به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ضمن اشاره به موضوعات مختلف مرتبط با توسعه پایدار و نقش حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای آبخیزداری در استان بوشهر، اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و سرمایههای زیست محیطی از مهمترین اولویتهای استان است که با انسجام و هماهنگی دستگاههای اجرایی، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: با توجه به خشکسالیهای اخیر در استان و فرسایش خاکی که اتفاق افتاده، اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، نقش موثری در کاهش خسارات ناشی از این خشکسالیها و فرسایش خاک دارند.
استاندار بوشهر ابراز کرد: برای کاهش مخاطرات ناشی از خشکسالی، طرحهایی را در استان اجرا کردیم و انتظار داریم اعتبارات ملی نیز به این طرحها تخصیص یابد.
دکتر زارع با اشاره به اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت خاطر نشان کرد: استان بوشهر از جمله استانهای موفق در اجرای این طرح است و در این راستا سازمانهای مردمنهاد، کمک موثری کردهاند.
وی تصریح کرد: مشارکت جوامع محلی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و دانشجویان و ... میتواند زمینه حفاظت بهتر و بیشتر از عرصههای منابع طبیعی را فراهم کند.
استاندار بوشهر یادآور شد: توسعه پوشش گیاهی و مقابله با بیابانزدایی، احیای مراتع، توسعه جنگلها و خصوصا جنگلهای حرا که موجب تقویت اکوسیستم و حتی فضای گردشگری میشود از اولویتهای استان است و برای تحقق آنها، نیازمند برنامهریزی منسجمتر برای این طرحها هستیم.
استاندار بوشهر همچنین پیشنهاد مشارکت استان و سازمان منابع طبیعی برای اجرای طرحهای آبخیزداری و منابع طبیعی را مطرح کرد که مورد موافقت معاون وزیر جهاد قرار گرفت.
دکتر زارع افزود: شرکتهای مستقر در استان بوشهر بخش زیادی از تعهدات خود در حوزه درختکاری را انجام داده و مشارکت کردهاند که انتظار داریم در اجرای طرحهای جدید نیز همکاری کنند.
در این دیدار در خصوص بهبود پارک های جنگلی موجود در استان و ایجاد پارک جدید به انضمام جاده سلامت با تونل سبز نیز تبادل نظر شد.
رضا افلاطونی ،معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز ضمن تقدیر از رویکرد مدیریت استان بوشهر در توجه به موضوع منابع طبیعی و زیستمحیطی و توسعه پایدار اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی آمادگی دارد تا با همکاری استانداری، طرحهای اولویتدار استان بوشهر در حوزه آبخیزداری و حفاظت از جنگلها و مراتع و مقابله با فرسایش خاک را اجرایی و عملیاتی کند.
بوشهر- استاندار بوشهر در نشست با معاون وزیر جهاد بر اجرای طرحهای شاخص منابع طبیعی و آبخیزداری در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ضمن اشاره به موضوعات مختلف مرتبط با توسعه پایدار و نقش حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای آبخیزداری در استان بوشهر، اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و سرمایههای زیست محیطی از مهمترین اولویتهای استان است که با انسجام و هماهنگی دستگاههای اجرایی، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
نظر شما