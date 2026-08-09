چگونه توان دیزل ژنراتور مناسب کارخانه یا ساختمان خود را محاسبه کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق، بسیاری از صنایع و مدیران ساختمانهای تجاری و مسکونی را به فکر تهیه دیزل ژنراتور انداخته است. اما پیش از خرید، پرسشی که کمتر به آن پرداخته میشود این است: دستگاه با چه توانی واقعاً پاسخگوی نیاز ماست؟ انتخاب توان نادرست، چه کمتر از نیاز و چه بیشتر از آن، میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
چرا محاسبه نادرست توان، پرهزینهترین اشتباه در خرید دیزل ژنراتور است؟
بر اساس اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی کشور در حال حاضر بهطور متوسط هفتهای دو روز با قطعی برق روبهرو هستند و عدمالنفع ناشی از این قطعیها در صنایع، از حدود ۳۰۰ همتتومان در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۴۰۰ همتتومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. بخش قابلتوجهی از این خسارت، نه فقط ناشی از نبود دیزل ژنراتور، بلکه ناشی از انتخاب اشتباه ظرفیت دستگاههای موجود است.
وقتی توان دستگاه کمتر از نیاز واقعی باشد، ژنراتور در لحظه راهاندازی تجهیزات پرمصرف (مانند موتورهای الکتریکی، کمپرسورها یا آسانسورها) دچار افت ولتاژ و فرکانس میشود؛ پیامدی که میتواند به قطع مجدد برق یا حتی آسیب به تجهیزات حساس منجر شود. در مقابل، انتخاب دستگاهی با ظرفیت بیش از حد نیاز، عملاً به معنای هزینه اولیه بالاتر، مصرف سوخت غیربهینه و استهلاک زودتر موتور در بارهای پایین است.
عوامل اصلی تعیینکننده توان موردنیاز
طبق استاندارد بینالمللی ISO ۸۵۲۸ که مرجع اصلی طبقهبندی و محاسبه توان دیزل ژنراتورها در صنعت برق اضطراری است، چند عامل کلیدی در محاسبه دخیل هستند:
نخست، تفاوت میان بار پیوسته (Running Load) و بار راهاندازی (Starting Load) باید در نظر گرفته شود. تجهیزاتی مانند موتورهای الکتریکی یا کمپرسورها در لحظه روشنشدن، جریانی چند برابر جریان کارکرد عادی خود از ژنراتور میکشند؛ به همین دلیل محاسبه صرفاً بر مبنای مجموع توان اسمی تجهیزات، معمولاً کافی نیست.
دوم، ضریب همزمانی مصرف یا Diversity Factor اهمیت دارد؛ در ساختمانهای چندواحدی یا خطوط تولید با تجهیزات متعدد، همه بارها بهطور همزمان به حداکثر ظرفیت خود نمیرسند و نادیده گرفتن این ضریب معمولاً به بزرگتر شدن غیرضروری دستگاه انتخابی منجر میشود.
سوم، شرایط محیطی مانند ارتفاع از سطح دریا و دمای محیط بر راندمان دستگاه اثر میگذارد. طبق شرایط مرجع تعریفشده در ISO ۸۵۲۸-۱ (ارتفاع ۱۵۰ متر و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد)، در ارتفاعها یا دماهای بالاتر، ظرفیت واقعی دستگاه نسبت به توان اسمی آن کاهش مییابد و باید در محاسبات لحاظ شود.
تفاوت محاسبه توان برای کارخانه در برابر ساختمان اداری یا مسکونی
در محیطهای صنعتی، بار غالب معمولاً شامل موتورهای سهفاز، تجهیزات تولیدی پیوسته و بارهایی با جریان راهاندازی بالاست؛ به همین دلیل محاسبه توان در این محیطها باید با تمرکز بیشتری بر بار راهاندازی بزرگترین موتور و پایداری بلندمدت دستگاه انجام شود. استاندارد آمریکایی NFPA ۱۱۰، که بهطور خاص برای سامانههای برق اضطراری تدوین شده، برای کاربردهای حیاتی مانند بیمارستانها و صنایع حساس، الزامات مشخصی درباره زمان راهاندازی و پایداری بار تعریف میکند.
