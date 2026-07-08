  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز طبق ضوابط جمهوری اسلامی آزاد است

تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز طبق ضوابط جمهوری اسلامی آزاد است

دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه هیچ‌گونه مشکلی در تردد کشتی‌های تجاری برای ورود و خروج از منطقه خلیج فارس وجود ندارد، گفت: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، طبق ضوابط ایران در حال انجام است.

مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در تردد و دریانوردی کشتی‌های تجاری برای ورود به منطقه خلیج فارس و خروج از آن وجود ندارد.

وی افزود: برای عبور از تنگه هرمز، ضوابطی از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است و تردد کشتی‌ها با رعایت این ضوابط مجاز است.

پل‌مه ادامه داد: فعالیت‌های تجاری دریایی با حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و هیچ‌گونه محدودیتی برای تردد کشتی‌های تجاری در این مسیر وجود ندارد.

دبیر انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: ورود کشتی‌های تجاری به منطقه خلیج فارس و همچنین خروج آن‌ها از این منطقه، در چارچوب ضوابط اعلام‌شده، به‌صورت آزاد و بدون مشکل انجام می‌شود.

کد مطلب 6882153
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها