپروری استان، گفت: این محصول به دلیل انرژی بالا، قابلیت هضم مناسب و ارزش غذایی مطلوب، یکی از منابع حیاتی خوراک دام بهویژه برای دامهای نشخوارکننده به شمار میرود و به خوبی با فرآیندهای مکانیزه تولید و برداشت سازگاری دارد.
وی بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی در خراسان جنوبی تأکید کرد و افزود: برای مقابله با محدودیتهای آبی، اقداماتی از جمله اصلاح الگوی کشت و توسعه سامانههای نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: استفاده از آبیاری قطرهای با نوار تیپ، علاوه بر کاهش چشمگیر هدررفت آب، از تبخیر سطحی جلوگیری کرده و بهرهوری آبیاری در مزارع ذرت را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
نظر شما