علمای اهل سنت: خبرنگاران؛ معمار بنای «وحدت» و چشمان بیدار ملت ها

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: خبرنگاری در سیستان و بلوچستان، فراتر از یک حرفه، رسالتی برای روایت دقیق و منصفانه از استانی است که تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی را در کنار ظرفیت‌های گسترده انسانی و اقتصادی در خود جای داده است؛ استانی راهبردی و مرزی که بیش از بسیاری از مناطق در معرض جریان‌های خبری و روایت‌های تفرقه‌افکنانه قرار دارد. در چنین شرایطی، قلم خبرنگار می‌تواند چراغی برای روشن‌کردن واقعیت، تقویت اعتماد عمومی و صیانت از وحدت باشد.

رسالت خبرنگار در این دیار تنها بازتاب رویدادها نیست؛ بلکه معرفی ظرفیت‌ها، بیان منصفانه مشکلات و برجسته‌کردن اشتراکات مردم شیعه و سنی نیز بخشی از این مسئولیت است. خبرنگار با پرهیز از دامن‌زدن به تعصبات قومی و مذهبی و با روایت درست از همزیستی مردم، می‌تواند تنوع فرهنگی و مذهبی سیستان و بلوچستان را به فرصتی برای همدلی و پیشرفت تبدیل کند.

در این مسیر، هر خبر دقیق و هر روایت منصفانه، گامی برای تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی است؛ چرا که خبرنگار می‌تواند با قلم خود، روایتگر واقعی ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان و صدای وحدت، همدلی و توسعه این سرزمین باشد.

خبرنگاران روشن سازان حقیقت در جامعه شیعه و سنی هستند

مولوی محمد طیب بامری، امام جمعه اهل سنت ایرندگان خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر، شغل خبرنگاری را یکی از شریف‌ترین مشاغل در عصر حاضر توصیف کرد.

وی ادامه داد: خبرنگار در روزگار ما، مصداق کامل برطرف کننده منکر با قلم و بیان است؛ ما در عصری زندگی می‌کنیم که اخلاق در آن تحت الشعاع منافع سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است؛ رسانه‌های قدرتمند جهانی، حقایق را وارونه جلوه می‌دهند؛ تروریسم سیاه را به اسلام نسبت می‌دهند و جنایات رژیم اشغالگر قدس را توجیه می‌کنند.

مولوی بامری بیان کرد: در چنین عرصه نابرابری، وظیفه خبرنگار، روشن‌سازی حقایق و دفاع از مظلومان است؛ سکوت در برابر تحریف، خیانت به امانت الهی قلم است.

وی با اشاره به آفت‌های رسانه‌ای عصر مدرن تصریح کرد: بزرگترین چالش امروز، شیوع اطلاعات نادرست است که اذهان را مسموم و جوامع را قطبی می‌کند؛ خبرنگاران وظیفه دارند سدی در برابر این سیل بنیان‌کن تفرقه باشند.

امام جمعه اهل سنت ایرندگان خاش با اشاره به اهمیت جایگاه وحدت در میان مردم افزود: وحدت میان مسلمانان یک رکن راهبردی است، نه یک تاکتیک موقت، رسانه‌ها باید با پرهیز از تعصبات مذهبی، بستری برای گفتگوی سازنده میان پیروان مذاهب سلامی فراهم آورند.

وی در پایان از هر خبرنگاری که قلم خود را در راه تحکیم وحدت، مبارزه با اسلام‌هراسی و ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز به کار گیرد، قدر دانی کرد و ادامه داد: اصحاب رسانه،امانتداران کلام هستند و کلمه در فرهنگ اسلامی، جایگاهی قدسی دارد؛ کلمات شما، پلی به سوی رحمت و الفت باشد، نه دیواری از کینه و جدایی.

