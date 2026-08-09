واژگونی سواری پژو در محور موته به گلپایگان ۷ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه سواری پژو در ساعت ۰۶:۱۰ صبح امروز هجدهم مردادماه به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه در کیلومتر یک محور موته به سمت گلپایگان، دو تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان تصریح کرد: در این حادثه هفت نفر شامل دو زن، یک مرد و چهار کودک (دختر و پسر) دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، از رانندگان خواست تا با احتیاط بیشتری در محورهای برون‌شهری تردد کنند.