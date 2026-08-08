به گزارش خبرنگار مهر، رضوان امامدادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر در مدیریت و برنامهسازی رسانهای، دین، اخلاق و فضیلت حاکم باشد، قطعاً رسانهها وضع بهتری خواهند داشت و وضعیت بشریت نیز از آنچه امروز هست، بهتر خواهد شد.
وی افزود: باید در گردهماییها و نشستهای رسانهای، دستکم به همان اندازهای که درباره مسائل فنی و کاری تبادل نظر میشود، در زمینه آرمانهای انسانی، فضیلتها و چگونگی بهکارگیری آنها نیز گفتوگو و اندیشه شود تا معنویت و اخلاق وارد جریان رسانهای دنیا شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: پیشرفت و حرکت علمی بسیار باارزشی که در دنیا انجام گرفته و موجب ارتقای رسانهها شده است، باید در خدمت بشریت قرار گیرد و رسانهها بتوانند در مسیر تعالی جامعه و ارتقای فرهنگ عمومی نقشآفرینی کنند.
امامدادی تصریح کرد: با توجه به بحرانهای نظامی و برخی بحرانهای اجتماعی که طی یک سال گذشته کشور با آنها مواجه بوده است، نقش رسانهها از گزارشگری صرف فراتر رفته و به جایگاهی رسیده است که رسانه را به یکی از ارکان حیاتی مدیریت بحران، ارتقای امنیت روانی و حفظ و صیانت از فرهنگ عمومی تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: بر همین اساس، دستور کار این جلسه بررسی نقش رسانهها در توسعه و تعمیق فرهنگ عمومی، افزایش تابآوری جامعه و همچنین بررسی انتظارات متقابل مسئولان، مردم و اصحاب رسانه در سطح شهرستان است و امیدواریم با استفاده از نظرات و پیشنهادهای اعضای جلسه و اصحاب رسانه، بتوانیم به جمعبندی و راهکارهای مناسب و ارزشمندی دست پیدا کنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان اضافه کرد: در دو سال گذشته، علیرغم اتفاقات ناخوشایندی که بعضاً فضای کشور را تحت تأثیر قرار داده، اتفاقات خوبی نیز در حوزه رسانه شهرستان رقم خورده است؛ بهگونهای که تعداد پایگاههای خبری شهرستان از یک پایگاه به چهار پایگاه خبری افزایش یافته و این پایگاهها در سامانه جامع رسانههای کشور ثبت شده، عضو خانه مطبوعات هستند و به صورت رسمی فعالیت میکنند.
امامدادی ادامه داد: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت قوانین و اختیارات موجود و در حد توان، از این مجموعههای خبری حمایت کرده و پشتیبان و همراه اصحاب رسانه شهرستان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی «خانه خبر» با هدف انسجامبخشی به فعالیتهای خبری و تعامل بیشتر میان خبرنگاران و مسئولان مورد حمایت قرار گرفته است تا این مجموعه بتواند در شهرستان فعالیت خود را آغاز کند.
رئیس اداره ارشاد اردستان یادآور شد: در صورت راهاندازی این اتاق خبر، نخستین اتاق خبر در سطح استان خواهد بود و میتواند گامی مؤثر در مسیر رشد و ارتقای فرهنگ رسانهای شهرستان اردستان باشد.
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