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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

فرمانده انتظامی هرمزگان:

کالای قاچاق ۲۰۳میلیاردی در هرمزگان کشف شد

کالای قاچاق ۲۰۳میلیاردی در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۲۰۳میلیارد ریال کالای قاچاق طی هفته گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در ادامه طرح های ویژه مقابله با قاچاق کالا و ارز و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، مأموران انتظامی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و نامحسوس طی هفته گذشته موفق شدند ۷۲دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو ها جمعا ۹۳۱هزار و۷۰۰ نخ سیگار، ۶۸۰هزار و ۸۶۳مترپارچه،۵۰کیلو چای، ۱۵۳دستگاه لوازم خانگی، ۲۵دستگاه لوازم خودرویی ، ۹۲۳ قلم لوازم آرایشی،یک تن و ۶۸۰ کیلو برنج، ۹هزار و ۶۰۳ ثوب انواع البسه و ۱۴رأس دام قاچاق کشف ودر این رابطه دو فقره پرونده بالای صد میلیون و ۱۰۰ فقره زیر یکصد میلیون تومان تشکیل شده است.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۲۰۳ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال است، اظهار داشت: در این راستا دو باند قاچاق کالا منهدم، ۹۸متهم نیز دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

سردار ملکی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری افراد سودجو و قانون گریز اقدام شود.

کد مطلب 4085026

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