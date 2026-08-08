۴۶ پرواز فرودگاه اصفهان عملیات اربعین امسال را انجام دادند

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملکرد فرودگاه اصفهان در بازه ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه اظهار کرد: در این مدت، ۳۲۰۷ زائر در پروازهای ورودی و ۳۳۸۰ زائر در پروازهای خروجی از خدمات این فرودگاه بهرهمند شدند.
وی افزود: در جریان عملیات اربعین امسال، علاوه بر پروازهای مستقیم، ۲۸ پرواز نیز در مسیرهای اصفهان–اهواز، ماهشهر و بالعکس انجام شد که از این طریق بیش از ۱۲۵۰ زائر توانستند خود را به مرزهای زمینی برسانند و به جمع زائران پیادهروی اربعین بپیوندند.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان با بیان اینکه فرودگاه شهید بهشتی نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته است، ادامه داد: زیرساختهای فرودگاه، هماهنگی دستگاههای اجرایی و تلاش مجموعه عملیاتی موجب شد خدماترسانی به زائران با نظم و سرعت مناسب انجام شود.
ضیایی همچنین تاکید کرد: فرودگاه اصفهان در میان فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، پس از مشهد و مهرآباد، از نظر تعداد پرواز و شمار زائران اعزام و پذیرششده در جایگاه سوم قرار گرفت.
این مقام مسئول با اشاره به استمرار آمادگی فرودگاه اصفهان برای مأموریتهای ملی و مذهبی گفت: خدمترسانی به زائران اربعین تنها یک عملیات پروازی نبود، بلکه جلوهای از همافزایی دستگاهها برای تسهیل سفر معنوی عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) به شمار میرود.
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