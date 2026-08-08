به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه؛ هرچند در سالهای گذشته تجربه بهکارگیری ورق فولاد مبارکه در پروژههای انتقال آب وجود داشت؛ اما باتوجهبه مشکلات موجود در بخش تأمین مالی در پروژههای انتقال آب، این پروژهها متوقف شده بود؛ اما پس از تأمین مالی صورتگرفته برای این پروژهها، نخستین محموله ورق در سال ۱۴۰۵ تحویل کارخانهها لولهسازی شد.
پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۰۰ هزار تن ورق از محصولات فولاد مبارکه به پروژههای انتقال آب، نفت و گاز تخصیص یابد و با پشتیبانی فولاد مبارکه اقدامی مهم در خودکفایی کشور در اجرای پروژههای استراتژیک کشور انجام گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که پس از عرضههای متوالی فولاد مبارکه در بورس کالا و انجام تعهدات فولاد مبارکه به رعایت کف عرضه در این بورس، این ورقها به پروژههای انتقال آب تخصیص خواهد یافت و با مدل فروش توافق شده، فروش این میزان ورق همچنان که اشاره شده علاوه ورق موردنیاز پروژههای یادشده کمک قابلتوجهی به تأمین نقدینگی فولاد مبارکه در دوره بازسازی خواهد کرد تا این شرکت بتواند علیرغم مشکلات موجود در تأمین نقدینگی که بر اقتصاد کشور حاکم است، منابع مالی موردنیاز بازسازی بخشهای آسیبدیده خود در جنگهای تحمیلی اخیر را فراهم نماید.
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