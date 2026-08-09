به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به جزئیات قراردادهای منعقد شده برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، قرارداد تأمین ۱۲۵ دستگاه اتوبوس تمامبرقی نهایی شده است که این تعداد شامل ۷۵ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری و ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در خصوص وضعیت فعلی این اتوبوسها افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ دستگاه متروباس آماده حمل هستند و ۳۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری نیز در مراحل اجرایی قرار دارند. روند قانونی و فنی برای ورود این اتوبوس ها به خطوط در حال طی شدن است و تلاش میکنیم تمامی مراحل صدور مجوزها به زودی به پایان برسد.
هرمزی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی و فنی تصریح کرد: همزمان با تستهای فنی توسط مشاوران پروژه و کارشناسان شرکت واحد اتوبوسرانی، بازرسان اداره استاندارد ایران نیز در محل حضور یافته و بررسیهای دقیقی انجام دادهاند. موارد مدنظر کارشناسان استاندارد به سازنده ابلاغ شده و فرآیند رفع ایرادات احتمالی در حال اجراست تا تمامی شاخصهای کیفی تأمین شود.
وی در پایان با تأکید بر جدیت مدیریت شهری برای تقویت ناوگان عمومی خاطرنشان کرد: به شرط تأمین نقدینگی مورد نیاز، تمامی زیرساختهای لازم فراهم است و پیشبینی میشود تا شهریورماه شاهد ورود این مد جدید حمل و نقلی به چرخه حمل و نقل عمومی تهران باشیم.
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