به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آیین گرامیداشت روز خبرنگار در کهگیلویه و بویراحمد، این بار تنها به تبریک و تجلیل از اصحاب رسانه محدود نشد؛ تریبون مراسم به محلی برای طرح صریح مطالبات خبرنگاران تبدیل شد، مطالباتی که از امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای آغاز شد و تا ساماندهی فضای مجازی، توزیع عادلانه آگهی‌ها، وضعیت ورزش و جوانان، تورم و نحوه ارتباط مدیران با رسانه‌ها ادامه یافت.

در این مراسم که با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه برگزار شد، خبرنگاران با صراحت بیشتری از دغدغه‌هایی گفتند که به اعتقاد آنان سال‌هاست تکرار می‌شود اما همچنان بخش مهمی از آنها بی‌پاسخ مانده است.

روز خبرنگار؛ تریبونی برای شنیدن، نه گزارش دادن

مهناز جلالی از خبرنگاران استان، یکی از صریح‌ترین سخنان مراسم را مطرح کرد و گفت روز خبرنگار نباید به فرصتی برای ارائه فهرست عملکرد مدیران تبدیل شود.

وی تأکید کرد: در روز بزرگداشت خبرنگار، انتظار می‌رود دغدغه‌های این صنف شنیده شود و خبرنگاران درباره امنیت شغلی، بحران‌های صنفی و فشارهایی که بر مسیر حقیقت‌جویی آنان وجود دارد سخن بگویند.

جلالی از مدیران خواست به جای ارائه گزارش عملکرد، در چنین مراسمی بیشتر شنونده باشند و اجازه دهند تریبون روز خبرنگار در اختیار خود خبرنگاران قرار گیرد.

مطالبه خبرنگاران برای امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای

زریر حجتی، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان، نیز با اشاره به اینکه مراسم روز خبرنگار نباید صرفاً به تجلیل و اهدای هدایا محدود شود، گفت: خبرنگار بیش از کارت هدیه و مراسم تشریفاتی، به امنیت شغلی، استقلال حرفه‌ای و پشتوانه مسئولان برای پذیرش نقد کارشناسی نیاز دارد.

وی خواستار اصلاح سازوکار تجلیل از خبرنگاران شد و اظهار کرد: رسانه‌ها نیازمند سازوکاری هستند که بتواند مسائل حرفه‌ای و مشکلات واقعی خبرنگاران را دنبال کند.

حجتی همچنین بر ضرورت ساماندهی فضای آشفته مجازی و تفکیک جایگاه خبرنگار حرفه‌ای از فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی تأکید کرد.

گلایه از بی‌توجهی دستگاه‌ها به قانون توزیع آگهی

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان حجتی، موضوع توزیع آگهی‌های دولتی و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت سازوکارهای قانونی بود.

وی با اشاره به مکاتبات و مذاکرات انجام‌شده برای اجرای قانون توزیع آگهی‌ها گفت: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، همچنان برخی دستگاه‌های اجرایی به اجرای این قانون تمکین نمی‌کنند.

این خبرنگار همچنین از مسئولان استان خواست در موضوع آگهی‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مستقر در استان، به‌ویژه شرکت‌های نفتی، از ظرفیت قانونی خود برای حمایت از رسانه‌های محلی استفاده کنند.

وی معتقد بود، بخشی از منابعی که باید در مسیر تقویت رسانه‌های استان هزینه شود، به دلیل نبود نظارت و اجرای کامل قانون، از چرخه رسانه‌های محلی خارج می‌شود.

مشکلات را هر سال می‌گوییم، اما مسئله همچنان باقی است

حجتی با اشاره به تکرار مطالبات صنفی خبرنگاران در سال‌های گذشته گفت: هر سال خبرنگاران در روز خبرنگار از بیمه، حقوق، هزینه‌های رسانه و مشکلات معیشتی سخن می‌گویند، اما بخش قابل توجهی از این مسائل همچنان پابرجاست.

