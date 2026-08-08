یادداشت مهمان - راضیه مکوندی فعال حوزه زنان و خانواده، در سال‌های اخیر، موضوع فرزندآوری بیش از گذشته به زنگ خطری برای آینده جامعه تبدیل شده است. مسئله‌ای که شاید امروز ابعاد واقعی آن به‌طور کامل نمایان نباشد، اما در سال‌های آینده می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در حوزه‌های مختلف به همراه داشته باشد. این چالش لایه‌های متعددی از جمله مشکلات اقتصادی، موانع فرهنگی و دغدغه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد و رفع آن، نیازمند نقش‌آفرینی مؤثر و هماهنگ نهادهای مختلف در مسیر چاره‌جویی و حمایت از خانواده است.

بخش سوم: راهکارهای فرهنگی مؤثر برای نهادینه‌سازی فرزندآوری

در بخش اول یادداشت که چند روز قبل در خبرگزاری مهر منتشر شد درباره فاصله گرفتن خانواده ایرانی از فرزندآوری صحبت شد و در ادامه در خصوص مهارت های فرزندپروری توضیحاتی خواهم داد؛ اگر بپذیریم که ریشه‌ی بحران در لایه‌های پنهانِ معنا و تغییر گفتمان جامعه است، پس کلید حل آن نیز نه در گاوصندوقِ بانک‌ها، بلکه در زمینِ فرهنگ نهفته است. ما نیازمند یک انقلابِ بازتعریف هستیم؛ جابه جایی از روایتی که فرزند را هزینه و دردسر جلوه می‌دهد، به روایتی واقع‌گرایانه و امیدبخش که در آن، خانواده‌ی چندفرزندی نمادِ نشاط، تعهد و آینده‌سازی است. اینجاست که مادری باید از یک نقشِ منفعل یا فداکاریِ بی‌منزلت، به یک کنشگری فعالِ اجتماعی ارتقا یابد.

توجه به این نکته لازم است که فرزندآوری، تنها یک تصمیم زیستی یا اقتصادی نیست، بلکه کنشی فرهنگی است که در بستری از ارزش‌ها، هنجارها، معناها و روایت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد. آن‌گاه که فرزندآوری به‌مثابه بخشی از هویت فردی و خانوادگی بازشناسی شود، میل به آن نیز از سطح توصیه‌های بیرونی فراتر رفته و به کنشی پایدار و درونی تبدیل خواهد شد. ازاین‌رو، نقش راهکارهای فرهنگی در فرایند نهادینه‌سازی این ارزش بنیادین، انکارناپذیر است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که فقط ارائه‌ مشوق‌های مالی یا تسهیلات رفاهی، بدون تغییر در نگرش‌ها و معناهای فرهنگی، به بازسازی ساختار جمعیتی منتهی نمی‌شود. درمقابل، تقویت بنیان‌های ارزشی، الگوسازی هنجاری، بازتعریف روایت‌های رسانه‌ای، فعال‌سازی ظرفیت‌های خانواده، آموزش و دین، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگ فرزندآوری در سطحی گسترده و ماندگار به‌شمار می‌آیند.

در این بخش تلاش می‌شود مهم‌ترین راهکارهای فرهنگی در پنج محور اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که چگونه می‌توان از طریق اصلاح گفتمان، تقویت هویت مادری و بازنمایی مثبت خانواده، مسیر فرزندآوری را از انتخابی پرمخاطره به ارزشی اجتماعی تبدیل کرد.

الف- بازتعریف فرزندآوری در نظام ارزش‌گذاری اجتماعی

ارزش‌گذاری اجتماعی نسبت به فرزندآوری، تعیین کننده‌ی جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های فردی و خانوادگی است. در جامعه‌ای که فرزندآوری با مفاهیمی مانند فداکاری، محدودیت، دشواری یا مانعی برای رشد فردی پیوند خورده باشد، تمایل به داشتن فرزند، به‌ویژه بیش از یک یا دو فرزند، کاهش می‌یابد. درمقابل، هنگامی که فرزندآوری به‌مثابه سرمایه فرهنگی، تداوم هویت یا مشارکت در ساخت آینده بازتعریف شود، جایگاه آن در ذهنیت جمعی ارتقا می‌یابد.

مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهد بسیاری از مفاهیم اجتماعی از جمله فرزندآوری، از طریق سازوکارهای نمادین و گفتمانی معنا می‌گیرند. اگر این معناها در جهت منفی تثبیت شوند، اصلاح آن‌ها مستلزم یک فرایند بازتعریف آگاهانه در لایه‌های مختلف فرهنگ است. این بازتعریف باید در گفتار رسمی، نظام آموزشی، گفتمان‌های رسانه‌ای و سبک زندگی روزمره بازتاب یابد. در این بازتعریف به‌جای نگاه تک‌بعدی به فرزند به‌منزله مصرف‌کننده‌ منابع یا هزینه‌ای مضاعف، می‌توان روایتی تازه مبتنی ‌بر نقش سازنده‌ فرزندان در سرمایه‌ اجتماعی آینده، پویایی خانواده و حتی معنابخشی به زندگی فردی ارائه کرد. همچنین، پیوندزدن فرزندآوری با مفاهیم اخلاقی مانند تعهد، امید، آینده‌سازی و مشارکت در بهبود جامعه، می‌تواند آن را از کنشی صرفاً زیستی به کنشی هویتی و ارزشی ارتقا دهد.

تجربه‌ی برخی کشورها، از جمله فرانسه، ژاپن و مجارستان نشان می‌دهد که تغییر در نظام ارزش‌گذاری اجتماعی نسبت به فرزندآوری، اغلب پیش‌زمینه‌ای فرهنگی برای موفقیت سیاست‌های جمعیتی فراهم کرده است. در ایران نیز، بدون چنین بازتعریفی در بستر فرهنگی جامعه، مشوق‌ها و سیاست‌های رسمی تأثرگذاری محدودی خواهند داشت.

ب- الگوسازی از خانواده‌های چند فرزندی موفق

رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های دیداری و شبکه‌های اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی باورهای عمومی درباره‌ سبک زندگی، موفقیت، شادی و خانواده دارند. در دهه‌های اخیر، آنچه در بخش بزرگی از رسانه‌های رسمی و غیررسمی بازنمایی شده، عمدتاً تصویری از خانواده‌های کوچک، زنانی با نقش‌های فردی پررنگ و بدون مسئولیت‌های مادری، و سبک زندگی مستقل از تعهدات خانوادگی بوده است. این بازنمایی نه‌فقط مبتنی بر واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی نیست، بلکه در بلندمدت، فرزندآوری را به منزله‌ امری خارج از الگوی مطلوب زندگی تصویر کرده است.

الگوسازی رسانه‌ای، به معنای ارائه‌ی تصویری مثبت، باورپذیر و موفق از یک سبک زندگی خاص است. در زمینه‌ فرزندآوری، این الگوسازی زمانی مؤثر خواهد بود که خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر، با ویژگی‌هایی همچون انسجام خانوادگی، تربیت مؤثر، نشاط و موفقیت والدین به‌ویژه مادران، در قالب‌هایی مانند مستند، گفت‌وگو، سریال، فیلم یا روایت‌ها شبکه‌های اجتماعی معرفی شوند.

برای نمونه، روایت زنانی که باوجود تحصیلات عالی یا اشتغال تمام‌وقت، تجربه‌ مادری پرثمری دارند و توانسته‌اند میان پیشرفت فردی و فرزندآوری تعادل برقرار کنند، می‌تواند الگویی معتبر و انگیزه‌بخش برای مخاطبان ایجاد کند. همچنین، چهره‌سازی از پدرانی که نقش فعال در تربیت فرزندان ایفا می‌کنند تصویر مرد خانواده‌محور را در ذهن جامعه بازسازی خواهد کرد.

افزون‌براین، تولید محتوای هنری و رسانه‌ای که به‌جای تأکید بر مشقت‌ها، بر زیبایی‌ها، معناها و دستاوردهای تجربی پدر و مادرشدن متمرکز باشد، می‌تواند شکاف ادراکی موجود میان ذهن مردم و واقعیت‌های قابل دستیابی را کاهش دهد.

