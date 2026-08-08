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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

پنج ماه تاخیر در پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های سوخت

پنج ماه تاخیر در پرداخت حق‌العمل جایگاه‌های سوخت

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با وجود گذشت بیش از ۵ ماه سازمان برنامه و بودجه با تاخیر در اقدام جهت تصویب حق‌العمل ۱۴۰۵ جایگاه‌های سوخت، موجب زیاندهی این بنگاه‌های اقتصادی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاه های سوخت کشور اظهار کرد: صنف جایگاه های سوخت مانند رویه هر ساله، مدارک و مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال و جلسات منظمی را شرکت کرده است و مقرر بوده سریعا درصد کارشناسی تعیین شده در جلسه کارگروه به تصویب هیات وزیران برسد ولی سازمان برنامه و بودجه مدام جلسات را تجدید میکند و اخباری داریم که تلاشهایی برای کاهش درصد تعیین شده کارشناسی و تغییرات یک شبه در حال انجام است و این تاخیر و تغییرهای احتمالی پشت درهای بسته، موجب اعتراضات گسترده جایگاههای سوخت شده است

وی افزود: جایگاه های سوخت و کارکنانشان پیوسته تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی شبانه روزی انجام میدهند و رشادتها و شجاعاتهای ایشان در ایام جنگهای اخیر بر کسی پوشیده نیست، به طوری که کوچکترین وقفه ای حتی در زمان جنگ در توزیع سوخت رخ نداد و مورد تقدیر مردم و مقامات کشور قرار گرفتند، حال منصفانه نیست ایشان در مشکلات مالی رها شوند در حالیکه هرروز طرح های جدیدتری در حوزه توزیع سوخت در حال اجراست و شرایط را برای جایگاه ها سخت تر کرده است. هم اکنون حدود ۵ ماه است که هزینه های جایگاه ها به روز شده ولی حق العمل ایشان تغییری نکرده است و زیاندهی و مشکلات مالی گریبان این صنف را گرفته و هرروز یاس و دلسردی بیشتری دارند و این وضعیت برای یک بنگاه اقتصادی خدماتی قابل ادامه دادن نیست.

قلیزاده افزود: اینکه ما انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه به موقع وظایف خود را انجام دهد و کارشناسی انجام شده را بدون دخل و تصرف یکطرفه بپذیرد نه ایراد شرعی دارد نه ایراد قانونی و اینکه کماکان برای حق قانونی خود خواهش و تمنا و اعتراض کنیم زیبنده کشور ما نیست.

کد مطلب 6911261
طیبه بیات

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