به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست با فرمانداران استان بوشهر با اشاره به سخنان رییس جمهور در سازمان ملل اظهار کرد: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصت مغتنمی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و مصالح ملی در عرصه بینالمللی بود.
وی افزود: در سطح استان و شهرستان نیز، مسئولیت ما آن است که سیاستها و رویکردهای دولت را با همافزایی دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستانها، پیگیری مستمر و مدیریت میدانی به برنامههای عملیاتی و خدمت شایسته به مردم تبدیل کنیم.
زارع با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: عزت و سربلندی نظام اسلامی مرهون مجاهدتها و فداکاریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است و تبیین دستاوردهای دوران دفاع مقدس، امری لازم و ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و تقویت همدلی و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات و دغدغههای مردم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت مدیریت استان در گرو هماهنگی، همافزایی و حضور مؤثر در میدان است. فرمانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها، نقش مهمی در تبدیل سیاستهای کلان به اقدامات عملی و ملموس برای مردم دارند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اولویت ما باید حل مسائل مردم، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری، توسعه اشتغال و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی باشد.
زارع تصریح کرد: انتظار میرود فرمانداران با شناخت دقیق ظرفیتها و مشکلات شهرستان خود، مسائل را بهصورت مسئلهمحور، دنبال و برای هر موضوع، راهکار اجرایی و زمانبندی مشخص ارائه کنند.
وی اضافه کرد: همچنین رضایتمندی مردم باید یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد. مردم باید آثار تصمیمات و اقدامات دولت را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
استاندار بوشهر یادآور شد: از فرمانداران شهرستانها انتظار دارم ضمن تقویت ارتباط مستقیم با مردم، در هماهنگی با دستگاههای اجرایی، موانع تولید و سرمایهگذاری را شناسایی و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند.
زارع با بیان اینکه انسجام مدیریتی، سرعت عمل، پاسخگویی و حضور میدانی، چهار اصل مهم در مدیریت شهرستانهاست، گفت: بدون تردید، با همدلی و کار جهادی میتوانیم مسیر توسعه استان بوشهر را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.
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