درنهایت، موفقیت الگوسازی رسانه‌ای مستلزم حرکت از کلیشه‌های شعاری به‌سوی روایت‌های واقع‌گرایانه، ملموس و همراه با احترام به عقلانیت و انتخاب‌های آگاهانه‌ مخاطب است.

ج- تقویت گفت‌وگوهای هدفمند در خانواده درباره‌ برنامه‌ریزی برای آینده‌ فرزندان

فرزندآوری، تصمیمی است که در متن روابط خانوادگی شکل می‌گیرد و کیفیت ارتباط میان اعضای خانواده، به‌ویژه زوجین، نقش مهمی در چگونگی اتخاذ این تصمیم دارد.باوجود این، در بسیاری از خانواده‌ها، گفت‌وگو درباره‌ آینده‌ خانواده، تعداد فرزندان و ارزش‌های مرتبط با فرزندآوری یا به تعویق افتاده یا به‌کلی نادیده گرفته شده است. بازگرداندن این موضوع به متن گفت‌وگوهای خانوادگی، می‌تواند گامی بنیادین در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری باشد.

در دهه‌های اخیر، با تغییر سبک زندگی، افزایش فشارهای اقتصادی و شغلی و همچنین شکل‌گیری الگوهای فردگرایانه، مناسبات ارتباطی درون خانواده نیز تغییر یافته‌اند. بسیاری از زوج‌های جوان به‌جای تبادل اندیشه و تصمیم‌گیری مشارکتی درباره‌ی فرزندآوری، آن را به آینده‌ای نامعلوم و یا شرایطی ایده‌آل و غیرواقع‌گرایانه موکول می‌کنند. این تأخیر در تصمیم‌گیری، به مرور تبدیل به امتناع ناخودآگاه از فرزندآوری می‌شود.

تقویت گفت‌وگوی خانوادگی در این زمینه، مستلزم آموزش مهارت‌های ارتباطی، تشویق به تصمیم‌گیری مشترک و همچنین افزایش سواد جمعیتی و فرهنگی زوجین است. نهادهای فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای می‌توانند با ارائه‌ بسته‌های آموزشی، برنامه‌های رسانه‌ای یا کارگاه‌های مشاوره‌ای، خانواده‌ها را برای ورود به این گفت‌وگوی مهم آماده کنند.

بیان این نکته لازم است که گفت‌وگو درباره‌ آینده‌ خانواده، زمانی مؤثر است که نه‌تنها دغدغه‌های اقتصادی، بلکه معناهای اخلاقی، فرهنگی و وجودی فرزندآوری نیز در آن گنجانده شود. بازاندیشی مشترک زوجین درباره‌ اینکه چرا، چگونه و در چه شرایطی می‌خواهند خانواده‌ای با چند فرزند داشته باشند، می‌تواند به افزایش آگاهی و اعتماد منتهی شود.

درنهایت، تبدیل گفت‌وگو درباره‌ فرزندآوری به یک گفت‌وگوی سالم، صریح و منظم در فضای خانوادگی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری آگاهانه و مسئولانه خواهد بود؛ تصمیمی که برخاسته از فهم مشترک و مشارکت واقعی در ساخت آینده است.

د- برجسته سازی نقش مادران در انتقال فرهنگ فرزندآوری

مادران، در جایگاه کنشگران اصلی حوزه‌ خانواده، نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی و انتقال نگرش‌ها، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری مرتبط با فرزندآوری دارند. آنچه در تجربه‌ زیسته‌ زنان از مادری، در روایت‌های شفاهی و رسانه‌ای، و در کنش روزمره آنان دیده و شنیده می‌شود، تأثیری عمیق بر نگرش نسل آینده نسبت به فرزند، خانواده و هویت جنسی بر جای می‌گذارد.

با این حال، در بسیاری از رویکردهای فرهنگی و رسانه‌ای معاصر، نقش مادری به‌گونه‌ای کلیشه‌ای و منفعلانه تصویر شده، یا در رقابت با هویت‌های فردی، تحصیلی و شغلی زنان قرار گرفته است. این تضادهای بازنمایی، موجب شده‌اند که مادری نه به‌منزله‌ی بخشی از شکوفایی زنانه، بلکه گاه به‌مثابه مانعی برای رشد شخصی درک شود.

