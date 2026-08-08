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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

۴۶ پرواز فرودگاه اصفهان عملیات اربعین امسال را انجام دادند

۴۶ پرواز فرودگاه اصفهان عملیات اربعین امسال را انجام دادند

اصفهان- مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: فرودگاه اصفهان در عملیات اربعین امسال با انجام ۴۶ پرواز ویژه، میزبان و پشتیبان اعزام و پذیرش ۶۵۸۷ زائر عتبات عالیات بود.

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملکرد فرودگاه اصفهان در بازه ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه اظهار کرد: در این مدت، ۳۲۰۷ زائر در پروازهای ورودی و ۳۳۸۰ زائر در پروازهای خروجی از خدمات این فرودگاه بهره‌مند شدند.

وی افزود: در جریان عملیات اربعین امسال، علاوه بر پروازهای مستقیم، ۲۸ پرواز نیز در مسیرهای اصفهان–اهواز، ماهشهر و بالعکس انجام شد که از این طریق بیش از ۱۲۵۰ زائر توانستند خود را به مرزهای زمینی برسانند و به جمع زائران پیاده‌روی اربعین بپیوندند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه فرودگاه شهید بهشتی نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته است، ادامه داد: زیرساخت‌های فرودگاه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تلاش مجموعه عملیاتی موجب شد خدمات‌رسانی به زائران با نظم و سرعت مناسب انجام شود.

ضیایی همچنین تاکید کرد: فرودگاه اصفهان در میان فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پس از مشهد و مهرآباد، از نظر تعداد پرواز و شمار زائران اعزام و پذیرش‌شده در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به استمرار آمادگی فرودگاه اصفهان برای مأموریت‌های ملی و مذهبی گفت: خدمت‌رسانی به زائران اربعین تنها یک عملیات پروازی نبود، بلکه جلوه‌ای از هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تسهیل سفر معنوی عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) به شمار می‌رود.

کد مطلب 6911388

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