وی خواستار آن شد که مسئولان به جای شنیدن سالانه مشکلات، برای حل آنها برنامه عملیاتی و قابل ارزیابی ارائه کنند.

مطالبه تعیین تکلیف ورزش و جوانان و سد ماندگان

امین شیخ‌ممو، دیگر خبرنگار استان، نیز بخشی از سخنان خود را به مسائل مهم استان اختصاص داد.

وی با اشاره به موضوع سد ماندگان، خواستار شفاف‌سازی درباره آخرین وضعیت این طرح شد و گفت در برخی تصاویر و مستندات، فعال بودن پروژه مطرح می‌شود، در حالی که در اظهارات برخی مسئولان، توقف یا نبود فعالیت در آن عنوان شده است.

این خبرنگار خواستار اعلام آخرین وضعیت پروژه و برنامه مسئولان برای ادامه یا تعیین تکلیف آن شد.

شیخ‌ممو همچنین وضعیت اداره ورزش و جوانان استان را یکی دیگر از دغدغه‌های مهم دانست و گفت : استمرار وضعیت سرپرستی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای برنامه‌های اساسی در این حوزه را با چالش مواجه می‌کند.

هشدار درباره فاصله گرفتن رسانه‌ها از فضای مجازی

این خبرنگار در بخش دیگری از سخنان خود، انتقادی را متوجه خود خبرنگاران کرد و گفت: رسانه‌های رسمی نمی‌توانند نسبت به تغییرات فضای مجازی بی‌تفاوت باشند.

وی تأکید کرد: اگر خبرنگاران و رسانه‌ها نتوانند در فضای مجازی متناسب با تحولات جدید فعالیت کنند، فاصله میان رسانه‌های رسمی و مخاطبان بیشتر خواهد شد.

شیخ‌ممو گفت: فعالیت بلاگرها و فعالان فضای مجازی را نمی‌توان نادیده گرفت و رسانه‌های حرفه‌ای نیز باید با تقویت محتوای خود، از این ظرفیت برای ارتباط مؤثرتر با جامعه استفاده کنند.

خبرنگار باید دانش، شجاعت و انصاف داشته باشد

قباد نیک‌پی، از پیشکسوتان عرصه خبر، نیز در این مراسم با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری مسئولان، گفت یک خبر می‌تواند سرنوشت یک پروژه بزرگ را تغییر دهد و یک گزارش کارشناسی نیز می‌تواند زمینه‌ساز حل بخشی از مشکلات مردم شود.

وی از خبرنگاران خواست در مسیر توسعه و آبادانی استان، با دانش و شناخت کافی فعالیت کنند و گفت تعامل میان خبرنگار و مسئول می‌تواند راهگشا باشد، اما این تعامل نباید به کنار گذاشتن مسئولیت حرفه‌ای رسانه منجر شود.

نیک‌پی تأکید کرد : خبرنگاران باید با مطالعه مستمر، جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از نظر کارشناسان، گزارش‌هایی تولید کنند که در تصمیم‌گیری مدیران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت انصاف در نقد مدیران تأکید کرد و گفت گاهی ممکن است یک مدیر در بخشی عملکرد قابل قبولی داشته باشد اما رسانه تنها یک ضعف را برجسته کند؛ بنابراین نقد باید همراه با شناخت و انصاف باشد.

این پیشکسوت رسانه همچنین از استاندار خواست در انتخاب مدیران، دقت بیشتری به خرج دهد و معتقد بود انتخاب نیروی توانمند می‌تواند یک مجموعه را متحول کند.

رسانه‌ها باید مطالبه‌گر بمانند

داریوش بهنیا، دیگر خبرنگار استان، نیز با بیان اینکه بخشی از رسانه‌ها طی یک سال گذشته تلاش کرده‌اند در مسیر توسعه استان حرکت کنند، خواستار توجه بیشتر مسئولان به دغدغه‌های خبرنگاران شد.

