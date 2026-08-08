پاکستان هزینه انبارداری کانتینرهای ایرانی را ۸۰ درصد کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران با تشریح آخرین وضعیت کانتینرهای توقیفشده ایرانی در بندر کراچی، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، با مشکل جدی توقف کانتینرهای بازرگانان ایرانی در بندر کراچی مواجه شدیم. بر اساس قوانین بینالمللی، کشتیها ناچار به تخلیه این کانتینرها در این بندر بودند، اما تعداد دقیق کانتینرها، هویت صاحبان کالا و نحوه ترخیص آنها مشخص نبود و ابهامات زیادی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: علاوه بر این، هزینههای سنگینی از جمله دموراژ، انبارداری و دیتنشن به این کانتینرها تحمیل شده بود که برای رفع این مشکلات، پیگیریهای گستردهای از سوی تهران صورت گرفت. در نهایت تصمیم بر اعزام یک تیم تخصصی به پاکستان گرفته شد و هیئتی متشکل از اتاق ایران، اتاق تهران و سایر اتاقهای ذیربط به این کشور اعزام شدند.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران بیان کرد: در جریان این سفر، جلسات مفیدی با رئیس گمرک و مدیر بندر کراچی برگزار و مدارک و الزامات لازم برای ترخیص کانتینرها بررسی شد. همچنین در دهمین نشست توسعه روابط تجاری ایران و پاکستان، موضوع رفع موانع موجود بر سر راه ترخیص این کانتینرها مطرح شد و خوشبختانه در قالب چهار بند ذیل تفاهمنامه حوزه حملونقل، نحوه ترخیص آنها به تصویب رسید.
سنندجی با ابراز امیدواری نسبت به آغاز سریع فرآیند ترخیص کانتینرها، گفت: نخستین اقدام در تهران، شناسایی صاحبان کالا بر اساس اطلاعات موجود است و پس از آن، با اطلاعرسانی گسترده و احتمالاً استقرار یک تیم ترخیص در بندر کراچی، عملیات جابهجایی آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به آمار اعلامشده از سوی گمرک کراچی، تصریح کرد: بر اساس اعلام گمرک کراچی، حدود ۱۰ هزار کانتینر متعلق به ایرانیها در این بندر متوقف شده است.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران با ابراز خرسندی از تخفیف ۸۰ درصدی هزینههای انبارداری، عنوان کرد: این تخفیف یکی از مهمترین دستاوردهای سفر هیئت ایرانی به پاکستان بود و میتواند بخش قابلتوجهی از بار مالی تحمیلشده به بازرگانان را کاهش دهد.
سنندجی درباره مسیر انتقال این کانتینرها نیز گفت: اگرچه بهترین مسیر زمینی، مرز ریمدان است، اما ظرفیت پایین این مرز در سمت پاکستان و نبود زیرساختهای کافی، مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. به نظر میرسد بهترین راهکار، حمل دریایی و تخلیه کانتینرها در بندرعباس یا چابهار باشد که شرایط مساعدتری دارند.
وی افزود: البته برای کاهش تراکم در گمرک، نیازمند هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران و طرف پاکستانی هستیم تا عملیات ترانشیپ قبل یا بعد از گمرک انجام شود.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران با اشاره به وظایف صاحبان کالا برای تسریع در روند ترخیص کانتینرها، اظهار کرد: اطلاعرسانی کاملی درباره تغییر اسناد، اختیارات شرکتهای حملونقل و مذاکره با خطوط کشتیرانی انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستهبندی دقیق این موارد تهیه و اعلام خواهد شد و با اجرای آن، روند جابهجایی کانتینرها میتواند با سرعت بسیار بیشتری انجام شود و زمانبر نخواهد بود.
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