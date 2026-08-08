کشف ۲۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی ۲۰۰ عدد ایرپاد ۲۵۰ عدد تاج LCD تلفن همراه یک هزار و ۷۸۰ عدد انواع لوازم پزشکی و ۸۰ عدد انواع لوازم دندانپزشکی فاقد مدارک قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش کالاهای کشف شده را برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۲۷ رأس دام قاچاق در رودان

سرهنگ آقاعلی یوسف‌وند، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۷ رأس احشام قاچاق کشف شد که بدون مجوزهای بهداشتی، دامپزشکی و قانونی در حال جابه‌جایی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان ارزش احشام کشف شده را برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: یک نفر در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف یک هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ قاچاق در سیریک

سرهنگ علیرضا درخشانی‌نیا، اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید بونجی شهرستان سیریک در جریان کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل مرغ مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو آن را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه یک هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ گوشتی فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش مرغ‌های کشف‌شده را برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در قشم

سرهنگ سیدعلی نصرتی، بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود موفق به شناسایی دو سارق سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی هر دو متهم را در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس به ۲۰ فقره سرقت شامل سرقت موتورسیکلت و اماکن خصوصی اعتراف کردند.

نصرتی ادامه داد: در ادامه تحقیقات بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.