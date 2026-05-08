یک خودرو پشت سر هم از کارت آزاد جایگاه سوختگیری نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: اقدام کسانی که در هر بار مراجعه برای سوختگیری، در یک نوبت پشت سرهم از کارت آزاد جایگاهها برای خودروشان استفاده میکنند، خصوصا خودروهایی که کارت سوخت شخصی دارند ولی از آن استفاده نمیکنند، قانونی نیست و اجحاف در حق دیگران است.
نواز گفت: بر اساس تصمیماتی که سیاستگذاران در مورد تعداد و نحوه استفاده از کارت آزاد جایگاهها اتخاذ کردهاند این کارتها فقط برای افرادی که مازاد مصرف دارند یا کارت سوخت شخصی ندارند در جایگاهها قرار گرفته است و جهت استفاده در شرایط اضطرار تعبیه شدهاند. آمارها نشان میدهد حدود کمتر از ۲۰ درصد از دارندگان خودرو نیاز به کارت جایگاه دارند و با توجه به میزان شارژ سهمیه کارتهای سوخت شخصی و عدم استفاده برخی از دارندگان خودرو از کارت خود و استفاده غیرمنطقی و حتی چندباره از کارت سوخت آزاد جایگاهها در هر مراجعه، شاهد معطلی، اتلاف وقت سایرین و محدود شدن کارت جایگاه هستیم و پاسخگویی برای کارکنان جایگاه با مشکل مواجه میشود.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: لازم به ذکر است که برابر قانون تعداد و شارژ کارتهای آزاد جایگاهها نامحدود نیست و توصیه ما برای کسانی که کارت سوخت ندارند یا مازاد مصرف دارند، مراجعه به جایگاهها در ساعات غیرشلوغ است.
وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرم سال و مسافرتها و استفاده بیشتر خودروها از کولر، مصرف بنزین افزایش مییابد و در این شرایط اگر از کارت سوخت شخصی استفاده کمتری شود و تمایل مردم به استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها بیشتر باشد، کسانی که واقعا کارت ندارند برای سوختگیری با مشکل مواجه میشوند.
او گفت: اصولا استفاده از کارت سوخت شخصی که هم اکنون یک روزه هم صادر میشود و در دسترس است نباید کمرنگ شود تا بدون مشکل خاصی شاهد توزیع دقیق سوخت به همه مردم، کاهش صفها و معطلیها باشیم.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تصریح کرد: همچنین پیشنهاداتی داریم که مسئولان ساز و کاری فراهم نمایند تا از طریق ثبت نام افرادی که مازاد مصرف دارند، شرایطی جهت استفاده از نرخ سوم با کارت سوخت شخصی خودرو برای ایشان فراهم نمایند.
رضا نواز در پایان افزود: بیشترین مشکل در این خصوص را در استان تهران مشاهده میکنیم و درخواست داریم مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و استفاده از وسایط نقلیه عمومی را جدی بگیرند.
