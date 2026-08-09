  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

هشدار قرمز هواشناسی؛ گرمای خوزستان از ۵۰ درجه فراتر می‌رود

هشدار قرمز هواشناسی؛ گرمای خوزستان از ۵۰ درجه فراتر می‌رود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با استقرار توده هوای گرم، شاهد رخداد دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر از سه‌شنبه تا اواخر وقت جمعه در بیشتر مناطق استان خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی شماره ۶ اظهار کرد: پیرو هشدار سطح نارنجی شماره ۱۹ مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، استقرار توده هوای گرم و رخداد دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر از سه‌شنبه تا اواخر وقت جمعه در اغلب مناطق استان به‌جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از سلامت عمومی در برابر گرما افزود: این سامانه هوای گرم تمامی مناطق استان را به جز نواحی مرتفع شمالی و شرقی تحت تأثیر قرار می‌دهد و مردم باید تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات این گرما اتخاذ کنند.

کد مطلب 6911889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وبرق ۴ساعته خاموش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها