به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله سلیمانی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ۳۵ سال از ایجاد زبالهگاه نیشابور در منطقه میانجلگه میگذرد و کماکان پیگیر انتقال این زبالهگاه به خارج از این منطقه هستیم که خوشبختانه تقریباً جابهجایی آن قطعی شده است.
وی افزود: بوی نامطبوع زبالهگاه، مردم عشقآباد را آزار میدهد و انتقال آن یکی از مطالبات مهم مردم منطقه در سالهای اخیر بوده است.
فرماندار میانجلگه با اشاره به پروژههای هفته دولت در این شهرستان بیان کرد: همزمان با هفته دولت ۱۱۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۲۶ میلیارد تومان در شهرستان میانجلگه به بهرهبرداری میرسد.
وی ابراز کرد: از جمله این پروژهها میتوان به تأسیس داروخانه دامپزشکی، احداث و راهاندازی اورژانس ۱۱۵ عشقآباد، بهرهبرداری از پتروشیمی خیام در ناحیه صنعتی، بهرهبرداری از اینترنت پرسرعت در روستای صمدیه و اجرای ۳۵ پروژه در ۲۷ روستا شامل زیرسازی، جدولگذاری، سنگفرش، چمن مصنوعی، احداث غسالخانه و پایش دوربین روستاها اشاره کرد.
سلیمانی ادامه داد: پروژه روانآب رودخانه شرود نیز اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکنون بدلیل اختلافات مطرح شده پروژه دچار توقف مقطعی شده است.
وی با اشاره به پروژههای حوزه راه گفت: آسفالت راه روستای دهحسینی به عنوان جنوبغربیترین روستای شهرستان میانجلگه به طول ۹.۵ کیلومتر در حال اجراست و برای آن اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
فرماندار میانجلگه همچنین از اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در شرکت معدنی دورکاو و با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا است. پروژه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در روستای چاهسالار توسط شرکت مپنا در حال اجرا است.
سلیمانی تاکید کرد: پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۰ مگاوات برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر در شهرستان میانجلگه به شبکه برق متصل شود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵ کیلومتر آسفالت گرم از سهراه حسینی تا روستای سالاری اجرا شده و روکش آسفالت این مسیر با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان انجام شده است.
۹۵ درصد مردم میانجلگه در حوزه کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند
فرماندار میانجلگه با اشاره به استقلال مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان از نیشابور اظهار کرد: استقلال مدیریت جهاد کشاورزی میانجلگه از نیشابور در دیماه سال گذشته با پیگیریهای زیاد انجام شد.
وی افزود: حدود ۹۵ درصد مردم میانجلگه در حوزه کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند و به همین دلیل استقلال و تقویت دستگاههای مرتبط با این بخش اهمیت زیادی برای شهرستان دارد.
سلیمانی ادامه داد: پیگیر استقرار و استقلال اداره دامپزشکی و اداره ورزش و جوانان با توجه به نیاز فوری منطقه هستیم.
وی با اشاره به مشکلات آبی برخی مناطق میانجلگه گفت: سه روستای قلعهشیشه، عبداللهآباد و شهرکهنه در بخش بلهرات با کمبود آب مواجه بودند که تصمیم بر حفر چاه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان گرفته شده و این پروژه در مراحل نهایی قرار دارد و امیدواریم در هفته دولت افتتاح شود.
فرماندار میانجلگه افزود: به دلیل محرومیت شهرستان در حوزه اعتبارات، گاهی اوقات اشک ما نیز به خاطر کمبود آب و مشکلات مردم ناشی از کمبود اعتبارات مالی در میانجلگه درمیآید.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان در سال ۱۴۰۵ گفت: اعتبارات تملک دارایی شهرستان میانجلگه در سال ۱۴۰۵ حدود ۸۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و اعتبار نمایندگان مجلس نیز تخصیص پیدا نکرده است.
سلیمانی ادامه داد: اعتبارات سال گذشته ۸۵ میلیارد تومان در کمیته برنامهریزی استان و با سهم نمایندگان ۱۱۷ میلیارد تومان بود که از این اعتبارات تنها ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخصیص پیدا کرد.
محور نیشابور-عشقآباد-کوهسرخ-کاشمر نیازمند توجه ملی
فرماندار میانجلگه با اشاره به وضعیت محور مواصلاتی نیشابور-عشقآباد-کوهسرخ-کاشمر اظهار کرد: جاده کاشمر برای دریافت مجوز ماده ۲۳ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه رفته است.
نظر شما