به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: استان بوشهر در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری از استانهای پیشتاز کشور است و باید این ظرفیت با برنامهریزی و استفاده حداکثری از توان موجود، بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزود: این طرح یادگار امام شهید و در عین حال یک وظیفه قانونی و شرعی است که باید با تمام ظرفیت در سطح سازمان منابع طبیعی و ادارات کل استانها دنبال و اجرا شود.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اجرای این طرح گفت: استفاده از ظرفیت مردم و دستگاههای مختلف میتواند زمینه تحقق اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را فراهم کند.
وحید همچنین خطاب به سرپرست جدید ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بر ضرورت هماهنگی با شورای اداری استان و شورای هماهنگی حفظ حقوق بیتالمال تأکید کرد.
وی تسریع در روند توسعه استان و برنامهریزی برای تحقق توسعه پایدار در حوزه منابع طبیعی را از اولویتهای مدیریت جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در این مسیر تأکید کرد.
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