در مقابل، در ساختمانهای اداری و مسکونی، بار اغلب متغیر و پراکندهتر است و اولویت معمولاً با روشنایی، آسانسور و تأسیسات ایمنی اضطراری قرار دارد. به همین دلیل، در این نوع پروژهها معمولاً میتوان با اعمال ضریب همزمانی واقعیتر، به انتخاب دستگاهی با ظرفیت متناسبتر و مقرونبهصرفهتر رسید. برای بررسی گزینههای موجود متناسب با هر یک از این دو کاربرد، میتوانید به صفحه محصولات دیزل ژنراتور صنعتی و ساختمانی مراجعه کنید.
مراحل عملی محاسبه توان
بهصورت کلی، محاسبه اولیه توان موردنیاز را میتوان در چند گام ساده انجام داد:
نخست، فهرستی از تمام تجهیزاتی که قرار است توسط ژنراتور تغذیه شوند، همراه با توان اسمی هرکدام تهیه شود.
دوم، مجموع بار پیوسته با بزرگترین بار راهاندازی موجود در سیستم جمع شود، چرا که ژنراتور باید بتواند لحظه روشنشدن پرمصرفترین تجهیز را نیز بدون افت شدید ولتاژ تحمل کند.
سوم، بر اساس رویههای رایج در صنعت برق اضطراری، معمولاً ضریب اطمینانی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به عدد نهایی اضافه میشود تا فضای کافی برای توسعه آتی و نوسانات بار وجود داشته باشد.
در نهایت، عدد بهدستآمده بر حسب کیلووات، با توجه به ضریب توان سیستم (معمولاً ۰.۸) به کاوا تبدیل میشود که واحد رایج در معرفی ظرفیت دیزل ژنراتورها است.
این محاسبه دستی میتواند تصویری کلی از نیاز شما ارائه دهد؛ اما برای برآورد دقیقتر و متناسب با فهرست کامل تجهیزات پروژه، استفاده از ماشینحساب آنلاین محاسبه توان موردنیاز نتیجهای نزدیکتر به عدد واقعی موردنیاز به شما میدهد.
چرا بهتر است این محاسبه با مشاوره فنی نهایی شود؟
محاسبه دستی توان، بهویژه در پروژههای با تجهیزات متعدد یا موتورهای سنگین، همیشه دقت کافی برای انتخاب نهایی را ندارد. عواملی مانند نوع راهاندازی موتورها، هارمونیکهای ناشی از تجهیزات الکترونیکی و برنامه توسعه آینده واحد، معمولاً نیاز به بررسی دقیقتر توسط کارشناس فنی دارند.
در این زمینه، مجموعههایی که در حوزه تأمین و مشاوره دیزل ژنراتور فعالیت میکنند، میتوانند با بررسی نقشه بار واقعی پروژه، از انتخاب دستگاهی با ظرفیت نادرست جلوگیری کنند. برای آشنایی بیشتر با خدمات مشاوره فنی و محاسبه توان، میتوانید به وبسایت گروه دانش و صنعت باو مراجعه کنید.
جمعبندی
محاسبه دقیق توان، نخستین و شاید مهمترین گام در خرید دیزل ژنراتور است؛ گامی که پیش از توجه به برند یا قیمت دستگاه باید انجام شود. با توجه به روند رو به افزایش قطعی برق در صنایع و ساختمانهای کشور، سرمایهگذاری در یک محاسبه درست، میتواند از هزینههای بهمراتب بیشتر ناشی از انتخاب اشتباه در آینده جلوگیری کند.
منابع:
استاندارد بینالمللی ISO ۸۵۲۸ (International Organization for Standardization) - طبقهبندی و محاسبه توان دیزل ژنراتورها
استاندارد NFPA ۱۱۰ (National Fire Protection Association، آمریکا) - الزامات سامانههای برق اضطراری و اولویتدار
اظهارات سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قطعی برق صنایع در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما