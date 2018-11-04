هوشیاری و بصیرت افزایی در مقابل توطئه دشمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی در آئین راهپیمایی روز ۱۳ آبان و در جمع مردم گرمسار ضمن بیان اینکه تبیین و تشریح تاریخچه روز ۱۳ آبان برای نسل جدید این انقلاب باید در اولویت نخست مسئولان فرهنگی نظام قرار گیرد، تأکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام راحل(ره)، شهادت بیش از ۵۶ دانش‌آموز و تبعید امام خمینی(ره) در زمره وقایع تاریخی این روز هستند که باید نسل جوان با آن‌ها آشنا شود چراکه مُشت شوم دشمنان ما در هر سه این رویدادها گشوده شد.

وی بابیان اینکه آمریکا دشمن قسم‌خورده ایران و انقلاب اسلامی است، افزود: مادامی‌که این انقلاب پابرجا است دشمنی آمریکا با ایران خاتمه نخواهد یافت لذا بصیرت افزایی و هوشیاری جوانان و نوجوانان در برابر توطئه‌های دشمنان و به‌خصوص آمریکا ضرورت دارد.

امام‌جمعه گرمسار بابیان اینکه جهان استکبار و در رأس آن آمریکا با راه‌اندازی جنگ روانی و اقتصادی درصدد از بین بردن افکار و عقاید انقلابی و اسلامی ملت ایران است، گفت: استکبار از این حربه برای راه نفوذ و نابودی انقلاب استفاده می‌کند لیکن امروز کودکان و نوجوانان نسل جدید با حضور درصحنه‌های انقلابی و اسلامی مشتی کوبنده بر دهان دشمنان می‌زنند.

آرامی در ادامه بیان کرد: ناکارآمد جلوه دادن نظام و انقلاب اسلامی در برهه فعلی، از دیگر توطئه های دشمنان خبیث این مرز و بوم است.