به گزارش خبرگزاری مهر، فوزیه فرحبخش، با اشاره به آغاز عملیات لایروبی باغ شاهزاده ماهان از سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ گفت: با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری نظام آبی باغ، مسیر آب و حوضچههای این مجموعه برای انجام عملیات لایروبی بهصورت موقت تخلیه شده و گلولای و رسوبات تهنشینشده در بخشهای مختلف مسیر پاکسازی میشود.
وی افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر لایروبی و پاکسازی مسیر آب، مرمتهای اضطراری و ضروری حوضچهها و بخشهایی از مسیر انتقال آب نیز انجام خواهد شد تا ضمن رفع آسیبهای موجود، عملکرد نظام آبی باغ در شرایط مطلوب حفظ شود.
وی با بیان اینکه عملیات لایروبی مسیر آب و حوضچههای باغ شاهزاده بهصورت معمول دو بار در سال انجام میشود، ادامه داد: مرحله کنونی لایروبی از ۷ مهرماه آغاز شده و پیشبینی میشود طی ۱۴ روز به پایان برسد.
فرحبخش، تاکید کرد: لایروبی منظم و رسیدگی مستمر به عناصر آبی باغ، از جمله اقدامات ضروری در فرآیند حفاظت و نگهداری این اثر تاریخی است و اجرای بهموقع این عملیات، نقش مهمی در استمرار کارکرد نظام آبی و صیانت از ارزشهای معماری و تاریخی باغ دارد.
مدیر پایگاه جهانی باغ شاهزاده ماهان با اشاره به جایگاه این مجموعه در میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفت: باغ شاهزاده ماهان بهعنوان یکی از شاخصترین باغهای تاریخی ایران و از مجموعه باغهای ایرانی ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری استان کرمان به شمار میرود و حفاظت اصولی از عناصر معماری، طبیعی و نظام آبی آن، ضرورتی برای صیانت از این میراث ارزشمند و استمرار حضور آن در چرخه گردشگری است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی در باغ شاهزاده با هدف حفظ اصالت، کارکرد و ارزشهای تاریخی این اثر جهانی انجام میشود و استمرار این روند نیازمند توجه و پایش مستمر تمامی اجزای باغ است.
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