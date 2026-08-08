ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود و در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران از ۸ آگوست (۱۷آگوست) تاکنون، مسیر ۵۳ کشتی تجاری را تغییر داده، ۲ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.

سنتکام همچنین مدعی شد ارتش آمریکا به بیش از ۳۰ کشتی اجازه داده است برای انتقال کمک‌های بشردوستانه از محاصره عبور کنند.

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد ملوانان آمریکایی در عرشه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» به انجام عملیات تعمیر و نگهداری جنگنده‌های F/A-۱۸E سوپر هورنت پرداخته‌اند تا تجهیزات گروه رزمی ناو در آمادگی عملیاتی برای اجرای محاصره آمریکا علیه ایران باقی بمانند.