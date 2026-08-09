خبرگزاری مهرُ گروه استانها: استان بوشهر با وجود برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی و درآمدی قابل توجه، همچنان در برخی شاخصهای حوزه سلامت با عقبماندگی مواجه است و پایین بودن سرانه تخت بیمارستانی یکی از مهمترین این چالشها محسوب میشود.
بر اساس اعلام مسئولان، نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت در استان بوشهر حدود ۱.۲ تخت به ازای هر هزار نفر است و این استان از این نظر در رتبه پایانی کشور قرار دارد. همین مسئله موجب شده توسعه ظرفیتهای بیمارستانی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تجهیز مراکز درمانی به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شود.
در شهرستانهای پرجمعیتی مانند دشتستان، دشتی و تنگستان، کمبود زیرساختهای درمانی نمود بیشتری دارد. جمعیت قابل توجه این مناطق در کنار فاصله جغرافیایی با مراکز تخصصی، ضرورت دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی و درمانی را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر، کمبود برخی تجهیزات تخصصی تشخیصی و درمانی باعث شده بخشی از بیماران برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به مراکز درمانی استانهای همجوار مراجعه کنند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینههای درمان، مشکلات مضاعفی را برای بیماران و خانوادههای آنان ایجاد میکند.
بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان یکی از مهمترین پروژههایی است که تکمیل آن میتواند بخشی از فشار موجود بر نظام درمان دشتستان را کاهش دهد. این بیمارستان پس از حادثه آتشسوزی از چرخه خدمت خارج شد و اکنون تکمیل و تجهیز آن به مطالبهای جدی در شهرستان تبدیل شده است.
در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، تأمین پزشک، پرستار و سایر نیروهای متخصص نیز اهمیت ویژهای دارد. مسئولان معتقدند ایجاد مشوقهای مناسب برای ماندگاری کادر درمان در استانهای جنوبی، با توجه به شرایط آبوهوایی و سختی کار، ضروری است.
اکنون چند پروژه مهم درمانی از جمله بیمارستان جایگزین حضرت فاطمه زهرا(س)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، بیمارستان اعصاب و روان و پروژههای بیمارستانی عسلویه و کنگان در دست اجرا است و تکمیل آنها میتواند بخشی از فاصله استان با شاخصهای مطلوب درمانی را جبران کند.
افزایش سرانه تخت؛ مطالبه مردم دشتی و تنگستان
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش سرانه تختهای بیمارستانی را از مطالبات مهم و دیرینه مردم استان بوشهر دانست و اظهار کرد: وزارت بهداشت باید برای ارتقای ظرفیت درمانی استان و جبران عقبماندگیهای موجود اهتمام ویژهای داشته باشد.
غلامحسین زارعی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه سلامت استان افزود: تلاشهای استاندار بوشهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برای اجرای طرحهای بهداشتی و درمانی قابل تقدیر است و اقدامات ارزشمندی برای تکمیل پروژههای حوزه سلامت صورت گرفته، اما نیازهای موجود همچنان گسترده است.
زارعی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای درمانی گفت: جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری شهرستانهای دشتی و تنگستان نیازمند امکانات درمانی متناسب است و راهاندازی دستگاه امآرآی، افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار باید در اولویت وزارت بهداشت قرار گیرد.
نماینده دشتی و تنگستان تصریح کرد: استان بوشهر در برخی شاخصهای بهداشتی و درمانی با مشکلاتی مواجه است و شهرستانهای دشتی و تنگستان نیز از این شرایط مستثنی نیستند؛ بنابراین انتظار میرود برای رفع این کمبودها اقدامات مؤثرتری انجام شود.
وی همچنین با اشاره به اختصاص ۲۰ دستگاه آمبولانس مجهز به استان گفت: انتظار میرود در توزیع تجهیزات پزشکی و آمبولانسها، شهرستانهای محروم و کمتر برخوردار در اولویت قرار گیرند تا دسترسی مردم این مناطق به خدمات فوریتهای پزشکی بهبود یابد.
وضعیت درمان دشتستان متناسب با جمعیت نیست
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان را مهمترین مطالبه درمانی این شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه اکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت حمایت جدی وزارت بهداشت، امکان بهرهبرداری از آن تا پایان سال وجود دارد.
ابراهیم رضایی افزود: این بیمارستان پس از حادثه آتشسوزی از مدار خدمت خارج شد و قرار گرفتن آن در نقطهای راهبردی از شهر برازجان میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر تنها بیمارستان فعال شهرستان داشته باشد؛ بنابراین باید از هماکنون برای تأمین تجهیزات و نیروی انسانی متخصص آن برنامهریزی شود.
رضایی با انتقاد از وضعیت بیمارستان شهید گنجی برازجان اظهار کرد: این مرکز به عنوان دومین بیمارستان بزرگ استان به جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر خدمات میدهد، اما با وجود تلاشهای انجامشده همچنان از برخی امکانات ابتدایی محروم است.
وی ادامه داد: در یکی از موارد اخیر، به دلیل نبود امکانات سرمایشی مناسب، بیماری برای ادامه درمان به شیراز منتقل شد و چنین شرایطی شایسته مردم دشتستان نیست. همچنین بدهیهای سنگین و مشکلات بخش دیالیز بیمارستان شهید گنجی نیازمند تدبیر جدی وزارت بهداشت است.
