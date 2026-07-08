مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عبور و مرور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز، گفت: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در تردد و دریانوردی کشتیهای تجاری برای ورود به منطقه خلیج فارس و خروج از آن وجود ندارد.
وی افزود: برای عبور از تنگه هرمز، ضوابطی از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و تردد کشتیها با رعایت این ضوابط مجاز است.
پلمه ادامه داد: فعالیتهای تجاری دریایی با حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و هیچگونه محدودیتی برای تردد کشتیهای تجاری در این مسیر وجود ندارد.
دبیر انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: ورود کشتیهای تجاری به منطقه خلیج فارس و همچنین خروج آنها از این منطقه، در چارچوب ضوابط اعلامشده، بهصورت آزاد و بدون مشکل انجام میشود.
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