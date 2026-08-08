به گزارش خبرنگار مهر، سیدعماد شاهرخی عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، نظم و انضباط را از اصول اساسی در فعالیت کارکنان و سیاستهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دانست.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود در استان بوشهر اظهار کرد: ظرفیت خیرین و مسئولیت اجتماعی صاحبان صنایع، معادن و شرکتها، بهویژه مجموعههای فعال در حوزه نفت و گاز، باید برای اجرای طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل حوزه ریاست، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزایش اعتبارات استانی حوزه منابع طبیعی را ضروری دانست و افزود: باید در زمان بروز حریق، همه امکانات و ظرفیتهای موجود برای مقابله سریع و مؤثر با آتشسوزی بسیج شود.
شاهرخی همچنین بر اجرای طرح «هر دهیار، یک جنگلبان» در استان بوشهر تأکید کرد و گفت: برای حفاظت پایدار از جنگلها و مراتع، لازم است این طرح در استان اجرایی شود و از ظرفیت دهیاران در حفاظت از عرصههای طبیعی استفاده شود.
وی استفاده از پساب فاضلاب در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از دیگر ضرورتهای حوزه منابع طبیعی عنوان کرد و خواستار تعمیر و تجهیز پاسگاههای جنگلبانی شد.
شاهرخی با اشاره به اهمیت توجه به معیشت کارکنان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: لازم است تا پایان سال، هر مدیرکل یک پروژه معیشتمحور برای کارکنان مجموعه خود تعریف و اجرا کند.
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