نماینده دشتستان با اشاره به تأخیر در راهاندازی بیمارستان شبانکاره گفت: با وجود انجام تعهدات شهرستان، وزارت بهداشت هنوز به تعهدات خود در این پروژه عمل نکرده است. همچنین دشتستان از ظرفیت لازم برای راهاندازی دانشکده داروسازی برخوردار است و انتظار میرود این مطالبه نیز محقق شود.
رضایی تأکید کرد: برخی مناطق دشتستان از نظر جمعیتی از تعدادی از شهرستانهای استان بزرگتر هستند، اما امکانات بیمارستانی متناسبی ندارند و این مسئله با عدالت در توزیع امکانات سازگار نیست. برای ماندگاری پزشکان و نیروهای متخصص نیز باید متناسب با شرایط آبوهوایی و سختی خدمت در استانهای جنوبی، مشوقهای ویژهای در نظر گرفته شود.
سرانه تخت با تکمیل پروژهها به ۱.۶ تخت میرسد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر وزیر بهداشت به استان اظهار کرد: حضور وزیر در بوشهر نشاندهنده توجه ویژه وزارتخانه به توسعه زیرساختهای سلامت است و در جریان این سفر برای تسریع در تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان دستورات ویژهای صادر شد.
الهکرم اخلاقی افزود: تأمین اعتبار، آغاز فرآیند تجهیز بیمارستان و تأمین نیروی انسانی متخصص از جمله موارد مورد تأکید وزیر بهداشت بوده است و اجرای این دستورات میتواند گام مهمی در رفع کمبودهای درمانی منطقه باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با بهرهبرداری از بیمارستانهای ۱۷ شهریور برازجان، مادر و کودک بوشهر و بیمارستان اعصاب و روان، سرانه تخت بیمارستانی استان از ۱.۲ به حدود ۱.۶ تخت به ازای هر هزار نفر افزایش مییابد و بوشهر به میانگین کشوری نزدیکتر خواهد شد.
اخلاقی با اشاره به گستره خدمات دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: این دانشگاه جمعیتی بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر را در ۱۰ شهرستان تحت پوشش دارد و خدمات سلامت از طریق ۳۲۹ مرکز شامل بیمارستانها، مراکز جامع سلامت، خانههای بهداشت، درمانگاهها و پلیکلینیکها ارائه میشود.
وی همچنین از افزایش ضریب اشغال تختهای بیمارستانی از ۵۴ به ۶۸ درصد خبر داد و درباره وضعیت منابع مالی دانشگاه گفت: بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت مطالبه داریم که پیگیری برای وصول آنها در سطح ملی در حال انجام است.
رتبه نامناسب بوشهر در تعداد تختها
استاندار بوشهر با اشاره به شاخصهای درمانی استان اظهار کرد: بوشهر از نظر نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت در رتبه آخر کشور قرار دارد، اما عملکرد مطلوب کادر درمان موجب افزایش اعتماد مردم شده و ضریب اشغال تختهای بیمارستانی استان را به حدود ۷۰ درصد رسانده است.
ارسلان زارع افزود: افزایش تجهیزات درمانی در سال گذشته یکی از عوامل ارتقای کیفیت خدمات بوده و موجب کاهش چشمگیر مراجعه بیماران استان به مراکز درمانی استانهای همجوار، بهویژه فارس، شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: بیمارستان جایگزین حضرت فاطمه زهرا(س)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، بیمارستان اعصاب و روان و بیمارستانهای عسلویه و کنگان از جمله طرحهای مهم حوزه درمان استان هستند.
زارع تصریح کرد: اعتبارات سهم استان برای این پروژهها به طور کامل تأمین شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات ساختمانی سه پروژه اصلی شامل بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و بیمارستان اعصاب و روان تا پایان سال یا حداکثر اوایل بهار آینده به اتمام خواهد رسید.
وی با قدردانی از وزیر بهداشت برای موافقت با تأمین تجهیزات پزشکی و صدور مجوز جذب نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز ابراز امیدواری کرد با همکاری نمایندگان مجلس و مجموعه مدیران اجرایی، شاخصهای سلامت استان بیش از پیش ارتقا یابد.
واقعیت امروز نظام سلامت بوشهر نشان میدهد که توسعه درمان استان نیازمند نگاهی فراتر از ساخت بیمارستان است. افزایش تخت، تأمین تجهیزات تخصصی، توسعه خدمات تشخیصی، تقویت اورژانس و تأمین نیروی انسانی متخصص باید همزمان دنبال شود تا پروژههای جدید پس از افتتاح نیز امکان ارائه خدمات کامل داشته باشند.
مردم بوشهر اکنون انتظار دارند تصمیمات اتخاذشده درباره پروژههای درمانی به نتیجه عملی برسد. تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام، تجهیز مراکز موجود و ایجاد مشوق برای ماندگاری پزشکان میتواند گام مهمی برای جبران عقبماندگیهای درمانی استان باشد؛ چرا که شاخص واقعی موفقیت، نه تعداد پروژههای افتتاحشده، بلکه کاهش اعزام بیماران، دسترسی عادلانه به خدمات و افزایش کیفیت درمان در داخل استان است.
نظر شما