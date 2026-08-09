محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی شماره ۶ اظهار کرد: پیرو هشدار سطح نارنجی شماره ۱۹ مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، استقرار توده هوای گرم و رخداد دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر از سهشنبه تا اواخر وقت جمعه در اغلب مناطق استان بهجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان پیشبینی میشود.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی و حفاظت از سلامت عمومی در برابر گرما افزود: این سامانه هوای گرم تمامی مناطق استان را به جز نواحی مرتفع شمالی و شرقی تحت تأثیر قرار میدهد و مردم باید تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات این گرما اتخاذ کنند.
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