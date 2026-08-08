به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به مناسبت روز خبرنگار پیامی را به شرح زیر صادر کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز خبرنگار فرصتی برای تجلیل از صاحبان قلم و اندیشهای است که مسئولیت آنان روایت حقیقت، پاسداری از حافظه تاریخی جامعه و کمک به شکلگیری فهم عمومی از مسائل کشور است. حقیقت زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل میشود که درست، مسئولانه و مبتنی بر اخلاق حرفهای روایت شود.
تجربه دو جنگ تحمیلی نیز بار دیگر نشان داد که اقتدار، امنیت و قدرت بازدارندگی ایران بدون اتکای مستمر به علم، فناوری و سرمایه اجتماعی ممکن نیست. آنچه توانست از منافع ملی و استقلال کشور صیانت کند حاصل سالها سرمایهگذاری در دانشگاه، پژوهش، فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص بود. این تجربه بیش از گذشته، ضرورت نگاه راهبردی به علم و فناوری را آشکار ساخت و مسئولیت همه ارکان کشور را در حمایت از نهاد علم را دوچندان کرد.
علم قدرت میآفریند؛ و این قدرت تنها با پیشرفتهای فناورانه پایدار نمیماند. آنچه دستاوردهای علمی را به سرمایهای ماندگار برای کشور تبدیل میکند روایت دقیق، اعتماد عمومی و مرجعیت رسانهای است. در روزهایی که دانشگاهها و مراکز علمی کشور هدف حمله قرار گرفتند و جمعی از دانشمندان این سرزمین به شهادت رسیدند خبرنگاران تنها روایتگر خسارتها نبودند آنان با ثبت ایستادگی دانشگاه، استمرار آموزش و پژوهش و مقاومت نهاد علم، اجازه ندادند حقیقت در هیاهوی جنگ به حاشیه رانده شود.
امنیت پایدار ایران در کنار قدرت سخت، بر ستونهای مرجعیت علمی و مرجعیت رسانهای استوار است. یکی افق پیشرفت را میگشاید و دیگری از حقیقت آن پاسداری میکند. هر اندازه این دو مرجعیت در کنار یکدیگر تقویت شوند سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و قدرت کشورِ عزیزمان نیز استوارتر خواهد شد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار و قدردانی از تلاشهای ارزشمند همه فعالان رسانهای کشور، روز خبرنگار را به اصحاب شریف رسانه تبریک میگویم و امیدوارم تعامل روزافزون دانشگاه و رسانه زمینهساز ارتقای مرجعیت علمی، تقویت مرجعیت رسانهای و پیشرفت همهجانبه کشورمان باشد.
حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۱۷ مردادماه ۱۴۰۵
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