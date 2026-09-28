به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در نشست با فرمانداران استان بوشهر با اشاره به سخنان رییس جمهور در سازمان ملل اظهار کرد: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فرصت مغتنمی برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و مصالح ملی در عرصه بین‌المللی بود.

وی افزود: در سطح استان و شهرستان نیز، مسئولیت ما آن است که سیاست‌ها و رویکردهای دولت را با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان‌ها، پیگیری مستمر و مدیریت میدانی به برنامه‌های عملیاتی و خدمت شایسته به مردم تبدیل کنیم.

زارع با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: عزت و سربلندی نظام اسلامی مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است و تبیین دستاوردهای دوران دفاع مقدس، امری لازم و ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و تقویت همدلی و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت مدیریت استان در گرو هماهنگی، هم‌افزایی و حضور مؤثر در میدان است. فرمانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، نقش مهمی در تبدیل سیاست‌های کلان به اقدامات عملی و ملموس برای مردم دارند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اولویت ما باید حل مسائل مردم، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی باشد.

زارع تصریح کرد: انتظار می‌رود فرمانداران با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات شهرستان خود، مسائل را به‌صورت مسئله‌محور، دنبال و برای هر موضوع، راهکار اجرایی و زمان‌بندی مشخص ارائه کنند.

وی اضافه کرد: همچنین رضایتمندی مردم باید یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران باشد. مردم باید آثار تصمیمات و اقدامات دولت را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

استاندار بوشهر یادآور شد: از فرمانداران شهرستان‌ها انتظار دارم ضمن تقویت ارتباط مستقیم با مردم، در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، موانع تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای رفع آنها با جدیت اقدام کنند.

زارع با بیان اینکه انسجام مدیریتی، سرعت عمل، پاسخگویی و حضور میدانی، چهار اصل مهم در مدیریت شهرستان‌هاست، گفت: بدون تردید، با همدلی و کار جهادی می‌توانیم مسیر توسعه استان بوشهر را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.