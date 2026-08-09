به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی برای نظارت بر پیشرفت پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرستان خوانسار، مسعود خاتمی، نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار و جمعی از مسئولان محلی، از روند اجرایی طرحهای در حال احداث در روستاهای بخش مرکزی بازدید کردند.
محمدرضا توسلی، فرماندار خوانسار در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت این بازدیدها در شناسایی و رفع موانع اجرایی پروژهها اظهار کرد: عزم جدی مجموعه مدیریتی شهرستان بر آن است تا با نظارت مستقیم، فرآیند تکمیل و بهرهبرداری از زیرساختهای حیاتی، بهویژه در مناطق روستایی، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
تأمین آب پایدار اولویت نخست زیرساختی است
توسلی در تشریح پروژههای آبرسانی اظهار کرد: در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای خط انتقال آب شرب روستای خمپیچ به طول ۹ کیلومتر به دقت بررسی شد. با تکمیل این طرح، بخش مهمی از چالشهای آبی این روستا برطرف شده و دسترسی اهالی به آب سالم و پایدار تضمین خواهد شد که گامی مؤثر در مسیر عدالت اجتماعی و ارتقای سطح خدمات در منطقه به شمار میرود.
وی همچنین از بررسی روند پیشرفت خط انتقال آب ۱۵ کیلومتری روستای رحمتآباد خبر داد و افزود: این پروژه از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ چراکه علاوه بر روستای رحمتآباد، اهالی روستاهای تجره، مهرآباد، صفادشت و حاجبلاغ نیز با بهرهبرداری از این خط، به آب پایدار دسترسی خواهند یافت. تأمین آب آشامیدنی این مناطق با جدیت پیگیری میشود تا دغدغه دیرینه ساکنان این روستاها به طور کامل مرتفع گردد.
تکمیل شبکه مواصلاتی محور کلیدی در مدیریت بحران است
فرماندار خوانسار در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی جاده مواصلاتی روستای رحمتآباد به روستای دُر پرداخت و بر ضرورت تسریع در تکمیل این مسیر تأکید کرد. وی تصریح کرد: تکمیل این محور ارتباطی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای مدیریت بحران و خدمات درمانی است.
توسلی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به احداث پایگاه اورژانس دُر، بهرهبرداری از این جاده میتواند زمان طلایی امدادرسانی به بیماران و مصدومان حوادث جادهای را بهشدت کاهش دهد. این اتصال ایمن و سریع، علاوه بر تسهیل تردد روستاییان، نقش مؤثری در کاهش پیامدهای ناشی از حوادث و ارتقای سطح دسترسی به خدمات فوریتی و درمانی ایفا خواهد کرد.
مدیریت شهرستان خوانسار بر تداوم پیگیریها تا حصول نتیجه نهایی و بهرهبرداری کامل از این پروژهها که تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخصهای زیستی و ایمنی اهالی دارد، تأکید کرد.
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