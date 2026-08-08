نقد حرفه ای به ارتقای حکمرانی و افزایش اعتماد اجتماعی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک این روز و قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، با اشاره به جایگاه رسانه در فرآیند حکمرانی گفت: رسانه نسبت به کارکردهای اجرایی فاصله ندارد و در مسیر ارتقای حوزه حکمرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: نقد حرفه‌ای و سازنده زمانی می‌تواند به اصلاح امور و ارتقای حکمرانی کمک کند که بر پایه واقعیت، سند، استدلال و اخلاق حرفه‌ای مطرح شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمینه گفت‌وگوی مستمر با اصحاب رسانه را فراهم کنند.

استاندار زنجان با تأکید بر نقش رسانه در افزایش اعتماد عمومی افزود: در شرایطی که افکار عمومی با انبوهی از اخبار، اطلاعات و روایت‌های متفاوت درباره موضوعات مختلف مواجه است، رسانه متعهد، حرفه‌ای و دقیق می‌تواند با ارائه روایت صحیح و مبتنی بر واقعیت، به افزایش اعتماد اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به تحولات گسترده در عرصه ارتباطات ادامه داد: امروز رسانه‌های مکتوب در کنار رسانه‌های دیجیتال، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خبری فعالیت می‌کنند و ورود فناوری‌های نوین و ابزارهای هوشمند، تغییرات اساسی در مفهوم و کارکرد سنتی خبرنگاری ایجاد کرده است.

صادقی تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی امروز، انباشت اخبار و روایت‌های مختلف درباره یک رخداد یا حادثه است؛ به‌گونه‌ای که گاهی افکار عمومی برای تشخیص روایت صحیح و باور کردن یک خبر معتبر با سردرگمی مواجه می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، اصالت رسانه متعهد و دقیق بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه رسانه باید بتواند در میان حجم گسترده اطلاعات، روایت صحیح را شناسایی و به جامعه منتقل کند و در نهایت در مسیر افزایش اعتماد اجتماعی گام بردارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه سرعت، گستره انتشار و تنوع منابع خبری نسبت به گذشته افزایش یافته است، گفت: امروز انتخاب و باور خبر درست دشوارتر از گذشته شده و حوزه خبر به فضایی پیچیده و چندلایه تبدیل شده است.

صادقی خاطرنشان کرد: فناوری‌های نوین، شبکه‌های خبری و ابزارهای هوشمند ضمن افزایش سرعت انتشار اطلاعات، باعث شده‌اند افکار عمومی با حجم بسیار زیادی از اخبار مواجه شود و در چنین شرایطی تشخیص، ارزیابی و راستی‌آزمایی اخبار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از قدرت‌های دشمن در این عرصه، امپراتوری رسانه‌ای است که از طریق شبکه‌های تلویزیونی و هزاران شبکه اجتماعی به‌صورت مستقیم فعالیت می‌کند و یک خط رسانه‌ای مشخص را دنبال می‌کند.

استاندار زنجان ادامه داد: این جریان رسانه‌ای تلاش می‌کند دو گزاره را به‌طور مستمر در افکار عمومی القا کند؛ نخست اینکه جمهوری اسلامی فاقد عملکرد و کارآمدی است و دوم اینکه جمهوری اسلامی آینده‌ای ندارد.

وی عنوان کرد: تکرار مستمر این گزاره‌ها با هدف شکل‌دهی به این باور در افکار عمومی انجام می‌شود که نظام سیاسی ایران قادر به اداره امور کشور نیست، در حالی که واقعیت‌های موجود خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

رسانه‌ها از ارکان مهم دفاع در برابر جنگ شناختی هستند

صادقی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: ایران در معرض یک جنگ پیچیده قرار گرفته است؛ جنگی که ابعاد مختلف سایبری، روانی و شناختی دارد و در قالب جنگ ترکیبی از سوی کشورهای متخاصم دنبال می‌شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم گفت‌وگو و تعامل میان رسانه‌ها و مدیران اجرایی استان افزود: امیدواریم نتیجه این تعامل، افزایش امید در جامعه، تقویت همبستگی ملی و کمک به دفاع ملی کشور باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره طولانی با اقتدار ایستادگی کرده است، اظهار کرد: زمانی هدف دشمن تغییر نظام سیاسی ایران بود، اما امروز شاهد هستیم که همان جریان‌ها بر باز بودن تنگه هرمز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات خود تأکید دارند و حتی برای تحقق آن اصرار می‌کنند.