برجسته‌سازی نقش مادران، به معنای بازنمایی مادری در قالب یک مسئولیت فرهنگی، انتخابی آگاهانه و نقشی فعال در ساخت سرمایه‌ فرهنگی جامعه است. در این بازنمایی، باید بر قدرت آگاهی‌بخش، تربیتی و الهام‌بخش زنان در مقام مادران تأکید شود؛ نه صرفاً بر نقش زیستی یا عاطفی آن‌ها. زنانی که آگاهانه فرزندپروری را به‌مثابه بخشی از نقش اجتماعی خود پذیرفته‌اند، خود می‌توانند حامل و منتقل‌کننده‌ی فرهنگ فرزندآوری به نسل‌های بعدی باشند.

در این مسیر، روایت تجربه‌های مثبت و امیدبخش از مادری، چه در فضای رسانه و چه در تعاملات اجتماعی، اهمیت فراوانی دارد. همچنین، حمایت از مادران در عرصه‌ها اجتماعی، اعطای منزلت فرهنگی به نقش مادری و پیوند آن با مفاهیم هویتی، می‌تواند این نقش را از حاشیه به مرکز بازگرداند.

درواقع، هرجا که مادران با عزت، آگاهی و حمایت، نقش مادری را ایفا کرده‌اند، فرهنگ فرزندآوری در آن جامعه نیرومندتر و پایدارتر بوده است.

ه- آموزش مهارت‌های فرزندپروری در نهادهای آموزشی، مذهبی و فرهنگی

یکی از پایه‌های مهم فرهنگ‌سازی فرزندآوری، ارتقای سواد فرزندپروری در جامعه است؛ چراکه بسیاری از نگرانی‌ها و مقاومت‌های نسل جوان در برابر فرزندآوری، نه از جنس مخالفت با اصل خانواده یا فرزندداشتن، بلکه از ترس ناتوانی در تربیت فرزند، الگوی موفق و نبود حمایت روانی و آموزشی ناشی می‌شود.

نهادهای آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، می‌توانند در سطح عمومی و تخصصی، آموزش‌هایی درباره‌ مراحل رشد کودک، ارتباط والد و فرزند، نقش پدر و مادر در شکل‌گیری شخصیت کودک و مدیریت تعارض‌های خانوادگی ارائه دهند. ادغام مهارت‌های فرزندپروری در برنامه‌های درسی آموزش عمومی به‌ویژه در دوره‌ متوسط دوم و آموزش عالی، می‌تواند نگاه واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تری نسبت به نقش والدینی در آینده ایجاد کند.

نهادهای مذهبی هم باتوجه به ظرفیت عظیم اعتماد عمومی و جایگاه تربیتی خود، نقش مؤثری در تقویت آموزه‌های اخلاقی، عاطفی و معنوی مربوط به فرزندآوری دارند. بهره‌گیری از مفاهیم دینی درباره‌ رحمت و رزق فرزندان، مسئولیت‌پذیری والدین و تأکید بر نسل‌پروری، می‌تواند از طریق سخنرانی‌ها، دوره‌ها و مشاوره‌های خانوادگی در مساجد و مراکز مذهبی عملیاتی شود.

از سوی دیگر، نهادهای فرهنگی از جمله فرهنگ‌سراها، کتاب‌خانه‌ها، خانه‌های سلامت، سازمان تبلیغات اسلامی و حتی رسانه‌ها، بستری برای ارائه‌ آموزش‌های غیررسمی و فراگیر درباره‌ مهارت زندگی خانوادگی هستند. تولید بسته‌های چندرسانه‌ای، راه‌اندازی پویش‌های محلی، ایجاد حلقه‌های همیاری والدین و دعوت از کارشناسان در سطح محله می‌تواند این آموزش‌ها را کاربردی‌تر و دردسترس‌تر نماید.

در یک نگاه کلی، آموزش مهارت‌های فرزندپروری باید با رویکرد پیشگیرانه، چندلایه و مستمر طراحی شود و از حالت مقطعی و شعاری خارج شود. چنین آموزش‌هایی نه‌تنها به کاهش اضطراب والدینی کمک می‌کند، بلکه فرزندآوری را از کنشی پرریسک به فرایندی همراه با رشد فردی و اجتماعی برای والدین تبدیل خواهد کرد.

درمجموع، نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری مستلزم بازسازی ذهنیت‌ها و بازتعریف مناسبات فرهنگی درون خانواده و جامعه است. راهکارهایی همچون بازنگری در ارزش‌گذاری اجتماعی فرزند، الگوسازی رسانه‌ای از خانواده‌های موفق، تقویت گفت‌وگوی خانوادگی درباره‌ آینده‌ نسل، برجسته‌سازی نقش مادران به‌منزله‌ حاملان فرهنگ و آموزش مهارت‌های فرزندپروری در نهادهای رسمی و غیررسمی، از جمله مؤثرترین مسیرهای این تحول فرهنگی هستند. تحقق این راهکارها، نیازمند پیوند مستمر میان نهادهای سیاست‌گذار، خانواده‌ها و نخبگان فرهنگی است تا فرزندآوری نه به‌منزله‌ وظیفه‌ای تحمیلی، بلکه به‌مثابه کنشی هویتی، مطلوب و پایدار در جامعه معنا پیدا کند.

بخش چهارم: نقش نهادهای مختلف در نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری

فرهنگ در خلاء شکل نمی‌گیرد؛ فرهنگ محصولِ کارکردِ روزمره‌ی نهادهایی است که با روح و ذهن جامعه سر و کار دارند. از کتاب‌های درسیِ آموزش و پرورش که بذرِ اولیه را در ذهن کودک می‌کارند تا قابِ صدا و سیما و کرسی‌های دانشگاه، همگی باید از هم‌صداییِ شعاری فاصله بگیرند و به یک هم‌افزاییِ عملیاتی برسند. بدونِ هماهنگی این چرخ‌دنده‌ها، هر کدام از نهادها راه خود را خواهند رفت و خروجیِ آن، چیزی جز طرح‌های بی‌سرانجام نخواهد بود.

نهادها، چه رسمی و چه غیررسمی، در بازتولید ارزش‌ها و هنجارها نقش بی‌بدیلی دارند. در ایران، نهادهای گوناگون با مأموریت‌های آموزشی، فرهنگی، دینی و حمایتی، ظرفیت‌ها متفاوتی برای تأثیرگذاری بر نگرش‌ها و رفتارهای خانوادگی دارند. هر یک از این نهادها می‌تواند با برنامه‌های هدفمند، محتوای آموزشی و رسانه‌ای و سیاست‌ها تشویقی، به ارتقای فرهنگ فرزندآوری کمک کند. در ادامه، سهم و اقدامات پیشنهادی برای پنج نهاد کلیدی به تفکیک بررسی می‌شود.

الف- آموزش و پرورش

آموزش و پرورش به‌واسطه‌ ارتباط مستمر با نسل جوان و نفوذ عمیق در فرایند یادگیری، یکی از مؤثرترین نهادها در ترویج فرهنگ فرزندآوری است. این نهاد می‌تواند با اجرای اقدامات زیر، زمینه را برای شکل‌گیری نگرش مثبت نسبت به فرزندآوری و تعمیق فرهنگ خانواده‌محوری در نسل‌های آینده فراهم کند:

گنجاندن سرفصل‌های آموزشی در برنامه‌ی درسی مدارس درباره‌ اهمیت خانواده و نسل‌آفرینی، از جمله درس‌های تفکر و سبک زندگی، مطالعات اجتماعی و تربیت شهروندی، به‌منظور تقویت آگاهی جمعیتی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان نسبت به آینده خانوادگی؛

برگزاری کارگاه‌های مهارت زندگی برای دانش‌آموزان و والدین، با موضوعاتی مانند مهارت‌های ارتباط زوجین، فرزندپروری و برنامه‌ریزی خانواده؛

