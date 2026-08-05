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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز تأمین اجتماعی مرکزی به ۱۰۰ درصد رسید

نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز تأمین اجتماعی مرکزی به ۱۰۰ درصد رسید

اراک-مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز تأمین اجتماعی این استان به ۱۰۰ درصد رسید.

علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان از دهه ۹۰ به‌عنوان یکی از پیشگامان اجرای نسخه الکترونیک فعالیت داشته و اکنون تمامی مراکز طرف قرارداد این سازمان از جمله مراکز درمانی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری به‌صورت الکترونیکی نسخه‌نویسی می‌کنند.

وی افزود: در شرایط عادی، نسخه دستی در مراکز طرف قرارداد پذیرفته نمی‌شود و تنها در مواقع خاص مانند قطعی سیستم یا اینترنت، برای رفاه حال بیمه‌شدگان و بیماران، امکان استفاده موقت از نسخه‌های دست‌نویس فراهم می‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به پروژه‌های عمرانی حوزه درمان گفت: سه پروژه مهم درمانی در استان در حال بهره‌برداری است که برخی از آن‌ها در روزهای آینده با حضور مسئولان سازمانی و کشوری به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه درمانگاه شهرستان ساوه با مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین و سه هزار و ۵۱۴ مترمربع زیربنا، با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است. همچنین پروژه شهرستان شازند با حدود سه هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شده و پروژه درمانگاه محلات نیز با زیربنای حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

اسماعیلی درباره تأمین داروهای تخصصی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز گفت: در درمانگاه‌های ملکی سازمان، داروهای مورد تعهد ارائه می‌شود و در صورت اضافه شدن دارویی به تعهدات بیمه‌ای سازمان، ارائه آن نیز انجام خواهد شد.

وی درباره پیگیری ایجاد دستگاه MRI در استان اظهار کرد: با وجود اینکه MRI در سطح‌بندی فعلی بیمارستان شهید چمران قرار ندارد، اما با توجه به نیاز مردم و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار، نمایندگان مجلس، معاون درمان و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، تلاش می‌شود این موضوع با مشارکت خیرین و دستگاه‌های مرتبط محقق شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی در خصوص برنامه‌های اولویت‌دار این مجموعه تا پایان سال جاری گفت: برنامه‌های ما تابع سیاست‌های کلان سازمان تأمین اجتماعی بوده و اجرای نظام ارجاع، توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش فرآیندهای دستی و سنتی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان است.

وی افزود: توسعه حوزه درمان، افزایش حضور متخصصان در مراکز درمانی و ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی از دیگر اولویت‌ها بوده که در این راستا تعامل مناسبی با وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، دانشکده علوم پزشکی ساوه و دانشکده علوم پزشکی خمین داریم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت متخصصان در قالب‌های مختلف استفاده کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به موضوع بدهی تأمین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد نیز گفت: بدهی‌هایی به مراکز طرف قرارداد وجود دارد و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند که به‌زودی بخشی از این مطالبات پرداخت خواهد شد،زمان دقیق و میزان پرداخت‌ها در اختیار مدیریت استان نیست و از سوی سازمان مرکزی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6909249

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