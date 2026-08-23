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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

۳۳ پروژه مسکن مددجویان بهزیستی در مازندران افتتاح می‌شود

۳۳ پروژه مسکن مددجویان بهزیستی در مازندران افتتاح می‌شود

ساری- مدیرکل بهزیستی مازندران از بهره‌برداری ۷۱ طرح در بخش‌های اشتغال، مسکن، خدمات روان‌شناختی و درمان اعتیاد همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: ۲۳ پروژه مسکن مددجویی از جمله طرح‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های اداره کل بهزیستی مازندران در هفته دولت، اظهار کرد: ۳۳ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان به بهره‌برداری می‌رسد که با استفاده از تسهیلات اشتغال راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی برای جامعه هدف، نقش مهمی در تقویت استقلال اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و کاهش وابستگی آنان به حمایت‌های مستمر دارد و بهزیستی این موضوع را از محورهای مهم توانمندسازی دنبال می‌کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از واگذاری ۳۴ واحد مسکونی به مددجویان خبر داد و گفت: تأمین مسکن مناسب از نیازهای اساسی خانواده‌های تحت پوشش است و واگذاری این واحدها می‌تواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در زندگی آنان کمک کند.

رحمانی با اشاره به توسعه خدمات سلامت روان در استان بیان کرد: سه مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی در شهرستان‌های ساری، قائم‌شهر و بابل همزمان با هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی هدف از راه‌اندازی این مراکز را افزایش دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی روان‌شناختی، ارتقای سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارائه آموزش‌های تخصصی عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران از افتتاح یک مرکز ترک اعتیاد در بابل نیز خبر داد و گفت: توسعه خدمات تخصصی درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، یکی از برنامه‌های بهزیستی برای حمایت از افراد در مسیر درمان، بهبودی و بازگشت پایدار به جامعه است.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته دولت در بهزیستی مازندران، افزود: تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و حضور کارکنان در گلزارهای شهدا از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: برپایی میز ارتباطات مردمی، حضور کاروان خدمت در مناطق بالادست و کم‌برخوردار، دیدار با خانواده‌های شهدا، حضور در منازل افراد دارای معلولیت و شرکت در نماز جمعه نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و ارتباط مستقیم با مردم دانست و تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها صرفاً ارائه گزارش نیست، بلکه تلاش داریم با حضور میدانی در کنار مردم و جامعه هدف، مطالبات آنان را بشنویم و مسائل و نیازهای واقعی آنها را پیگیری کنیم.

رحمانی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، گفت: بهترین شیوه برای پاسداشت راه این شهیدان، خدمت صادقانه و مسئولانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه است.

کد مطلب 6924579

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    نظرات

    • محمد IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
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      سلام اولا چرا حق پرستاری واریز نمیشه دوماه مسکن ما چی میشه چندسال منتظربمانیم

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