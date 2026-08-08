به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قزلی ظهر شنبه در آیین رونمایی از کتاب «گاه گم‌شدگان» که در تالار شیخ طبرسی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نسبت مردم با امام رضا (ع) شخصی است اما انتشار عمومی آن ایرادی ندارد، امام رضا(ع) بخشی از هویت جمعی و ملی ما ایرانی ها هستند پس هر گفتگویی در خصوص ایشان بازنمایی آن هویت جمعی هم هست. گفتن از امام رضا(ع) مشابهت های ما را بروز می دهد.

این نویسنده افزود: همیشه برای من در حرم امام رضا (ع) یک چیزی بود که همان چیز باعث شد ذهن من درگیر جمع آوری روایت های امام رضایی شود و آن چیز، حال خوبی که در حرم به انسان دست می دهد، بود و جالب است که این حال خوب همیشه در این مکان جاری است. یعنی هرکسی قبل و بعد از حضورش در حرم یک شعف غریزی دارد که در کرانه وجود انسان حرکت می‌کند، مهم هم نیست میزان حضور فرد چقدر و در چه سطح باشد.

وی گفت: بودند کسانی که نسبتِ معرفتی زیادی نداشته اند اما با حضور در حرم امام رئوف، حال بهتری پیدا کرده اند. از یک جایی به بعد متوجه شدم این حال خوب، مانند اثر انگشت متعلق به هر فرد است و من دوست داشتم وارد این حال و هوای مردم شوم.

قزلی ادامه داد: از مردم نمی توانستم انتظار داشته باشم بتوانند این حس را بیان کنند اما احساس کردم نویسندگان می توانند این حال خوب را بیان کنند و کلمات را برای بیان این حال استخدام کنند.

این نویسنده عنوان کرد: در جلسه ای در تهران که با تولیت معزز داشتیم، همین موضوع محل گفتگو بود و ایشان با دل و روی باز از این موضوع استقبال کردند و ما را تشویق کردند و در نهایت همین تشویق، به نگارش کتاب «قرار با خورشید» منجر شد. آن موقع می خواستم کتاب دیگری چاپ نشود تا این مسیر شبیه به کاسبی و کسب درآمد نشود. اما بعد از گپ و گفت های متعدد در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این مسیر را ادامه دهیم. اگر امام رضا نوکری ما را قبول کند ان شاءالله در ایام ولادت امام رئوف در سال آینده، شماره سوم این اثر نیز چاپ می شود.