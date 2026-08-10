https://mehrnews.com/x3cMw7 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6913660 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۱ چابهاریها حماسه حضور را به شب ۱۶۲ رساندند چابهار- مردم چابهار در صد و شصت و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 57 MB کد مطلب 6913660 کپی شد مطالب مرتبط ۱۶۰ شب ایستادگی و دلدادگی در خیابانهای چابهار واژگونی سمند در محور جاسک - چابهار یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیاردی برای آبرسانی به شهر بریس و ۷ روستای دشتیاری بهره برداری از ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان تا پایان امسال روایت مهر از ۱۶۳ شب حضور مردم الوند در سنگر خیابان برچسبها بندر چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما