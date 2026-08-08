به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر شنبه در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره و اماکن خصوصی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم، در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۹ فقره سرقت سیم های برق از ساختمان های نیمه کاره و اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به‌ مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ اسدیان در پایان از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را دراسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.