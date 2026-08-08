به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اردستان، اظهار کرد: رسانهها وظیفه مهمی در روایت درست اتفاقات جامعه دارند و باید آنچه شایسته شنیدن مردم است را در سطح شهرستان، منطقه و حتی فراتر از آن بهدرستی روایت و منتقل کنند.
وی افزود: در حوزه رسانه موضوع «نفوذ خبر» اهمیت زیادی دارد و اگرچه برخی اخبار شهرستان اردستان در سطح ملی و حتی جهانی بازتاب پیدا میکند، اما در زمینه انتشار و دیدهشدن اخبار مثبت شهرستان همچنان نیازمند کار بیشتری هستیم.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: امروز برخی دستگاههای اجرایی شهرستان در حوزههای مختلف در سطح استان رتبههای برتر دارند و اقدامات مثبت قابل توجهی نیز در آنها انجام شده است، اما گاهی همین اخبار برای مردم شهرستان نیز ناشناخته باقی میماند.
حیدری تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید اتفاقات مثبت و اقدامات مهم مجموعه خود را بهسرعت در اختیار رسانهها قرار دهند؛ خبرنگار نمیتواند از همه فعالیتهایی که در یک اداره انجام میشود مطلع باشد و رسانه برای اطلاعرسانی دقیق به اطلاعات و همکاری دستگاهها نیاز دارد.
وی بیان کرد: در روز خبرنگار و پس از آن نیز در هفته دولت، فرصت مناسبی برای معرفی عملکرد دستگاههای اجرایی وجود دارد و مدیران باید از این ظرفیت برای ارائه گزارش عملکرد خود استفاده کنند.
فرماندار اردستان با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاههای اجرایی و رسانهها، ادامه داد: ما برای مردم و نظام فعالیت میکنیم و یکی از وظایف مهم ما این است که اقدامات و دستاوردهای مجموعهها را به جامعه معرفی کنیم؛ بنابراین اگر عملکرد مثبتی وجود دارد، باید آن را به رسانه منتقل کرد.
حیدری با تأکید بر ضرورت تقویت اخبار تحلیلی در شهرستان اردستان، اضافه کرد: تولید خبر بهتنهایی کافی نیست و رسانهها باید در کنار پوشش رویدادها به سمت تحلیل و روایتگری نیز حرکت کنند.
وی بیان کرد: تحلیل خبر به معنای بررسی نقاط قوت و ضعف، نتیجهگیری و حتی پیشبینی مسیر آینده یک موضوع است و این نوع فعالیت رسانهای میتواند در تصمیمسازی و پیشرفت شهرستان مؤثر باشد.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: رسانهها میتوانند در موضوعاتی مانند گردشگری، اقتصاد و توسعه شهرستان، جریان خبری ایجاد کنند و یک موضوع را بهصورت مستمر دنبال کنند تا مشخص شود شهرستان در چه نقطهای قرار دارد و چگونه میتوان آن را به جایگاه بالاتری رساند.
حیدری تصریح کرد: در این زمینه نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی هستیم؛ چراکه خبرنگار برای تحلیل دقیق یک موضوع به اطلاعات نیاز دارد و مدیران نیز باید دادهها و توضیحات لازم را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند.
وی یادآور شد: مردم نباید احساس کنند که دستگاههای اجرایی در برابر اخبار و مطالب منتشرشده پاسخی ندارند؛ پاسخگویی درست و بهموقع میتواند به شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند.
فرماندار اردستان ادامه داد: طبیعی است که اخبار منفی معمولاً مخاطب بیشتری جذب میکنند، اما نباید اجازه دهیم اخبار مثبت و اقدامات ارزشمند دستگاهها در میان اخبار دیگر دیده نشوند و باید برای افزایش ضریب نفوذ اخبار مثبت شهرستان برنامه داشته باشیم.
حیدری با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک جریان فرهنگی در مسیر توسعه اردستان گفت: اگر انرژی مجموعههای مختلف شهرستان به جای همافزایی صرف خنثی کردن یکدیگر شود، نتیجه آن چیزی جز آسیب به شهرستان نخواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد مردم اردستان در شرایط مختلف عنوان کرد: مردم شهرستان در اتفاقات و بحرانهای سالهای اخیر نشان دادند که از سرمایه اجتماعی و تابآوری بالایی برخوردار هستند و باید این ظرفیت ارزشمند را قدر بدانیم.
فرماندار اردستان تصریح کرد: قرار نیست فضای رسانهای همیشه بدون نقد و اختلاف باشد؛ مهم این است که در نهایت برآیند فعالیت رسانهها و دستگاههای اجرایی به نفع شهرستان و برای حل مشکلات مردم باشد.
حیدری یادآور شد: شهرستان ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای مختلف دارد و اگر خودمان این ظرفیتها را باور نکنیم و آنها را به جامعه معرفی نکنیم، نمیتوان انتظار داشت دیگران نیز اردستان را آنگونه که شایسته است بشناسند.
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