آموزش ضمن خدمت معلمان درباره‌ مسائل جمعیتی و فرهنگ‌سازی فرزندآوری، تا معلمان بتوانند در محتوای تدریس و تعامل روزانه با دانش‌آموزان، پیام‌های حمایتی و انگیزشی مرتبط را منتقل کنند؛

همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها برای اجرای طرح‌های تربیتی ویژه، مانند هفته خانواده و فرزند، مسابقات فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه در مدارس؛

بازنگری محتوای کتاب‌های درسی به‌گونه‌ای که داستان‌ها، مسائل ریاضی یا علوم، به‌طور غیرمستقیم پیام‌های مثبت درباره‌ خانواده‌های چند فرزندی و نقش ارزشمند فرزندآوری را دربرگیرند.

ب- صدا و سیما

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌منزله‌ بزرگترین و فراگیرترین رسانه رسمی کشور، نقشی محوری در شکل‌دهی فرهنگ عمومی و بازنمایی سبک‌های زندگی دارد. این نهاد رسانه‌ای، با تولید و پخش برنامه‌های متنوع در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی، فرصت منحصربه‌فردی برای ترویج فرهنگ فرزندآوری فراهم می‌کند.

برخی راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای نقش صدا و سیما در نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری عبارتند از:

- تولید سریال‌ها، مستندها و برنامه‌های گفت‌وگو محور که زندگی خانواده‌های چندفرزندی را به تصویر کشیده و دستاوردها و چالش‌های آنان را به زبان ساده و جذاب نشان دهند؛

- استفاده از چهره‌های محبوب و تأثیرگذار در جامعه به‌عنوان سفیران فرهنگ فرزندآوری و مشارکت آن‌ها در کمپین‌های رسانه‌ای؛

- ایجاد فضای گفت‌وگو و نقد سازنده در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با حضور کارشناسان حوزه خانواده، جمعیت و فرهنگ؛

- توسعه‌ برنامه‌های آموزشی و سرگرمی ویژه‌ کودکان و نوجوانان با محوریت ارزش‌های خانوادگی و نقش فرزندآوری در آینده‌ جامعه؛

- بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال زیرمجموعه‌ صدا و سیما برای تولید محتواهای متناسب و تأثیرگذار برای نسل جوان.

با این اقدامات، صدا و سیما می‌تواند تا حد زیادی در شکل‌دهی نگرش‌های مثبت نسبت به فرزندآوری و فرهنگ خانواده‌محوری تأثیرگذار باشد.

ج- حوزه‌های علمیه

حوزه‌های علمیه، نهادهایی دینی و آموزشی هستند که جایگاه ویژه‌ای در تبیین ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه دارند. این نهادها با ترویج آموزه‌های دینی و اخلاقی، می‌توانند نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری داشته باشند.

راهکارهای پیشنهادی برای فعال‌سازی نقش حوزه‌های علمیه عبارتند از:

- گنجاندن مباحث مرتبط با اهمیت خانواده، فرزندآوری و مسئولیت‌های والدینی در برنامه‌های آموزشی طلاب و اساتید؛

- برگزاری سخنرانی‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی با محوریت نقش خانواده و فرزندآوری در تعالیم اسلامی؛

- تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با رویکرد دینی، شامل کتاب، جزوه و رسانه‌های دیجیتال با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری؛

- ایجاد فضای گفت‌وگوی بین نسلی در مساجد و مراکز فرهنگی با هدف انتقال تجارب مثبت مادری و پدری؛

- حمایت از خانواده‌های چندفرزندی از طریق ارائه‌ی مشاوره‌ی دینی و برنامه‌های حمایتی اجتماعی.

از این طریق، حوزه‌های علمیه می‌توانند به‌مثابه یکی از پایه‌های اصلی فرهنگ‌سازی در زمینه‌ فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند.

د- دانشگاه‌ها

دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز علمی و فرهنگی، نقش مهمی در شکل‌دهی نگرش‌های نسل جوان و نخبگان جامعه دارند. دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، به نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری کمک کنند.