وی با اشاره به وضعیت حوزه ورزش گفت: خبرنگاران انتظار دارند مطالب و نقدهایی که مطرح می‌کنند، حداقل مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه پیگیری‌ها نیز برای آنان روشن شود.

بهنیا همچنین از استاندار به دلیل برخی مواضع و عملکردها در شرایط دشوار اخیر تقدیر کرد، اما همزمان تأکید داشت که نقدهای رسانه‌ها نیز باید شنیده شود.

ارتباط رسانه و استانداری نباید قطع شود

مرضیه ولی‌پور، دیگر خبرنگار حاضر در این مراسم، محور سخنان خود را بر ارتباط میان رسانه و استانداری قرار داد.

وی ضمن تقدیر از مسئولانی که در مراسم روز خبرنگار حضور پیدا کرده بودند، گفت ارتباط میان خبرنگاران و مجموعه استانداری نسبت به گذشته محدودتر شده است.

ولی‌پور با اشاره به تلاش‌های خود برای حضور در برخی جلسات استانداری اظهار کرد: اگر خبرنگار امکان دسترسی به اطلاعات و حضور در نشست‌های تخصصی را نداشته باشد، طبیعی است که بخش محدودی از واقعیت را ببیند و بر اساس همان اطلاعات درباره مسائل استان قضاوت کند.

وی از مجموعه استانداری خواست مسیر ارتباط مستقیم با رسانه‌ها را تقویت کند و اجازه دهد خبرنگاران با دسترسی بهتر به اطلاعات، نقدهای دقیق‌تر و منصفانه‌تری ارائه دهند.

مطالبه برای پایان دادن به وعده‌های تکراری

نوروز کمایی نیز در سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و مدیریت در استان، برخی مشکلات اقتصادی، مدیریتی و زیرساختی را مورد اشاره قرار داد.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد با وجود برخورداری از منابع طبیعی، نفت، گاز، معادن، زمین‌های حاصلخیز و نیروی انسانی توانمند، همچنان با مشکلات توسعه‌ای روبه‌رو است، گفت مسئله اصلی را باید در نحوه مدیریت و انتخاب نیروها جست‌وجو کرد.

کمایی تأکید کرد قرار گرفتن نیروهای توانمند در جایگاه‌های مدیریتی می‌تواند منابع محدود استان را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کند و از هدررفت ظرفیت‌ها جلوگیری شود.

وی همچنین از مسئولان خواست برای توسعه استان، نگاه بلندمدت‌تری داشته باشند و ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی منطقه را جدی‌تر دنبال کنند.

روز خبرنگار؛ فرصتی برای بازنگری در رابطه دولت و رسانه

آنچه در این مراسم بیش از همه به چشم آمد، فاصله میان شکل سنتی برگزاری روز خبرنگار و انتظاری بود که خبرنگاران از این روز داشتند.

خبرنگاران حاضر، از یک سو خواستار حمایت واقعی از رسانه‌ها، امنیت شغلی، بیمه، توزیع عادلانه آگهی و دسترسی آزادتر به اطلاعات بودند و از سوی دیگر بر استقلال حرفه‌ای، شجاعت در بیان نقد و رعایت انصاف تأکید کردند.

در پایان این مراسم نیز موضوع وضعیت جسمانی اسحاق باقرزاده، از خبرنگاران استان که بیش از دو ماه درگیر بیماری و دوره درمان است، مطرح شد و از مسئولان و همکاران رسانه‌ای خواسته شد با حضور و پیگیری، از این خبرنگار پیشکسوت حمایت کنند.

مجموع سخنان مطرح‌شده در آیین روز خبرنگار نشان داد که بخش مهمی از مطالبه اصحاب رسانه دیگر صرفاً به برگزاری مراسم و تقدیر خلاصه نمی‌شود؛ خبرنگاران خواستار آن هستند که وعده‌های صنفی از مرحله حرف عبور کند و در قالب تصمیم، برنامه و اقدام عملی دنبال شود.