صادقی این شرایط را نشانه‌ای از قدرت ملی دانست و گفت: این قدرت ملی حاصل زحمات همه کسانی است که در عرصه‌های مختلف جنگ ترکیبی در حال تلاش هستند.

وی افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه حقیقتاً یکی از ارکان مهم و مؤثر در نبرد رسانه‌ای و دفاع از منافع و حقیقت کشور در برابر کشورهای متخاصم هستند.

نقد حرفه‌ای باید بر پایه واقعیت و سند باشد

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت نقد حرفه‌ای و مسئولانه گفت: نقد و شنیدن دیدگاه‌های مختلف از اصول مهم در نظام مردم‌سالاری دینی است، اما نقد زمانی ارزشمند و اثرگذار خواهد بود که بر پایه واقعیت، سند، استدلال و رعایت اخلاق حرفه‌ای مطرح شود.

صادقی افزود: دولت چهاردهم مسئولیت‌پذیری در برابر نقد را پذیرفته است و همواره تأکید کرده‌ام مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جلسات مختلفی با اصحاب رسانه برگزار کنند تا مسائل، عملکردها و روندهای اجرایی دولت در فضای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اظهار کرد: روابط عمومی‌ها نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و مسیر تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه رسانه‌ای دارند و باید زمینه این ارتباط را فراهم کنند.

استاندار زنجان ادامه داد: نشست‌های خبری باید بر اساس رویدادها و رخدادهای مهم برگزار شود تا جریان گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی میان مدیران و رسانه‌ها استمرار داشته باشد.

وی تأکید کرد: فضای تعامل میان مدیران و رسانه‌ها باید حرفه‌ای و متعهدانه باشد تا بتوان از برخوردهای رادیکال، تنش‌ها و سوءتفاهم‌های غیرضروری جلوگیری کرد.

صادقی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید شرایط لازم برای گفت‌وگوی مستمر و حرفه‌ای با اصحاب رسانه را فراهم کنند تا مسائل پیش از آنکه به سوءتفاهم یا تقابل تبدیل شود، در فضای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به فعالیت برخی رسانه‌ها و سکوهای خارجی اظهار کرد: در برخی سکوهای خارجی، جریان‌هایی با تأمین مالی مشخص اقدام به تولید و انتشار اخباری می‌کنند که بعضاً ساخته ذهن یا مبتنی بر آرزوهای خودشان است و نمی‌توان چنین روایت‌هایی را به جامعه تعمیم داد.

وی افزود: در چنین شرایطی، رسانه‌های حرفه‌ای داخلی باید با تکیه بر واقعیت، دقت، سند و راستی‌آزمایی، امکان تشخیص خبر صحیح را برای افکار عمومی فراهم کنند.

صادقی در ادامه با اشاره به انتخاب استاندار زن در دولت چهاردهم گفت: یکی از تصمیمات رئیس‌جمهور در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، انتخاب یک بانوی زنجانی به عنوان استاندار بود.

وی افزود: در ابتدا این گزینه برای استان سمنان مطرح شده بود، اما به دلایلی این موضوع تغییر کرد و در نهایت تصمیم بر آن شد که یک بانوی زنجانی مسئولیت استانداری را بر عهده بگیرد.

استاندار زنجان درباره برخی حواشی و مطالب منتشرشده پیرامون تغییر استاندار گفت: اگر این موضوع را دنبال کنید، بخش عمده این مطالب در شبکه‌ای از کانال‌های جعلی و منابعی که از یک جریان مالی مشخص پشتیبانی می‌شوند، منتشر شده است.

