  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

لزوم تأمین منابع مالی طرح‌های منابع طبیعی بوشهر توسط صنایع

لزوم تأمین منابع مالی طرح‌های منابع طبیعی بوشهر توسط صنایع

بوشهر- مدیرکل حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر استفاده از ظرفیت صنایع و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفت و گاز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعماد شاهرخی عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، نظم و انضباط را از اصول اساسی در فعالیت کارکنان و سیاست‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان بوشهر اظهار کرد: ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی صاحبان صنایع، معادن و شرکت‌ها، به‌ویژه مجموعه‌های فعال در حوزه نفت و گاز، باید برای اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزایش اعتبارات استانی حوزه منابع طبیعی را ضروری دانست و افزود: باید در زمان بروز حریق، همه امکانات و ظرفیت‌های موجود برای مقابله سریع و مؤثر با آتش‌سوزی بسیج شود.

شاهرخی همچنین بر اجرای طرح «هر دهیار، یک جنگلبان» در استان بوشهر تأکید کرد و گفت: برای حفاظت پایدار از جنگل‌ها و مراتع، لازم است این طرح در استان اجرایی شود و از ظرفیت دهیاران در حفاظت از عرصه‌های طبیعی استفاده شود.

وی استفاده از پساب فاضلاب در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از دیگر ضرورت‌های حوزه منابع طبیعی عنوان کرد و خواستار تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های جنگلبانی شد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت توجه به معیشت کارکنان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: لازم است تا پایان سال، هر مدیرکل یک پروژه معیشت‌محور برای کارکنان مجموعه خود تعریف و اجرا کند.

کد مطلب 6911609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه