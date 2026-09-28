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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

استاندار بوشهر: موانع تولید و سرمایه‌گذاری شناسایی و رفع شود

استاندار بوشهر: موانع تولید و سرمایه‌گذاری شناسایی و رفع شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: فرمانداران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست با فرمانداران استان بوشهر با اشاره به سخنان رییس جمهور در سازمان ملل اظهار کرد: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصت مغتنمی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و مصالح ملی در عرصه بین‌المللی بود.

وی افزود: در سطح استان و شهرستان نیز، مسئولیت ما آن است که سیاست‌ها و رویکردهای دولت را با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان‌ها، پیگیری مستمر و مدیریت میدانی به برنامه‌های عملیاتی و خدمت شایسته به مردم تبدیل کنیم.

زارع با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: عزت و سربلندی نظام اسلامی مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است و تبیین دستاوردهای دوران دفاع مقدس، امری لازم و ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و تقویت همدلی و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت مدیریت استان در گرو هماهنگی، هم‌افزایی و حضور مؤثر در میدان است. فرمانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، نقش مهمی در تبدیل سیاست‌های کلان به اقدامات عملی و ملموس برای مردم دارند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اولویت ما باید حل مسائل مردم، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.

زارع تصریح کرد: انتظار می‌رود فرمانداران با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات شهرستان خود، مسائل را به‌صورت مسئله‌محور، دنبال و برای هر موضوع، راهکار اجرایی و زمان‌بندی مشخص ارائه کنند.

وی اضافه کرد: همچنین رضایتمندی مردم باید یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد. مردم باید آثار تصمیمات و اقدامات دولت را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

استاندار بوشهر یادآور شد: از فرمانداران شهرستان‌ها انتظار دارم ضمن تقویت ارتباط مستقیم با مردم، در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، موانع تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند.

زارع با بیان اینکه انسجام مدیریتی، سرعت عمل، پاسخگویی و حضور میدانی، چهار اصل مهم در مدیریت شهرستان‌هاست، گفت: بدون تردید، با همدلی و کار جهادی می‌توانیم مسیر توسعه استان بوشهر را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.

کد مطلب 6961284

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