صادقی در پاسخ به مطالب مطرح‌شده درباره مدت فعالیت استانداران تصریح کرد: نمی‌توان گفت که حتماً و قطعاً یک استاندار برای یک دوره مشخص در مسئولیت خواهد بود، اما دوره احکام استانداران چهار سال است.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز در این بازه زمانی تصمیمی برای تغییر استانداران ندارد و درباره آینده و تصمیمات احتمالی در این زمینه باید منتظر شرایط و تصمیمات آتی بود.

جنگ شناختی؛ تلاش برای تغییر نگرش نسل جوان

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت قدرت نرم کشورها گفت: دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند باورها و نگرش‌های نسل جدید و جوان را تغییر دهد و تصویری متفاوت از واقعیت‌های کشور به آنان ارائه کند.

صادقی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی جنگ شناختی، تأثیرگذاری بر باورها و نگرش‌های نسل جدید و جوان است و دشمن تلاش می‌کند از این طریق نگاه جامعه را نسبت به گذشته، حال و آینده کشور تغییر دهد.

وی با اشاره به اعتراضات و ناآرامی‌های دی‌ماه افزود: در جریان این حوادث تلاش‌هایی صورت گرفت تا برخی چهره‌ها به عنوان ناجی کشور معرفی شوند و جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظامی ناکارآمد و فاقد آینده تصویر شود.

نماینده عالی دولت در استان زنجان ادامه داد: بخشی از افرادی که در این جریان‌ها تحت تأثیر این روایت‌ها قرار گرفتند، شناخت دقیقی از افراد و جریان‌هایی که به عنوان جایگزین معرفی می‌شوند نداشتند.

وی گفت: در جنگ شناختی تلاش می‌شود موضوعاتی که واقعیت ندارند یا لزوماً در راستای منافع ملی نیستند، به عنوان یک امر مقبول و مطلوب برای نسل‌های جدید معرفی شوند و متأسفانه بخشی از جامعه نیز ممکن است تحت تأثیر این روایت‌ها قرار گیرد.

صادقی بر ضرورت تقویت قدرت نرم کشور تأکید کرد و افزود: این حوزه اهمیت بسیار زیادی دارد و باید برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به روایت‌های مختلف و تقویت قدرت نرم کشور تلاش شود.

اربعین و محرم؛ ظرفیت‌های مهم قدرت نرم

استاندار زنجان با اشاره به مناسبت‌های مذهبی و ظرفیت‌های اجتماعی کشور اظهار کرد: قدرت نرم جمهوری اسلامی در مناسبت‌هایی همچون اربعین، ماه محرم و عاشورا خود را نشان داده است.

وی افزود: این ظرفیت اجتماعی یکی از نقاط قوت کشور برای استمرار مقاومت و تقویت همبستگی ملی است و باید از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی موجود برای افزایش انسجام جامعه استفاده کرد.

صادقی با اشاره به برخی اظهارات دونالد ترامپ درباره مقاومت مردم ایران گفت: امروز حتی دشمنان نیز به مقاومت مردم ایران اذعان دارند.

وی ادامه داد: اینکه رئیس‌جمهور آمریکا اعلام می‌کند ملت ایران مقاوم است و نسبت به اینکه چرا مردم ایران از او نمی‌ترسند ابراز تعجب می‌کند، نشان‌دهنده همین واقعیت است.

استاندار زنجان عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد جامعه ایرانی از شناخت و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و فشار و تهدید خارجی لزوماً موجب عقب‌نشینی مردم نمی‌شود.

فعالیت شبانه‌روزی جوانان زنجانی برای مقابله با حملات سایبری

صادقی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر تصریح کرد: جنگ صرفاً به نبرد هوایی و درگیری‌های نظامی محدود نبود و کشور به‌طور مستمر در معرض حملات سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌های خود قرار داشت.

وی افزود: تعداد زیادی از نیروهای متخصص به صورت شبانه‌روزی در حوزه فناوری و مقابله با حملات سایبری فعالیت می‌کردند و تلاش داشتند این حملات را خنثی، مدیریت و پیش‌بینی کنند.

استاندار زنجان با تقدیر از نیروهای متخصص این حوزه گفت: بسیاری از جوانانی که شاید مردم آنها را نشناسند، در همین استان زنجان به صورت شبانه‌روزی درگیر مقابله با حملات سایبری بودند و با شناسایی و مدیریت تهدیدها مانع از وارد شدن آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های کشور شدند.

