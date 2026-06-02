رهایی زن محکوم به قصاص پس از ۱۷ سال تحمل حبس

به گزارش خبرگزاری مهر، محکومه از سال 1388 به اتهام قتل وارد زندان شد و پس از طی مراحل قانونی به قصاص محکوم شده بود که با تجلی فرهنگ صلح و سازش، پرونده وی به سازش انجامید.
این مددجو که در طول دوران حبس با ابراز ندامت عمیق از بزه خود، مسیر اصلاح را در پیش گرفته بود، با پیگیریهای امیر خلفیان دادستان مرکز خوزستان و تلاش مصلحان و ریشسفیدان، مورد عفو اولیای دم قرار گرفت و خانواده مقتول نیز با تأسی از آموزههای دینی، از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص گذشت کرده و با دریافت دیه، فرصت دوبارهای برای زندگی به این زن بخشیدند.
با توجه به عدم توانایی مالی خانواده مددجو در پرداخت دیه مطالبه شده، با ورود و رایزنی دادستان مرکز خوزستان، بخشی از این مبلغ از سوی انجمن حمایت از زندانیان تأمین و به اولیای دم پرداخت شد تا پس از ۱۷ سال، زمینه آزادی و بازگشت این خانم به کانون گرم خانواده فراهم شود.
امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان، در حاشیه این اقدام خداپسندانه بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: رسالت دستگاه قضایی همواره بر صلح و سازش استوار است؛ لذا باید با بهرهگیری از ظرفیت شورای حل اختلاف، بزرگان، معتمدین و ریشسفیدان، اختلافات پیشآمده را پیش از آنکه به حوادث تلخ و جبرانناپذیر منجر شود، مختومه کرد.
وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم از طریق میانجیگری و کدخدامنشی، پایدارترین راه برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از بروز آسیبهای بعدی برای خانوادههاست.
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