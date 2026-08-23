پایداری تامین آب۱۰۰ هکتار از باغات انگور و زیتون در چرداول

جواد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار برای باغات منطقه و نقش حیاتی آن در حفظ تولیدات باغی، اظهار داشت: راه‌اندازی مجدد ایستگاه پمپاژ مجتمع باغات، یکی از مهمترین نیازهای اساسی کشاورزان این منطقه بود که سال‌هاست به دنبال تحقق آن بودند و بی‌تردید، این اقدام، تأثیر چشمگیری در کاهش نگرانی‌های آنان خواهد داشت.

وی افزود: این ایستگاه، با هدف تأمین آب مورد نیاز باغات انگور و زیتون طراحی شده بود و پس از مدتی توقف به دلیل مشکلات فنی و تأمین اعتبار، با پیگیری‌های مستمر جهاد کشاورزی و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مجدداً راه‌اندازی شد و اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول، مجتمع باغات این شهرستان را شامل بیش از ۱۰۰ هکتار باغات انگور و زیتون دانست و گفت: تأمین آب پایدار برای این سطح از باغات، از اولویت‌های اصلی این مجموعه به شمار می‌رود و هرگونه وقفه در تأمین آب، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محصولات و درختان وارد کند و حتی زمینه‌ساز خشک شدن بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌های ملی شود.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مجدد این ایستگاه، امید تازه‌ای در دل کشاورزان منطقه ایجاد و آنان را برای ادامه فعالیت‌های خود ترغیب کرده، تصریح کرد: با این اقدام، انتظار می‌رود شاهد افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات باغی باشیم و کشاورزان بتوانند با خیالی آسوده‌تر، به فعالیت‌های خود ادامه دهند و دغدغه کم‌آبی، دیگر مانع تولید آنان نشود.

قربانی در پایان کرد: این اقدام، نه تنها به حفظ و پایداری باغات موجود کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد.

قربانی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی مجدد ایستگاه پمپاژ نشان از عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی برای حل مشکلات معیشتی کشاورزان دارد از همه کشاورزان خواست با مدیریت مصرف آب و رعایت الگوی کشت، مجموعه جهاد کشاورزی را در تحقق اهداف توسعه پایدار یاری کنند.