وی عنوان کرد: با وجود گستردگی حملات سایبری و ظرفیت قابل توجه دشمن در این حوزه، کشور توانست با کمترین آسیب از این مرحله عبور کند و در حوزه فناوری و مقابله با تهدیدات سایبری نیز سربلند بیرون بیاید.

استاندار زنجان با اشاره به مشکلات موجود در برگزاری انتخابات خانه مطبوعات گفت: با توجه به شرایط موجود، امکان برگزاری انتخابات خانه‌های مطبوعات در استان‌ها فراهم نیست، اما حمایت از جامعه رسانه‌ای استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت انتخابات خانه مطبوعات اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است که با توجه به شرایط موجود، امکان برگزاری انتخابات خانه‌های مطبوعات در هیچ‌یک از استان‌ها فراهم نیست.

وی افزود: در استان زنجان نیز آگهی مربوط به برگزاری انتخابات منتشر نشد و از سوی دیگر استقبال لازم برای برگزاری انتخابات در حد نصاب مورد نیاز فراهم نبود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از جامعه رسانه‌ای استان گفت: صنف خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای استان زنجان نیازمند تلاش جدی‌تر و حمایت بیشتری هستند و باید زمینه و بسترهای حمایتی برای این قشر فراهم شود.

اختصاص زمین و تسهیلات به خبرنگاران زنجان پیگیری می‌شود

صادقی از پیگیری برای اختصاص زمین به خبرنگاران استان خبر داد و گفت: تأکید من این است که زمین مناسبی برای خبرنگاران استان در نظر گرفته شود تا بتوانیم فرآیند واگذاری آن را آغاز کنیم.

وی همچنین بر ضرورت حمایت تسهیلاتی از خبرنگاران تأکید کرد و افزود: در زمینه اعطای وام به خبرنگارانی که نیازمند حمایت هستند نیز باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات این قشر استفاده کنیم.

افزایش اختیارات استانداران هنوز نهایی نشده است

استاندار زنجان با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانداران اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی مفصل، موضوع افزایش اختیارات استانداران در دولت مطرح و در هیئت وزیران به تصویب رسید.

صادقی با بیان اینکه رئیس‌جمهور و هیئت وزیران از نظر حقوقی شخصیت‌های متفاوتی دارند، افزود: این اختیارات پس از تصویب در دولت، در مراحل بعدی نیازمند طی فرآیندهای قانونی و بررسی‌های مربوطه در نهادهای ذی‌ربط بود و حتی رئیس مجلس نیز درباره آن دیدگاه‌هایی مطرح کرده است.

وی ادامه داد: با وجود گذشت حدود یک سال از تصویب این اختیارات در دولت، فرآیند نهایی شدن و ابلاغ آن به استان‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی در سطح سران قوا، موضوع تفویض اختیارات به استانداران به نتیجه برسد تا استانداران بتوانند از این ظرفیت برای حل مسائل استان استفاده کنند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، تصمیمات و مسائل در سطح ملی به دلیل قرار گرفتن در فرآیندهای وزارتخانه‌ها دچار ایستایی می‌شود و اگر اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض شود، می‌توان این روند را تسریع کرد.

صادقی با اشاره به شرایط دوران جنگ اخیر عنوان کرد: در اوج درگیری‌ها، بخشی از این اختیارات بر اساس مصوبات هیئت وزیران اجرایی شد، اما استمرار این روند نیازمند تصویب و ابلاغ مجدد در چارچوب قانونی مربوطه است.

استاندار زنجان در پایان بر اهمیت استمرار تعامل میان مدیران اجرایی و جامعه رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: تقویت گفت‌وگو، استفاده از ظرفیت نقد حرفه‌ای، توجه به واقعیت‌ها و فراهم کردن زمینه ارتباط مستمر با رسانه‌ها می‌تواند در مسیر افزایش اعتماد اجتماعی، بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارتقای حکمرانی در استان مؤثر باشد.