علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گسترده طرحهای الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان از دهه ۹۰ بهعنوان یکی از پیشگامان اجرای نسخه الکترونیک فعالیت داشته و اکنون تمامی مراکز طرف قرارداد این سازمان از جمله مراکز درمانی، داروخانهها، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری بهصورت الکترونیکی نسخهنویسی میکنند.
وی افزود: در شرایط عادی، نسخه دستی در مراکز طرف قرارداد پذیرفته نمیشود و تنها در مواقع خاص مانند قطعی سیستم یا اینترنت، برای رفاه حال بیمهشدگان و بیماران، امکان استفاده موقت از نسخههای دستنویس فراهم میشود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به پروژههای عمرانی حوزه درمان گفت: سه پروژه مهم درمانی در استان در حال بهرهبرداری است که برخی از آنها در روزهای آینده با حضور مسئولان سازمانی و کشوری بهصورت رسمی افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: پروژه درمانگاه شهرستان ساوه با مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع زمین و سه هزار و ۵۱۴ مترمربع زیربنا، با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است. همچنین پروژه شهرستان شازند با حدود سه هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شده و پروژه درمانگاه محلات نیز با زیربنای حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید.
اسماعیلی درباره تأمین داروهای تخصصی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز گفت: در درمانگاههای ملکی سازمان، داروهای مورد تعهد ارائه میشود و در صورت اضافه شدن دارویی به تعهدات بیمهای سازمان، ارائه آن نیز انجام خواهد شد.
وی درباره پیگیری ایجاد دستگاه MRI در استان اظهار کرد: با وجود اینکه MRI در سطحبندی فعلی بیمارستان شهید چمران قرار ندارد، اما با توجه به نیاز مردم و پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار، نمایندگان مجلس، معاون درمان و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، تلاش میشود این موضوع با مشارکت خیرین و دستگاههای مرتبط محقق شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی در خصوص برنامههای اولویتدار این مجموعه تا پایان سال جاری گفت: برنامههای ما تابع سیاستهای کلان سازمان تأمین اجتماعی بوده و اجرای نظام ارجاع، توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش فرآیندهای دستی و سنتی از مهمترین اقدامات این سازمان است.
وی افزود: توسعه حوزه درمان، افزایش حضور متخصصان در مراکز درمانی و ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی از دیگر اولویتها بوده که در این راستا تعامل مناسبی با وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، دانشکده علوم پزشکی ساوه و دانشکده علوم پزشکی خمین داریم و تلاش میکنیم از ظرفیت متخصصان در قالبهای مختلف استفاده کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به موضوع بدهی تأمین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد نیز گفت: بدهیهایی به مراکز طرف قرارداد وجود دارد و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردهاند که بهزودی بخشی از این مطالبات پرداخت خواهد شد،زمان دقیق و میزان پرداختها در اختیار مدیریت استان نیست و از سوی سازمان مرکزی اعلام خواهد شد.
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