رشد نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی در مرکزی؛ پوشش ۷۸ درصدی در ساوه

به‌گزارش خبرنگار مهر،‌ علیرضا حسینی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ساوه با اشاره به آمار بیمه‌شدگان و کارگاه‌های فعال استان مرکزی گفت: ضریب پوشش بیمه‌ای این استان ۶۹ و ۴۲ صدم درصد و بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر واحدهای تولیدی و آسیب دیدن ۱۳ تا ۱۴ شرکت در حملات اخیر، از معافیت این واحدها از پرداخت حق بیمه تا شش ماه خبر داد.

حسینی از درآمد ۷.۸ هزار میلیارد تومانی و پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان مستمری در سه‌ماهه اول سال خبر داد و بر تأمین منابع پایدار تأکید کرد.

وی همچنین افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر را ناشی از شرایط اقتصادی دانست.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی از افزایش ارسال واقعی دستمزد بیمه‌شدگان به ۸۰ تا ۸۵ درصد خبر داد و میانگین حقوق بازنشستگان این استان را در زمره پنج استان برتر کشور اعلام کرد.

وی همچنین از مطالبات ۱.۵ هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان خبر داد و بر وصول حمایتی این مطالبات تأکید کرد.

حسینی بر استمرار خدمات تأمین اجتماعی در شرایط دشوار اخیر خبر داد و گفت: نسبت پشتیبانی این سازمان در استان مرکزی به ۲.۸۳ افزایش یافته است.