مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در تردد و دریانوردی کشتی‌های تجاری برای ورود به منطقه خلیج فارس و خروج از آن وجود ندارد.

وی افزود: برای عبور از تنگه هرمز، ضوابطی از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و تردد کشتی‌ها با رعایت این ضوابط مجاز است.

پل‌مه ادامه داد: فعالیت‌های تجاری دریایی با حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و هیچ‌گونه محدودیتی برای تردد کشتی‌های تجاری در این مسیر وجود ندارد.

دبیر انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: ورود کشتی‌های تجاری به منطقه خلیج فارس و همچنین خروج آن‌ها از این منطقه، در چارچوب ضوابط اعلام‌شده، به‌صورت آزاد و بدون مشکل انجام می‌شود.