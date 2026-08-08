به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاه های سوخت کشور اظهار کرد: صنف جایگاه های سوخت مانند رویه هر ساله، مدارک و مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال و جلسات منظمی را شرکت کرده است و مقرر بوده سریعا درصد کارشناسی تعیین شده در جلسه کارگروه به تصویب هیات وزیران برسد ولی سازمان برنامه و بودجه مدام جلسات را تجدید میکند و اخباری داریم که تلاشهایی برای کاهش درصد تعیین شده کارشناسی و تغییرات یک شبه در حال انجام است و این تاخیر و تغییرهای احتمالی پشت درهای بسته، موجب اعتراضات گسترده جایگاههای سوخت شده است

وی افزود: جایگاه های سوخت و کارکنانشان پیوسته تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی شبانه روزی انجام میدهند و رشادتها و شجاعاتهای ایشان در ایام جنگهای اخیر بر کسی پوشیده نیست، به طوری که کوچکترین وقفه ای حتی در زمان جنگ در توزیع سوخت رخ نداد و مورد تقدیر مردم و مقامات کشور قرار گرفتند، حال منصفانه نیست ایشان در مشکلات مالی رها شوند در حالیکه هرروز طرح های جدیدتری در حوزه توزیع سوخت در حال اجراست و شرایط را برای جایگاه ها سخت تر کرده است. هم اکنون حدود ۵ ماه است که هزینه های جایگاه ها به روز شده ولی حق العمل ایشان تغییری نکرده است و زیاندهی و مشکلات مالی گریبان این صنف را گرفته و هرروز یاس و دلسردی بیشتری دارند و این وضعیت برای یک بنگاه اقتصادی خدماتی قابل ادامه دادن نیست.

قلیزاده افزود: اینکه ما انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه به موقع وظایف خود را انجام دهد و کارشناسی انجام شده را بدون دخل و تصرف یکطرفه بپذیرد نه ایراد شرعی دارد نه ایراد قانونی و اینکه کماکان برای حق قانونی خود خواهش و تمنا و اعتراض کنیم زیبنده کشور ما نیست.