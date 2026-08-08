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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

نگهداری سگ‌های بدون صاحب در محدوده پارک ملی بوجاق ممنوع است

نگهداری سگ‌های بدون صاحب در محدوده پارک ملی بوجاق ممنوع است

کیاشهر- سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با بیان اینکه نگهداری سگ‌های بدون صاحب در محدوده پارک ملی بوجاق ممنوع است، گفت: فنس هایی که شهرداری برای نگهداری سگ ها زده بود نیز جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رخش‌بهار اظهار کرد: در پی انتشار تصویر و خبری در شبکه های مجازی مبنی بر احداث یک مرکز نگهداری سگ‌های بدون صاحب در مجاورت مرکز حفاظت فک خزری در پارک ملی بوجاق، بلافاصله از محل بازدید به عمل آمد و مشخص شد، تصویر منتشر شده مربوط به منطقه نیست.

وی ادامه داد: اما فنس هایی در محوطه و محدوده دیوار شناگاه سابق بانوان کیاشهر نصب شده است و بخش هایی برای نگهداری سگ های بلاصاحب توسط شهرداری کیاشهر محصور شده است، که بلافاصله پس از صدور اخطاریه زیست‌محیطی و با هماهنگی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، اقدامات قانونی لازم انجام و فنس ها برچیده شدند.

رخش بهار افزود: این مکان در ابتدای مراحل ساخت قرار داشت و هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده بود. تصویر منتشر شده حاوی حضور تعداد زیاد سگ نیز جعلی بوده و مربوط به حوزه پارک ملی بوجاق نیست.

کد مطلب 6911390

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