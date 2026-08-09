توقف جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده باید آسیب شناسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نخستین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار تهران و جمعی از اعضای کارگروه در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: کاهش آلودگی هوا نیازمند تصمیم‌ گیری هماهنگ، مبتنی بر داده‌ های دقیق و تمرکز بر منابع اصلی انتشار آلاینده‌ ها است و باید سیاستگذاری‌ های استان به گونه‌ ای انجام شود که به تشدید مشکلات و معضلات محیط زیستی منجر نشود.



وی با اشاره به ضرورت به‌ روزرسانی و تدقیق اطلاعات مربوط به منابع انتشار آلاینده‌ ها افزود: سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران که بر مبنای داده‌ های سال ۱۴۰۱ توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران تدوین شده است، باید در کمیته تخصصی با حضور تمامی دستگاه‌ ها و ذینفعان مرتبط بررسی، تدقیق و صحت‌ سنجی شود تا مبنای تصمیم‌ گیری‌ های دقیق‌ تر و هدفمندتر قرار گیرد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر بررسی مشکلات انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تأکید کرد و گفت: در این زمینه مقرر شد کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌ های ذیربط ملی و استانی تشکیل شود و نتایج بررسی‌ ها برای طرح و پیگیری در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ارائه شود.



عباس‌نژاد با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌ ها در کاهش انتشار آلاینده‌ های هوا اظهار کرد: موضوع توقف اجرای تفاهم‌ نامه جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت‌ های برقی باید آسیب‌ شناسی شود و پس از بررسی موانع و چالش‌ های موجود، مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: بازرسی و پایش موتورخانه‌ ها و سامانه‌ های احتراقی نیز باید با جدیت و شدت بیشتری دنبال شود و ادارات‌ کل استاندارد و حفاظت محیط زیست استان تهران موظفند این موضوع را با رویکرد مؤثرتر در برنامه‌ های نظارتی خود قرار دهند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای قانون هوای پاک بیان داشت: ضوابط و ملاحظات محیط‌زیستی برای تحقق الزامات این قانون در دوره پساجنگ باید با توجه به اولویت‌ ها، ظرفیت‌ ها و محدودیت‌ های موجود تعیین و اعمال شود تا ضمن حفظ الزامات محیط زیستی، امکان اجرای مؤثر و واقع‌ بینانه برنامه‌ ها نیز فراهم شود.



وی همچنین تقویت معاینه فنی خودروها را از دیگر محورهای مهم کاهش آلودگی هوای تهران دانست و گفت: کنترل و نظارت بر معاینه فنی خودروها با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ ها از منابع متحرک باید تقویت و تشدید شود و با شناسایی خلأها و چالش‌ های موجود در این حوزه، تدابیر لازم برای افزایش اثربخشی فرآیند معاینه فنی اتخاذ شود.



عباس نژاد در پایان تأکید کرد: مقابله مؤثر با آلودگی هوا نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌ های اجرایی، تصمیم‌ گیری بر پایه اطلاعات دقیق و پیگیری جدی مصوبات است و اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان تهران اجرای مؤثر این مصوبات و الزامات محیط زیستی را با جدیت دنبال خواهد کرد.