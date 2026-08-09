نجات کوهنورد مفقودی در ارتفاعات سبلان توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر

شهرام ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی تماس تلفنی مردمی با شماره ندای امداد ۱۱۲ معاونت امداد و نجات استان مبنی بر مفقودی و مصدوم شدن یک کوهنورد آقا در ارتفاعات سبلان، بلافاصله تیم پایگاه کوهستان سبلان و تیم های پشتیبان متشکل از ۲۰ نفر نجاتگرجمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر و تیم واکنش سریع با پنچ دستگاه خودروی امدادی به منطقه حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران این جمعیت بعد از تلاش ۲۲ ساعته مفقودی را در نزدیکی سنگ معراب کوه سبلان پیدا کرده،وبعد ازانجام اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت مصدوم بر روی بسکت توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان جهت انتقال به مرکز درمانی در شابیل تحویل عوامل اورژانس دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر با اشاره به اینکه نجات گران جمعیت هلال احمر همواره آماده عملیات هستند گفت: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حادثه از هموطنان گرامی می باشد.