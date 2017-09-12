کالای قاچاق ۲۰۳میلیاردی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در ادامه طرح های ویژه مقابله با قاچاق کالا و ارز و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، مأموران انتظامی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و نامحسوس طی هفته گذشته موفق شدند ۷۲دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو ها جمعا ۹۳۱هزار و۷۰۰ نخ سیگار، ۶۸۰هزار و ۸۶۳مترپارچه،۵۰کیلو چای، ۱۵۳دستگاه لوازم خانگی، ۲۵دستگاه لوازم خودرویی ، ۹۲۳ قلم لوازم آرایشی،یک تن و ۶۸۰ کیلو برنج، ۹هزار و ۶۰۳ ثوب انواع البسه و ۱۴رأس دام قاچاق کشف ودر این رابطه دو فقره پرونده بالای صد میلیون و ۱۰۰ فقره زیر یکصد میلیون تومان تشکیل شده است.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۲۰۳ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال است، اظهار داشت: در این راستا دو باند قاچاق کالا منهدم، ۹۸متهم نیز دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

سردار ملکی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری افراد سودجو و قانون گریز اقدام شود.