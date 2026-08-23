به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های اداره کل بهزیستی مازندران در هفته دولت، اظهار کرد: ۳۳ طرح اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان به بهره‌برداری می‌رسد که با استفاده از تسهیلات اشتغال راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی برای جامعه هدف، نقش مهمی در تقویت استقلال اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و کاهش وابستگی آنان به حمایت‌های مستمر دارد و بهزیستی این موضوع را از محورهای مهم توانمندسازی دنبال می‌کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از واگذاری ۳۴ واحد مسکونی به مددجویان خبر داد و گفت: تأمین مسکن مناسب از نیازهای اساسی خانواده‌های تحت پوشش است و واگذاری این واحدها می‌تواند به ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در زندگی آنان کمک کند.

رحمانی با اشاره به توسعه خدمات سلامت روان در استان بیان کرد: سه مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی در شهرستان‌های ساری، قائم‌شهر و بابل همزمان با هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی هدف از راه‌اندازی این مراکز را افزایش دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی روان‌شناختی، ارتقای سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارائه آموزش‌های تخصصی عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی مازندران از افتتاح یک مرکز ترک اعتیاد در بابل نیز خبر داد و گفت: توسعه خدمات تخصصی درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، یکی از برنامه‌های بهزیستی برای حمایت از افراد در مسیر درمان، بهبودی و بازگشت پایدار به جامعه است.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته دولت در بهزیستی مازندران، افزود: تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و حضور کارکنان در گلزارهای شهدا از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: برپایی میز ارتباطات مردمی، حضور کاروان خدمت در مناطق بالادست و کم‌برخوردار، دیدار با خانواده‌های شهدا، حضور در منازل افراد دارای معلولیت و شرکت در نماز جمعه نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و ارتباط مستقیم با مردم دانست و تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها صرفاً ارائه گزارش نیست، بلکه تلاش داریم با حضور میدانی در کنار مردم و جامعه هدف، مطالبات آنان را بشنویم و مسائل و نیازهای واقعی آنها را پیگیری کنیم.

رحمانی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، گفت: بهترین شیوه برای پاسداشت راه این شهیدان، خدمت صادقانه و مسئولانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه است.