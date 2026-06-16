به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیتیبانک آمریکا روز دوشنبه (۲۵ خرداد) با استناد به پیشبینیها درباره عادیشدن جریان عرضه از تنگه هرمز پس از توافق اولیه ایران و ایالاتمتحده برای پایاندادن به جنگ، برآورد خود را درباره میانگین نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای سهماه سوم و چهارم سال ۲۰۲۶ بهترتیب به ۷۵ دلار و ۷۰ دلار برای هر بشکه کاهش داد.
این بانک آمریکایی همچنین با تغییر چشمانداز قیمت نفت، پیشبینی خود را درباره قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۷ از ۸۰ دلار به ۶۵ دلار بهازای هر بشکه کاهش داد.
سیتیبانک اعلام کرد که در این پیشبینی فرض بر این است که به احتمال ۶۰ درصد تفاهمنامه ایران و آمریکا امضا و درنهایت جریان پایدار عرضه از تنگه هرمز تا اواسط یا اواخر ماه ژوئیه تضمین میشود.
تحلیلگران این بانک اعلام کردهاند: از نظر ما، تفاهمنامه بهتنهایی بر قیمتگذاری در بازار تأثیر میگذارد و تضمین جریان عرضه از تنگه هرمز در میانمدت به اندازه آن اثرگذار نیست. احتمال میرود که قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ تا ۱۵ دلار کمتر از قیمت کنونی باشد.
سیتیبانک همچنین تاکید کرد که تمایل آمریکا برای ازسرگیری درگیریها کاهش یافته است.
قیمت نفت خام برنت تا ساعت ۱۴ و ۲۲ دقیقه روز دوشنبه به وقت گرینویچ با بیش از ۴ درصد کاهش به حدود ۸۳ دلار و ۲۳ سنت برای هر بشکه رسید.
نظر شما