برخی از راهکارهای پیشنهادی برای دانشگاه‌ها عبارتند از:

- گنجاندن موضوعات مرتبط با جمعیت، خانواده و فرزندآوری در رشته‌های مرتبط مانند علوم اجتماعی، روان‌شناسی، مطالعات زنان و سیاست‌گذاری اجتماعی؛

- حمایت از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای درباره‌ موانع و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی فرزندآوری در ایران؛

- برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه با هدف ارتقای آگاهی درباره‌ اهمیت فرزندآوری؛

- همکاری با نهادهای آموزشی و فرهنگی برای طراحی و اجرای برنامه‌های ترویجی در سطح دانشگاه و جامعه؛

ایجاد فضای گفت‌وگو و نقد علمی درباره‌ سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی از طریق نشریات، همایش‌ها و جلسات تخصصی.

با این اقدامات، دانشگاه‌ها می‌توانند زمینه‌ساز تولید دانش بومی، تغییر نگرش‌ها و تربیت نسلی آگاه و مسئول در قبال فرهنگ فرزندآوری باشند.

ه- نهادهای حمایتی

نهادهای حمایتی، از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با خانواده و جمعیت، نقش عملی و اجرایی مهمی در حمایت از خانواده‌ها و ارتقای فرهنگ فرزندآوری دارند. این نهادها می‌توانند با ارائه‌ خدمات مالی، روانی، آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها، بستر مناسبی برای تصمیم‌گیری مثبت درباره‌ فرزندآوری فراهم کنند. برخی راهکارهای کلیدی در این زمینه عبارتند از:

- طراحی و اجرای برنامه‌های حمایت مالی هدفمند برای خانواده‌های چندفرزندی، شامل کمک هزینه‌های مستقیم، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی؛

- ارائه‌ خدمات مشاوره‌ی روانی و خانواده‌محور به زوج‌ها، با تمرکز بر مهارت‌های فرزندپروری، مدیریت تعارض و تقویت ارتباطات خانوادگی؛

- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی با موضوعات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و سلامت روان؛

- توسعه‌ شبکه‌های اجتماعی حمایتی برای مادران و پدران، با هدف تبادل تجربه و حمایت متقابل؛

- همکاری با رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی برای اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ فرزندآوری.

نهادهای حمایتی، با انجام این اقدامات می‌توانند به‌مثابه بازوی اجرایی سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در مسیر نهادینه‌سازی فرزندآوری موثر باشند.

درنهایت باید گفت، نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری، فرایندی چندوجهی است که افزون‌بر عوامل فردی و خانوادگی، بر نقش مؤثر نهادهای اجتماعی نیز متکی است.

آموزش و پرورش با ظرفیت تربیتی خود، قادر است از طریق آموزش‌های رسمی و غیررسمی، نگرش‌های جمعیتی را در نسل‌های آینده شکل دهد. صدا و سیما به‌منزله‌ رسانه‌ای فراگیر، نقشی کلیدی در بازنمایی فرهنگ خانواده و الگوسازی سبک‌های زندگی دارد که می‌تواند نگرش‌های مثبت را تقویت کند.

حوزه‌های علمیه به‌عنوان نهادهای دینی، در تبیین و ترویج ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای مرتبط با فرزندآوری سهمی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

دانشگاه‌ها نیز با فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی خود، می‌توانند دانش بومی و آگاهی اجتماعی را درباره‌ اهمیت فرزندآوری را ارتقا دهند. همچنین، نهادهای حمایتی نیز با ارائه‌ خدمات متنوع مالی، روانی و آموزشی، بستر عملی تصمیم‌گیری مثبت خانواده‌ها در زمینه‌ی فرزندآوری را فراهم می‌آورند.

باتوجه به پیچیدگی موضوع و تأثیرات متقابل این نهادها، موفقیت در نهادینه‌سازی فرهنگ فرزندآوری مستلزم هماهنگی، تعامل و برنامه‌ریزی منسجم میان این بخش‌ها است. تنها از طریق بهره‌گیری هم‌افزا و هدفمند از ظرفیت‌های این نهادها است که فرهنگ فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی پایدار و فراگیر تبدیل خواهد شد.