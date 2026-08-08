گرمسار در مسیر تعامل بیشتر مردم، رسانه و مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، داوود عابدینی بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران که در سالن شورای شهر گرمسار برگزار شد، با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و رمضان تا به امروز، یکی از پیروزی‌ها و اتفاقات خوبی که در کشورمان رخ داده، تلاش خبرنگاران بوده است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه در این جنگ‌ها به پاشنه آشیل دشمنان تبدیل شدند، افزود: حضور مردم و انعکاس آن در دنیا، یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم.

نقش رسانه‌ها همچنان پررنگ و اثرگذار است

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار با بیان اینکه خبرنگاران در این عرصه توانستند جانانه از کشورمان دفاع کنند، تأکید کرد: نقش اصحاب رسانه امروز نیز همچنان پررنگ و مهم است.

عابدینی با اشاره به رسالت خبرنگاران در انعکاس اخبار بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که رسانه‌ها می‌توانند رقم بزنند، ایجاد ارتباط بین مسئولان و مردم است. امیدواریم بتوانیم سازوکار تعامل و ارتباط مؤثر میان مردم، رسانه‌ها و مدیریت شهری گرمسار را در آینده نزدیک به‌عنوان یک موضوع اجرایی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه این موضوع به‌خصوص در مدیریت شهری بیشتر دیده می‌شود، افزود: بارها انعکاس مشکلات مردم در رسانه‌ها سبب رفع مسائل و مشکلات در سطح شهر گرمسار شده است. از سوی دیگر، رسانه‌ها امین مردم هستند و اعتقاد داریم مجموع پیگیری‌های رسانه‌ها و مدیریت شهری به توسعه منجر خواهد شد.

عابدینی: حق خبرنگاران به‌درستی ادا نمی‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار همچنین با بیان اینکه در شرایط امروز کشورمان، متأسفانه حق خبرنگاران به‌درستی ادا نمی‌شود، گفت: به‌خصوص در پنج ماه اخیر شاهد بودیم که جمع کثیری از خبرنگاران لحظه‌به‌لحظه در کنار مردم بودند، اما در حوزه معیشت و مالی با مشکلات زیادی مواجه بودند.

شهردار گرمسار: خدمت‌رسانی در جنگ و پساجنگ متوقف نشد

شهردار گرمسار نیز با اشاره به شرایط حاکم بر کشور اظهار کرد: شهرداری‌ها در ایام جنگ و پساجنگ، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و سختی‌ها، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند.

وی با بیان اینکه استمرار خدمات در اوج شرایط جنگی کار ساده‌ای نیست، افزود: همکاران ما در شهرداری‌های سراسر کشور در اوج سختی‌ها توانستند خدمات خود را به مردم ارائه دهند که جای قدردانی دارد.