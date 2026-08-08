به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن شریفی، شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدا و شهدای حوادث و جنگهای اخیر، از تلاشهای اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: امروز دنیا، دنیای رسانه است و به تعبیر برخی اندیشمندان، شاهد غلبه روایت بر واقعیت هستیم،موضوعی که اگر نسبت به آن غفلت کنیم، میدان روایت را به رسانههای دشمن واگذار خواهیم کرد.
وی افزود: قدرت و رسانه از یکدیگر جدا نیستند و مانند دو عنصر بههمپیوسته عمل میکنند. امروز هر قدرتی که در جهان حضور دارد، از رسانه، هنر و فناوریهای نوین برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
رئیس دادگستری ساوه با اشاره به سیاست رسانهای دشمن در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از سیاستهای قطعی دشمن، وارونه جلوه دادن واقعیتها در کشور، دین و مذهب ماست و متأسفانه گاهی برخی رسانههای داخلی نیز ناخواسته در همین مسیر حرکت میکنند.
شریفی با بیان اینکه دستگاه قضایی و خبرنگاران در چند محور دارای نقاط مشترک هستند، گفت: نخستین وجه مشترک ما، حقیقتجویی است. همانگونه که دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها به دنبال کشف حقیقت و واقعیت است، خبرنگار نیز باید با قلم، دوربین و میکروفون خود در پی حقیقت و واقعیت باشد.
وی ادامه داد: دومین وجه مشترک، دفاع از حقیقت و مظلوم است. رسالت اصلی خبرنگار، دفاع از حقیقت، بیان واقعیتها و حمایت از مظلوم است و حرکت به سمت اخبار زرد و حاشیههایی که فاقد اهمیت و اثر اجتماعی هستند، با رسالت واقعی خبرنگاری فاصله دارد.
رئیس دادگستری ساوه یکی دیگر از وظایف مهم رسانهها را افزایش آگاهی عمومی دانست و تصریح کرد: یکی از آسیبهای جدی جامعه، جهل و ناآگاهی است و خبرنگاران میتوانند با اطلاعرسانی صحیح در کاهش این آسیب نقشآفرین باشند.
شریفی با اشاره به افزایش پروندههای حوزه خانواده در ساوه گفت: متأسفانه حجم پروندههای خانوادگی در شهرستان نگرانکننده است و اینکه در یک ماه بیش از ۵۰۰ پرونده در حوزه خانواده تشکیل شود، زنگ خطری جدی است.
وی خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: انتظار داریم بخشی از رسالت رسانهای خود را به آگاهیبخشی درباره آسیبهای اجتماعی، بهویژه آسیبهای حوزه خانواده و روابط زناشویی اختصاص دهید. گاهی هنوز مدت زیادی از ثبت ازدواج نگذشته، اختلافات خانوادگی شکل میگیرد و این موضوع نیازمند فرهنگسازی و آموزش پیشگیرانه است.
رئیس دادگستری ساوه همچنین بر ضرورت افزایش آستانه تحمل مسئولان در برابر نقد تأکید کرد و گفت: اگر انتقادی مطرح میشود، باید منصفانه، دلسوزانه و با هدف اصلاح امور باشد و مسئولان نیز باید آستانه تحمل خود را در برابر نقدها افزایش دهند.
شریفی تصریح کرد: اگر یک رسانه همواره از عملکرد یک مسئول تعریف میکند، باید مسئول نیز در خود تأمل کند و ببیند آیا جایی برای نقد وجود ندارد یا خیر؛ چراکه نقد منصفانه میتواند به اصلاح امور کمک کند.
وی با بیان اینکه از خبرنگاران انتظار می رود مسائل و مشکلات عمومی مردم، بهویژه موضوعات مرتبط با حقوق عامه و عملکرد دستگاههای قضایی و اجرایی را با رویکردی دلسوزانه و منصفانه منعکس کنند و گفت: ممکن است خبرنگار با طرح یک موضوع و اشاره به زوایای پنهان آن، گرهی از مشکلات مردم باز کند و همین رسالت ارزشمند رسانه است.
مطالبهگری رسانهها در مسیر مبارزه با فساد باید مستند و در چارچوب قانون باشد
دادستان ساوه نیز گفت: اصحاب رسانه در یک سال گذشته و در شرایطی که کشور با موضوعات مهمی از جمله جنگ و مسائل امنیتی مواجه بوده است، با قانونمداری، رعایت چارچوبها و همراهی با مجموعه دستگاههای حاکمیت، به ارتقای امنیت، آرامش و آسایش جامعه کمک کردهاند.
سید عماد صدوری افزود: در مجموعه دستگاه قضایی، درهای ما به روی خبرنگاران و رسانهها برای دریافت گزارشهای مرتبط با فساد باز است و از گزارشهای مستند و دقیق در این حوزه استقبال و حمایت میکنیم.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت چارچوبهای قانونی در فعالیت رسانهای تصریح کرد: آفت کار خبرنگاری و رسانه، هیجانزدگی و جوّزدگی است، گاهی یک اقدام رسانهای بسیار خوب و ارزشمند انجام میشود، اما برخی حواشی ناشی از رعایت نکردن ضوابط و حساسیتهای قانونی، اثرگذاری آن اقدام را کاهش میدهد.
دادستان ساوه ادامه داد: ممکن است خبری که منتشر میشود، اصل مطالبه آن درست و بهحق باشد و نیاز به پیگیری داشته باشد، اما در فرآیند انتشار آن، چارچوبهای قانونی رعایت نشده باشد و حتی موضوعاتی مانند توهین، تهدید یا افترا را به دنبال داشته باشد.
وی تصریح کرد: هر اقدامی که در راستای مبارزه با فساد، شفافسازی و صیانت از حقوق مردم انجام شود، مورد حمایت دستگاه قضایی است؛ اما انتظار داریم این اقدامات با رعایت کامل چارچوبهای قانونی، مستند و مستدل انجام شود.
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