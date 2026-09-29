رئیس سازمان امور عشایر ایران وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر ایران، شامگاه سه‌شنبه با هدف بررسی وضعیت جامعه عشایری آذربایجان شرقی وارد تبریز شد.

میرزاوند در جریان این سفر در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی حضور خواهد یافت و مسائل، نیازها و اولویت‌های جامعه عشایری استان را با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی می‌کند.

بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به عشایر و پیگیری نیازهای این جامعه از محورهای سفر رئیس سازمان امور عشایر ایران به آذربایجان شرقی است.

همچنین میرزاوند در جریان بازدیدهای میدانی، وضعیت زیرساخت‌های مناطق عشایری و روند اجرای برنامه‌های خدمات‌رسانی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تأمین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه عشایری نیز از دیگر موضوعاتی است که در این سفر با حضور مسئولان استانی پیگیری می‌شود.