خبرنگاران چشمان بیدار ملت ها در برابر تحریف ها و تفرقه هستند

مولوی طلحه ریگی امام جمعه اهل سنت میرجاوه در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز خبرنگار، از رسانه‌ها به عنوان «چشمان بیدار ملت‌ها» یاد کرد و نقش آنان را در برون‌رفت جهان اسلام از بحران‌های کنونی حیاتی خواند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر بدون ابزار رسانه ناقص است، تصریح کرد: شرایط کنونی جهان اسلام استثنایی است؛ دشمنان اسلام در تلاش برای برهم زدن وحدت میان مسلمانان و همچنین ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب هستند؛ در چنین میدانی، خبرنگار مسلمان و متعهد نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند.

مولوی ریگی ادامه داد: روشن‌سازی حقایق، صرفا به معنای انتشار خبر نیست؛ بلکه به معنای ارائه تحلیل عمیق و به دور از تعصبات جاهلی است؛ برخی بسترهای خبری امروز به جای تبیین حقیقت، به ابزاری برای پمپاژ یأس و اختلاف تبدیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: خبرنگار در عصر حاضر، وجدان بیدار جامعه است؛ اگر حقیقت مظلومیت ملت‌ها روایت نشود، ظالمان تاریخ را وارونه جلوه می‌دهند؛ وظیفه خبرنگاران جلوگیری از تفرقه در صفوف مسلمین است.

امام جمعه اهل سنت میرجاوه در پایان بیان کرد: دشمنان ما از اختلاف شیعه و سنی سود می‌برند و رسانه‌هایشان بر طبل این نفاق می‌کوبند؛ از خبرنگاران جهان اسلام درخواست می کنیم که پروژه «وحدت اسلامی» را به یک گفتمان غالب رسانه‌ای تبدیل کنند؛ قلم شما باید خنثی‌کننده سموم فکری گروه‌های تکفیری و افراطی باشد که با نام دین، جوانان را به جان هم می‌اندازند.

خبرنگاران مصداق بارز مجاهد فی السبیل الله هستند

مولوی عبدالله حسن زهی، امام جمعه اهل سنت هامون در گفت و گو با خبرنگار مهر به مناسبت روز خبرنگارگفت: در عصری که سوار بر امواج دیجیتال، دروغ و حقیقت در هم آمیخته‌اند، خبرنگار متعهد، مصداق بارز «مجاهد فی سبیل الله» است.

وی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» تصریح کرد: قرآن کریم، بنیان کار خبری را بر «تبیین» و تحقیق نهاده است؛ امروز جنگ واقعی، جنگ رسانه‌ها و روایت‌ها است؛ دشمنان اسلام و بشریت، با استفاده از اخبار جعلی و کلیپ‌های تقطیع شده، به دنبال ایجاد شکاف میان مذاهب اسلامی و تحریک احساسات جوانان هستند.

مولوی حسن زهی ادامه داد: خبرنگاری در چنین شرایطی نه فقط یک شغل، که یک رسالت نبوی دارد؛ قلم آنان اگر در مسیر روشنگری و تقریب بین مذاهب حرکت کند، عبادتی عظیم و اگر در مسیر فتنه‌انگیزی به کار رود، خیانتی بزرگ به امت واحده است.

وی با تأکید بر نقش خبرنگاران در تحکیم وحدت افزود: جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصحاب قلمی است که به جای برجسته‌سازی نقاط اختلاف شیعه و سنی، مشترکات مسلمانان را فریاد بزنند.

امام جمعه اهل سنت هامون در پایان خاطرنشان کرد: باید با تولید محتوای وحدت‌آفرین، سدی در برابر تندروی‌های قومی و مذهبی ایجاد شود؛ اینجانب به همه خبرنگاران شریف و متعهد توصیه می‌کنم که اخلاق حرفه‌ای را فدای کلیک و بازدید نکنند؛ چرا که هر کلمه‌ای که می‌نویسید، در محضر الهی مسئولیت دارد و می‌تواند یا پلی برای وحدت مسلمین باشد یا خنجری برای پیکر امت.