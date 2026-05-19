به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، حسین سیمایی صراف ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور، ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات، از تلاشهای «خاموش، بیسروصدا و مسئولانه» فعالان حوزه روابط عمومی در دانشگاهها قدردانی کرد و گفت: در روزهای دشوار جنگ تحمیلی دوم و سوم بسیاری از دوستان روابط عمومی در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری با وجود همه محدودیتها و سختیها، فعالانه به تولید محتوا و روایتگری پرداختند و برای حفظ ایران، حفظ نظام و پاسداری از ارزشها تلاش کردند.
وی ابراز امیدواری کرد که ثمره این همدلی و انسجام ملی، با پیروزی قطعی رزمندگان دلاور همراه شود.
سیمایی با اشاره به شرایط پیچیده کشور افزود: امروز همزمان در چند جنگ مختلف قرار داریم؛ جنگ اقتصادی که از سال ۱۳۵۸ آغاز شده و اکنون در دشوارترین مرحله خود قرار دارد، جنگ نظامی که ملت ایران بارها در آن در برابر دشمن ایستاده و امروز نیز شاهد یکی از بزرگترین مصافها هستیم و همچنین جنگ رسانهای.
وی تصریح کرد: در عرصه نظامی توانستیم چندین کشور و ائتلاف منطقهای را که با هدف تجزیه ایران و ساقط کردن نظام به میدان آمده بودند ناکام بگذاریم اما پرسش اصلی این است که در جنگ رسانه چگونه عمل کردهایم و تا چه اندازه در این میدان موفق بودهایم.
وزیر علوم با تأکید بر اینکه رسانه صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیست، اظهار داشت: رسانه امروز یک «مسیر ارتباط» است، نه فقط انتشار خبر. هر روایتی که از رسانه منتشر میشود صرفاً یک پیام مخابره نشده؛ بلکه وارد یک کنش متقابل با افکار عمومی شده و همین امر مسئولیت آن را در قبال پیامدهای اجتماعیِ هر روایت و هر واژه دوچندان میکند.
وی ادامه داد: در تولید و انتشار هر خبر باید همه پیامدهای احتمالی آن را در نظر گرفت؛ حتی بدترین برداشتی که ممکن است از یک متن صورت گیرد. چهبسا خبری با نیت درست و خیرخواهانه منتشر شود اما بهگونهای تنظیم شود که به جای ایجاد وحدت، سوءتفاهم و تفرقه ایجاد کند. به همین دلیل، ارتقای سواد رسانهای برای فعالان این حوزه یک ضرورت جدی است.
سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازگشت مرجعیت به رسانههای دانشگاهی گفت: باید از خود بپرسیم آیا امروز سایتها و کانالهای رسمی دانشگاهها مرجعیت دارند یا خیر؟ گاهی یک کانال دانشجویی غیررسمی برای دانشجویان جذابتر و قابل اعتمادتر از رسانه رسمی دانشگاه است، زیرا سریعتر و واقعیتر به نیاز مخاطب پاسخ میدهد، در حالی که رسانه رسمی صرفاً به انتشار اخبار تشریفاتی یا تبلیغ مدیران میپردازد.
وی افزود: در مقابل اما استادی که در میانه دشواریها و حتی در فضایی ناایمن و آسیبدیدهی دانشگاه شریف کلاس درس را تعطیل نمیکند و به تدریس ادامه میدهد، همان روایت انسانی و واقعی، بینیاز از تبلیغات رسمی، به یک خبر جهانی تبدیل میشود.
وزیر علوم همچنین با اشاره به مسئولیت دانشگاهها در ترویج علم تصریح کرد: رسانه دانشگاهی باید «رسانه علم» باشد. باید بررسی کنیم چه میزان از مردم برای دریافت اخبار و تحلیلهای علمی به سایت دانشگاههای کشور مراجعه میکنند. اگر چنین مرجعیتی وجود ندارد، به این معناست که هنوز در ترویج علم موفق عمل نکردهایم.
وی افزود: یکی از وظایف اصلی رسانه دانشگاهی، کمک به عمومیسازی علم و نشان دادن نقش دانشگاه در زندگی روزمره مردم است.
وی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از جامعه حتی اطلاع ندارد که دانشگاههای کشور چه خدماتی در حوزههای صنعت، انرژی، نفت و گاز ارائه میکنند. همانگونه که در دوران دفاع مقدس، پشتیبانیِ جبهه وجود داشت، امروز نیز دانشگاهها نقش پشتیانیِ جبهه را برای کشور ایفا میکنند و در حل مسائل و پیشبرد امور ملی نقش مستقیم دارند.
سیمایی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت تخصص در حوزه رسانه خاطرنشان کرد: در ماههای اخیر گاهی برخی بیاحتیاطیها در انتشار اخبار برای دانشگاه و وزارت علوم هزینه ایجاد کرده است. در حالی که ممکن است بسیاری از خدمات و تلاشهای بزرگ دیده نشوند، یک خطای رسانهای میتواند به سرعت فراگیر شود.
وی تأکید کرد: فعالیت رسانهای یک کار کاملاً تخصصی است و صرف نیت خوب کافی نیست. به تعبیر اهل حکمت، تنها حُسن فاعلی و انگیزه خوب ثمر بخش نیست، حُسن فعلی و کنش درست نیز لازم و ضروری است. باید با ارتقای سواد رسانهای محتوایی دقیق، کمحاشیه، اقناعکننده و سازنده تولید کنیم که زمینهساز گفتوگو، اثرگذاری مثبت و تقویت انسجام اجتماعی باشد.
